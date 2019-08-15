2019-08-15T09:50:47+03:00
Происшествия

Эксперты: «Командир самолета А321, который аварийно сел в Жуковском, выполнил свою задачу на отлично и заслуживают геройскую звездочку»

По словам специалистов, избежать попадания птиц в двигатель у современных конструкторов пока не получается [видео]
Павел КЛОКОВ
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Самолёт А321 «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился в кукурузное поле - недалеко от подмосковной деревни Рыбаки.Самолёт А321 «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился в кукурузное поле - недалеко от подмосковной деревни Рыбаки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самолёт А321 «Уральских авиалиний» вылетел сегодня утром из аэропорта Жуковский по маршруту Москва-Симферополь. И уже через несколько минут начал садиться прямо в поле - недалеко от деревни Рыбаки. Причина - вышедший из строя один двигатель. На борту находилось 241 человек (вместе с членами экипажа).

В Сети уже назвали эту посадку чудом, а эксперты хвалят пилотов за профессионализм.

- Я просто убеждён, что командир воздушного судна заслуживает самой высокой награды, - сообщил «Комсомолке» исполнительный директор Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерий Постников. - Потому как он спас сотни людей и избежал авиакатастрофы. Действовал по инструкции. Двигатели отключил. И садился на землю без шасси - на голое брюхо. Так и нужно было поступать в данной ситуации. Иначе мог бы повториться сценарий посадки в Шереметьево (в мае этого года - 41 человек погиб, - прим. ред). А здесь - налицо профессионализм и мастерство.

Одна из основных версий аварии - попадание в двигатель птицы. И, вероятно, не одной, а целой стаи.

- Увы, но это ежедневное явление в мировой авиации, - рассказал «КП» бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов. - От птиц никуда не денешься и меры, которые предпринимаются всеми аэропортами мира, не дают 100-процентного эффекта. Это проблема мирового масштаба. Самое главное, что мы сегодня имеем не авиакатастрофу, а инцидент. Потому что нет погибших. Радует слаженность действий экипажа. Сейчас специальная комиссия приступила к расследованию этого случая. И думаю, скоро мы узнаем точные причины аварии и подробности. В чем я уверен совершенно точно, это то, что командир справился со своей задачей на отлично.

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Жесткая посадка самолета в Жуковском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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