23 пассажира доставлены в больницу после жесткой посадки самолета в Жуковском

Первыми на месте аварийной посадки борта «Уральских авиалиний» в Раменском районе Московской области, оказались медики. Двадцать бригад скорой помощи доставили в больницу всех, кому требовалась медицинская и психологическая помощь. Последние данные о количестве пострадавших озвучили в Минздраве.

- На госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых пять детей. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному. - сообщил «Комсомолке» Максим Радецкий, официальный представитель Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Все пострадавшие сейчас находятся в Раменской центральной районной больнице. У людей ушибы, ссадины и переломы. У одного из детей подозрение на черепно-мозговую травму.

Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится под контролем Министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

- Благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа, удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров, - отметила министр.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. «Уральские авиалинии» сообщили, что авария произошла из-за стаи птиц, которая попала в двигатели самолета.

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