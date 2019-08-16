2019-08-15T18:00:16+03:00
Здоровье

Косметика MIXIT: «блестящий» и «доступный» бренд

Рассказываем о развитии компании, достижении и концепции
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MIXIT – молодая и стремительно развивающаяся компания, которая к своему 5-летнему юбилею успела стать рекордсменом Гиннеса, открыть более 150 магазинов в России и 5 странах ближнего зарубежья, разработать около 450 позиций ассортимента для лица, тела, волос, которые постоянно обновляются (до 20 новинок в месяц), следуя современным международным и российским трендам косметического рынка.

В арсенале Mixit: заводское производство косметики, собственные инновационные разработки и формулы, учебный центр с современными платформами обучения (мобильное приложение и web - версия), а также гордость марки – Instagram аккаунт https://www.instagram.com/mixit_ru/ с 3 700 000 активных пользователей, он входит в топ - 100 инстаграм аккаунтов России и занимает лидирующее место среди «продуктовых» аккаунтов России.

Марка Mixit позиционирует себя как:

Современная и безопасная. Объединяя главные тренды в области современной косметологии и космецевтики, компания создаёт удобную и высокоэффективную косметику на каждый день, которая способна активировать внутренние ресурсы кожи и сохранить её естественную красоту.

Доступная. За счёт собственного производства и отсутствия дорогих упаковок, MIXIT направляет свои силы на свою продукцию: чистые экстракты, масла и активные компоненты в составах и демократичные цены.

Актуальная. Марка MIXIT предлагает инновационные косметические решения, направленные на комплексное решение распространённых проблем кожи, коррекции фигуры.

Эффективная. MIXIT широко применяет то, что предлагает природа, улучшая и усиливая эффект высокотехнологичными разработками.

Наверняка вы знаете продукты - бестселлеры, которые невозможно повторить, например, лосьон для тела Unicorn Shimmer milk. Именно его мириады блесток в составе украшают аккаунты звезд в социальных сетях и весь интернет в целом!

Но за красивой упаковкой, как правило, скрывается колоссальный труд многоступенчатой успешной бизнес - модели, а также команды профессионалов своего дела.

Идея каждого продукта Mixit зарождается в офисе компании за большим круглым столом, где собираются несколько разноотраслевых экспертов: креативный отдел, отдел разработки продукции, отдел обучения, дизайн - бюро, отдел интернет – маркетинга и руководство компании, которое изучает тренды и инновации мировой бьюти – индустрии.

Mixit уделяет особое внимание на создание креативного контента. Для своих подписчиков бренд не просто интернет-магазин, а площадка, где они могут получить вдохновение и просто эстетическое наслаждение в процессе выбора индивидуального ухода.

Рассказать, показать и порекомендовать косметику MIXIT широкой аудитории бренду помогают российские звезды, инфлюенсеры и лидеры мнений, с которыми они плотно сотрудничают на протяжении уже нескольких лет, а также ключевые beauty и business СМИ:

Анастасия Решетова

Сердар Камаров

Мария Погребняк

Все съемки придумывает и реализует креативный отдел: идея, сценарий, локация, стилизация, поиск моделей. В любой съемке отражается идея девичника – условно, «рай для каждой девушки»! Сочные фрукты, блестки, конфетти, большая пена и, конечно, любимая косметика!

Продакшн студия креативного отдела Mixit

Продакшн студия креативного отдела Mixit

Еще одна важная часть для бренда – это коммуникация. Огромная аудитория и каждый покупатель должен получать оперативную и качественную обратную связь. В Mixit происходит только открытая коммуникация от имени официальных сообществ: комментарии, сообщения. Мониторинг всех уведомлений происходит ежедневно и непрерывно в течение всего дня. Нововведение марки – еженедельные встречи с поклонниками и клиентами марки в рамках свободного общения, лекторий и креативных презентаций.

Формулы и разработки MIXIT

Марка идет в ногу со временем, уделяя особое внимание составам и формулам: микроиглы (осколат кальция), пептидные и нейропептидные комплексы среди которых Biopeptide CL, SYN®-COLL, SYN®-AKE, Widelash, Matrixyl 3000, Matrigenics.14G , MATRIXYL®synthe’6, Reproage и другие), АНА-кислоты, альгинаты, комплекс LANABLUE®, комплекс Hydroxyethylurea и тд.

No Fake Shine Strobing Face Fluid Стробинг-флюид для жемчужного сияния кожи лица

No Fake Shine Strobing Face Fluid Стробинг-флюид для жемчужного сияния кожи лица

No Fake Shine Age Stop Face Serum Серум-лифтинг для моделирования овала лица

No Fake Shine Age Stop Face Serum Серум-лифтинг для моделирования овала лица

No Fake Shine Filler Cream Peptide Injector Крем-филлер для заполнения морщин

No Fake Shine Filler Cream Peptide Injector Крем-филлер для заполнения морщин

No Fake Shine Cellulite Break Body Scrub Антицеллюлитный микроигольчатый скраб для тела

No Fake Shine Cellulite Break Body Scrub Антицеллюлитный микроигольчатый скраб для тела

ИСТОЧНИК KP.RU

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