Совершивший жесткую посадку самолет А321 стал жертвой чаек, которые гнездятся на местной свалке

Постепенно проясняется картина с недавним инцидентом недалеко от аэропорта Жуковский. Напомним, утром 15 августа близ деревни Рыбаки приземлился самолёт А321 «Москва-Симферополь» с 234 пассажирами на борту и 7 членами экипажа. Такое решение командир воздушного судна Дамир Юсупов принял после того, как один из двигателей лайнера вышел из строя. Как выяснилось, в него угодила целая стая птиц, что и послужило причиной аварии. Благодаря слаженным действиям экипажа, посадка прошла успешно. Погибших нет.

Как известно, аэропорт Жуковский расположен на экспериментальном аэродроме летно-исследовательского института имени М. Громова. И его сотрудники о проблеме птиц знают не понаслышке.

Схема происшествия с рейсом "Москва - Симферополь".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Здесь неподалеку есть озерко - Глушица, и там этих чаек просто полно, - рассказал «Комсомолке» бывший сотрудник аэродрома, а также местный житель Александр Малютин. - Там же расположена свалка, которая для них как обеденный стол. Сколько работал, всегда приходилось бороться с ними. Собиралась целая команда людей, которая отправлялась в эти места и собирала яйца. Но их популяция до сих пор не уменьшается, если не увеличивается.

Траектория полёта самолетов (глиссада) в Жуковском выстроена так, что они взмывают в воздух и садятся как раз мимо Глушицы. То есть велика вероятность, что в двигатель А321 15 августа залетели чайки.

- Такие случаи были и раньше, - рассказал Малютин. - Это нормальная практика. Когда двигатель конструируют, его обязательно проверяют на птицестойкость. По хорошему, он и утку должен победить, и даже гуся. А здесь, видимо, угодила целая стая.

Самолет "Уральских авиалиний" на подмосковном кукурузном поле.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОММЕНТАРИЙ

Летчик первого класса Павел Чирков: Птица в двигателе, конечно, ЧП, но к авиакатастрофе приводит редко

- Сейчас об этом происшествии крайне мало данных. Из того, что есть… Птица в двигателе, конечно, ЧП, но к авиакатастрофе приводит редко. Птицы в обоих двигателях - почти катастрофа. Если это произошло во время набора высоты, то есть при недостаточной скорости, - вообще кошмар.

Конечно, летчики отрабатывают посадку вообще без двигателей, но для ее успеха нужны достаточные высота и скорость, подходящие погодные условия. А тут, судя по сообщениям СМИ, времени и возможности для манёвров не было.

Думаю, экипаж принял верное решение и посадил лайнер, минимизируя жертвы. Уверен в одном: ребята сделали всё возможное. Сейчас, в эпоху повальной автоматики, далеко не каждый пилот сможет без жертв и пожара посадить самолёт в чистом поле. Главное - все живы.

Почему первого пилота от полётов отстранили? Дайте парню прийти в себя. Вы не представляете, какой это стресс. А он еще после этого и в эвакуации пассажиров принимал участие.

СТАТИСТИКА

По данным Международной организации гражданской авиации, в период с 2001 по 2007 годы в мире зарегистрировано 42 508 случаев столкновений с птицами.

По данным российского Центра безопасности полётов, печальный рекорд по количеству столкновений с птицами в год в СССР установлен в 1987 году - 393 случая. В Российской Федерации - в 1988-м - 198 происшествий. При этом жертв не было. Сегодня за год в России фиксируется в среднем 45 случаев.

60-70% столкновений с птицами происходит днём.

84% случаев - на высоте до 100 метров.

Количество столкновений на взлёте и посадке примерно равно.

26,5% столкновений приходится на июль.

В 35% случаев с самолётами и вертолётами сталкиваются чайки, в 17 процентах - воробьиные и стрижи.

В 48% птицы ударяются о двигатели.

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Рано утром в четверг, 15 августа, в кукурузном поле в Подмосковье совершил экстренную посадку борт «Уральских авиалиний». Через несколько минут после взлета с аэродрома «Жуковский» в двигатель попила птица и он загорелся. 226 пассажиров и семь человек экипажа выжили. Сейчас с людьми работают психологи. Этот день многие из них теперь считают своим вторым днем рождения. (подробности)