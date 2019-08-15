Если девочки в Адлере рожают с 14 лет, значит там «советской власти нет»

Новость про 17-летних матерей пятерых детей лишь на первый взгляд кажется дикой. Лично для меня, куда большей дикостью является средний возраст рождения первого ребенка в России, который составляет сегодня 28 лет.

Природой женщине отпущен дар рождения детей на довольно ограниченный срок. И то, что врачи-акушеры не толерантно продолжают называть 28-летних рожениц «старородящими», это не их профессиональные закидоны, а – медицинская статистика.

Однако реплика на эту новость Маргариты Симоньян, которая рассказала о своих сестрах, у одной из которых в 17 лет было 3 детей, а вторая - в 32 стала бабушкой, совсем про другое.

Эти истории про то, в каком обществе мы живем и что с ним происходит.

Совершенно очевидно, что 17-летняя мать троих детей – это картинка образца столетней давности. У современного горожанина ничего кроме ужаса она вызвать не может. Это не говоря о том, что возрастом согласия в стране вообще-то считается - 16 лет. А все, что раньше – чистой волы педофилия и 134 статья Уголовного Кодекса РФ, которая четко формулирует – лишение свободы до 4 лет.

С другой стороны, в этой статье УК – закопаны тонны лицемерия и лжи современной цивилизации.

Средний возраст начала половой жизни в России – 16-17 лет. У многих – существенно раньше. Общество предлагает и культивирует исключительно одну модель отношений. Свободный секс – является занятием совершенно нормальным и естественным. Родители не только не осуждают его, а создают детям все условия, позволяя им жить вместе еще до окончания школы. При этом вступление в брак и рождение детей – воспринимается теми же современными родителями как катастрофа и конец света.

Архаичная модель брака некоторых этнических групп всегда воспринималась обществом как свидетельство их неполноценности и нецивилизованности. Так было всегда. Жители больших городов и 40 лет назад с брезгливостью смотрели на цыганок, которые своего первого ребенка, как и 1000 лет назад рожали в 14 лет. Это остается одной из самых характерных черт ксенофобии к цыганам.

Однако цыгане остаются крайне изолированной этнической группой, скорее «исключением из правил». А вот сохранение института ранних браков среди кавказских народов имеет совершенно иные приметы и последствия.

Это одна из линий цивилизационного разлома. И если мы совершенно нейтрально относимся к обычаям людей, когда они проживают на своих исторических территориях, совершенно другая ситуация, когда они переезжают в русские города и настаивают на своем праве жить по своим обычаям.

По моему мнению, никакого места толерантности и мультикультуризму здесь нет. Нам это просто не нужно.

У нас – свои обычаи, у нас – своя русская городская культура, которая создавалась поколениями наших предков совершенно не для того, чтобы мы теперь «подвинулись».

Никакого противоречия в этом нет. И во времена СССР на Украине, в Молдавии или Армении девочки могли выходить замуж в 17 лет, а в РСФСР – с только с 18.

А что касается Адлера, который Маргарита Симоньян пытается представить, как армянский город где-то в горах Кавказа, то я хотел бы напомнить, что Адлер - это пригород Сочи. Это – русский город, массовая миграция армян в который произошла после землетрясения в Спитаке в 1988 году.

Поэтому, то что армянские (российские вообще-то) девочки с 14 лет рожают в Адлере детей, значит лишь одно. Там «советской власти нет». В Адлере нет полиции, уполномоченного по правам детей и органов опеки.

Потому что, если бы они были, то ничего этого просто не случилось бы. Желающим хранить обычаи гор, пришлось бы для этого снова переехать в горы и рожать в 14 лет там.

Хотя и особой драмы в этом никакой нет. В конце концов, Александр Сергеевич Пушкин хотел жениться на Наталье Гончаровой, когда ей едва исполнилось 16. Но ее семья настояла, чтобы поэт подождал ее 18-летия и два года вымогала у него деньги.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Маргарита Симоньян: У одной из моих сестер в 17 лет было трое детей

- У одной из моих сестер в 17 лет было трое детей. Другая сестра стала бабушкой в 32. На Северном Кавказе это действительно считается нормальным.

Моих сестер, вышедших замуж в 14-15 лет, никто, разумеется, не выдавал насильно. Все они либо сбежали, либо были добровольно "украдены" своими джигитами-женихами.

И это, замечу, Адлер. Где Сириус, пляжи, курортные нравы, купальники-стринги, ночные гей-клубы и прочая Олимпиада.

Непоколебимая, как кавказские скалы, традиция совершенно добровольно выходить замуж еще до окончания школы входит в пикантное противоречие с Уголовным кодексом, запрещающим секс до 16 лет.

Рано или поздно это придется как-то решать. (подробности)