2019-08-15T13:25:59+03:00
Общество

Маргарита Симоньян: У одной из моих сестер в 17 лет было трое детей

Главный редактор Russia Today прокомментировала новость о том, что в России 17-летние девушки становятся матерями пятерых детей
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Главный редактор Russia Today Маргарита СимоньянГлавный редактор Russia Today Маргарита СимоньянФото: Борис КУДРЯВОВ
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В четверг, 15 августа, появилась информация о том, что согласно данным Росстата в нашей стране некоторые девушки становятся матерями пятерых детей уже к возрасту 17 лет. А в возрасте шестнадцати лет 2 925 девушек в России стали мамами.

У себя в личном мессенджере главный редактор телеканала Russia Today поделилась своим мнением по поводу этой новости. Она вспомнила личный опыт своей семьи, сказав:

- У одной из моих сестер в 17 лет было трое детей. Другая сестра стала бабушкой в 32. На Северном Кавказе это действительно считается нормальным.

Моих сестер, вышедших замуж в 14-15 лет, никто, разумеется, не выдавал насильно. Все они либо сбежали, либо были добровольно "украдены" своими джигитами-женихами.

И это, замечу, Адлер. Где Сириус, пляжи, курортные нравы, купальники-стринги, ночные гей-клубы и прочая Олимпиада.

Непоколебимая, как кавказские скалы, традиция совершенно добровольно выходить замуж еще до окончания школы входит в пикантное противоречие с Уголовным кодексом, запрещающим секс до 16 лет.

Рано или поздно это придется как-то решать.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Если девочки в Адлере рожают с 14 лет, значит там «советской власти нет»

Сергей МАРДАН

Новость про 17-летних матерей пятерых детей лишь на первый взгляд кажется дикой. Лично для меня, куда большей дикостью является средний возраст рождения первого ребенка в России, который составляет сегодня 28 лет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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