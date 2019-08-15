«Это был бы мировой блокбастер»: режиссер легендарного «Экипажа» предложил снять фильм о подвиге командира самолета Москва-Симферополь

Спасение всех пассажиров и членов экипажа при жесткой посадке в кукурузном поле рейса Москва-Симферополь называют не иначе как чудом. А киноманы уже окрестили это событие «русским «Чудом на Гудзоне» в честь одноименного американского блокбастера о реальном ЧП 15 января 2009 года. Тогда авиалайнер маршрута Нью-Йорк - Шарлотт - Сиэтл, на борту которого находились 155 человек, всего через полторы минуты после взлета столкнулся со стаей птиц, оба двигателя вышли из строя. Командир судна сумел посадить самолет прямо в реку Гудзон в Нью-Йорке так, что все пассажиры и члены экипажа остались живы.

Один из пользователей сравнил ситуацию с фильмом "Чудо на Гудзоне" и событием, ставшим его основной.Видео: Илья Тагильчанинъ

Фильм о об этом происшествии с Томом Хэнксом в главной роли на весь мир прославил подвиг капитана корабля — так почему бы нашим режиссерам не сделать то же самое? Александр Митта, снявший в 1979 году «Экипаж» - первый советский фильм об авиакатастрофе, ставший культовым, уверен, что героизм командира судна Дамира Юсупова достоин экранизации. О том, что случилось утром 15 августа в Подмосковье, 86-летний Митта впервые услышал от «Комсомолки».

"Чудо на Гудзоне"Фото: кадр из фильма

- Я болею, не всегда успеваю следить за новостями, - признался Александр Наумович. - Нет погибших? Вы меня очень обрадовали. Конечно, такая история достойна экранизации, а главное, командир корабля — настоящий герой, который должен быть награжден. Зачастую наши фильмы это сказки, их можно придумать какие угодно. А тут реальный сюжет, когда командир экипажа в невероятных условиях спасает 234 жизни. Это фантастика! У нас очень мало таких героев, мой поклон и благодарность.

«Экипаж» - первый советский фильм об авиакатастрофе, ставший культовым.Фото: кадр из фильма

- Как думаете, такой сюжет — молодой командир, кукурузное поле, отказавшие двигатели и посадка даже без шасси — мог бы иметь успех в мировом прокате?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726159" frameborder="0"></iframe> «Наши дети уже знают, что папа спас самолет» - жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье.Екатерина САЛТЫКОВА

- Конечно, такая лента была бы очень популярна. Готовый сюжет.

- А как по-вашему, кто из нынешних режиссеров мог бы снять такой фильм-катастрофу?

- Нет-нет, не возьмусь судить. Но главное, что надо показать в такой ленте — не сами факты, пусть даже невероятные, а человека в экстремальных условиях. Для любого режиссера люди важнее самого события, ведь именно человеческие переживания трогают зрителя и заставляют проявить сочувствие.

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«Про это надо снимать кино!»: Федор Бондарчук высказался «о чуде под Жуковским»

«Авиакатастрофа с хэппи-эндом» в Жуковском уже привлекла внимание кинематографистов.

- Да, про эту историю надо снимать кино! - заявил корреспонденту «КП» один из ключевых российских режиссеров и продюсеров Федор Бондарчук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726074" frameborder="0"></iframe> «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: Экипаж А-321 руководит эвакуацией пассажиров.

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