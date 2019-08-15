«Про это надо снимать кино!»: Федор Бондарчук высказался «о чуде под Жуковским»

«Авиакатастрофа с хэппи-эндом» в Жуковском уже привлекла внимание кинематографистов.

- Да, про эту историю надо снимать кино! - заявил корреспонденту «КП» один из ключевых российских режиссеров и продюсеров Федор Бондарчук. Сейчас он снимается в сериале «Кухня. Битва за отель» для СТС, а в перерывах размышляет над сюжетом будущего фильма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726074" frameborder="0"></iframe> «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: Экипаж А-321 руководит эвакуацией пассажиров.

По всей видимости, лучшие сценаристы уже прикидывают, как подступиться к этой истории.

- Я уже звоню авторам, - добавил Бондарчук и попросил «погодить с выводами и не опережать события».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726165" frameborder="0"></iframe> Бондарчук - о фильме по мотивам аварийной посадки самолета в Подмосковье.Егор АРЕФЬЕВ

Напомним, 15 августа почти сразу после взлета совершил аварийную посадку борт, выполнявший рейс «Москва — Симферополь». Самолет сел на кукурузное поле с выключенными двигателями, не выпуская шасси. Никто из пассажиров не пострадал.

Происшествие заставило вспомнить знаменитый американский фильм Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне» 2016 года - о реальном случае, когда лайнер сел на реку и также никто не пострадал. По аналогии российский инцидент окрестили «чудом под Жуковским».

Один из пользователей сравнил ситуацию с фильмом "Чудо на Гудзоне" и событием, ставшим его основной.Видео: Илья Тагильчанинъ

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