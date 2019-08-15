2019-08-15T15:08:09+03:00
Происшествия

«Про это надо снимать кино!»: Федор Бондарчук высказался «о чуде под Жуковским»

Режиссер уже звонит авторам — обсуждать сценарий будущего блокбастера [эксклюзив kp.ru]
Егор АРЕФЬЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
По всей видимости, лучшие сценаристы уже прикидывают, как подступиться к этой истории.По всей видимости, лучшие сценаристы уже прикидывают, как подступиться к этой истории.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

«Авиакатастрофа с хэппи-эндом» в Жуковском уже привлекла внимание кинематографистов.

- Да, про эту историю надо снимать кино! - заявил корреспонденту «КП» один из ключевых российских режиссеров и продюсеров Федор Бондарчук. Сейчас он снимается в сериале «Кухня. Битва за отель» для СТС, а в перерывах размышляет над сюжетом будущего фильма.

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: Экипаж А-321 руководит эвакуацией пассажиров.

По всей видимости, лучшие сценаристы уже прикидывают, как подступиться к этой истории.

- Я уже звоню авторам, - добавил Бондарчук и попросил «погодить с выводами и не опережать события».

Бондарчук - о фильме по мотивам аварийной посадки самолета в Подмосковье.Егор АРЕФЬЕВ

Напомним, 15 августа почти сразу после взлета совершил аварийную посадку борт, выполнявший рейс «Москва — Симферополь». Самолет сел на кукурузное поле с выключенными двигателями, не выпуская шасси. Никто из пассажиров не пострадал.

Происшествие заставило вспомнить знаменитый американский фильм Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне» 2016 года - о реальном случае, когда лайнер сел на реку и также никто не пострадал. По аналогии российский инцидент окрестили «чудом под Жуковским».

Один из пользователей сравнил ситуацию с фильмом "Чудо на Гудзоне" и событием, ставшим его основной.Видео: Илья Тагильчанинъ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Это был бы мировой блокбастер»: режиссер легендарного «Экипажа» предложил снять фильм о подвиге командира самолета Москва-Симферополь

Автор первого советского фильма-катастрофы Александр Митта уверен, что такой сюжет — находка для сценаристов (подробности)

В ТЕМУ

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет»

«Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым (подробности)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж

После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это был бы мировой блокбастер»: режиссер легендарного «Экипажа» предложил снять фильм о подвиге командира самолета Москва-Симферополь
Автор первого советского фильма-катастрофы Александр Митта уверен, что такой сюжет — находка для сценаристов [эксклюзив kp.ru]
Почему Airbus уцелел при жесткой посадке в чистом поле, а Superjet - сгорел в Шереметьево
Эксперт сравнил катастрофу Суперджета-100 в Шереметьево, когда 5 мая 2019 г. погиб 41 человек, с жесткой посадкой Аэробуса-321 под Раменским, когда выжили все 226 пассажиров и 7 членов экипажа [видео]
Новости 24
Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко
МВД: Российское гражданство в упрощенном порядке могут получить 3,5 миллиона украинцев
Медведев поручил подготовить документы для представления к наградам экипаж Airbus A321
Лавров: ситуация вокруг мирного договора с Японией не является тупиковой
Глава Росавиации: решение пилотов Airbus А321 сесть на поле было единственно верным
Минтранс опубликовал новые нормы по установке дорожных камер
Российские специалисты увеличат высоту орбиты МКС на два километра
Перед вылетом Airbus А321 в Жуковском все технические средства работали в штатном режиме
Посадка самолета "Уральские авиалинии": К медикам обратились 55 человек
Зидан может покинуть "Реал Мадрид"
Два самолета совершили аварийные посадки в варшавском аэропорту Шопена
Самолет Минобороны США загорелся в Ирландии
Турецкие отели могут отказаться от системы все включено
Видео с коптера самолета «Жуковский-Симферополь», севшего в поле, появилось в сети
В Microsoft признались в прослушке голосовых сообщений пользователей
При взлете Airbus А321 с Жуковского работала система отпугивания птиц
Жители крупных городов России назвали «справедливую зарплату»
ЧП в Жуковском: следователи изъяли образцы топлива Airbus 321
Трое пассажиров севшего в поле самолета А321 пропустили злополучный рейс
МЧС организовало горячую линию после ЧП с самолетом, севшем в поле в Подмосковье
В больнице остаётся один из 23 пострадавших пассажиров Airbus 321
Экс-президенту Киргизии предъявлены новые обвинения
Пассажиры аварийно севшего самолета остаются в аэропорту "Жуковский"