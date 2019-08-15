2019-08-15T15:52:38+03:00
Происшествия

Как сажают самолеты на брюхо

Журналист "КП" Евгений Черных вспоминает две истории, аналогичные посадке в Жуковском [видео]
Евгений ЧЕРНЫХобозреватель
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17 ноября 1990 г из швейцарского Базеля в Москву вылетел Ту-154 с 17 тоннами американских сигарет. Бортовой номер 85664. На высоте 10 тысяч метров начался пожар на борту17 ноября 1990 г из швейцарского Базеля в Москву вылетел Ту-154 с 17 тоннами американских сигарет. Бортовой номер 85664. На высоте 10 тысяч метров начался пожар на борту.17 ноября 1990 г из швейцарского Базеля в Москву вылетел Ту-154 с 17 тоннами американских сигарет. Бортовой номер 85664. На высоте 10 тысяч метров начался пожар на борту17 ноября 1990 г из швейцарского Базеля в Москву вылетел Ту-154 с 17 тоннами американских сигарет. Бортовой номер 85664. На высоте 10 тысяч метров начался пожар на борту.Фото: YouTube
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Это случилось 17 ноября 1990 г. Я тогда был собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Праге. Пришло срочное сообщение об аварии Ту-154 близ чешской деревни Дубенец. Сажусь в «Жигули», мчусь туда.

…Дождь лил, как из ведра. По раскисшему полю бродили полтора десятка местных жителей. Набивали сумки, пакеты блоками американских сигарет «Винстон». Кто не прихватил тару - рассовывали яркие пачки по карманам, толкали за пазуху.

По жидкой грязи с трудом преодолеваю с дороги сотню метров, несколько раз теряя на пашне туфли. В этой грязи безнадежно завяз оторванный хвост самолета. Ярко выделяется надпись - СССР 85654. Другая сторона - сплошь черная от копоти. Хвост еще дымится. Несколько чехов выбирают из него сигареты. Рядом валяются оторванные крылья. Искореженная кабина отлетела чуть дальше. Центральной части нет – сгорела полностью.

Самолет Ту-154 М (бортовой номер 85654) с 17 тоннами дефицитнейших у нас сигарет «Винстон» 17 ноября вылетел из швейцарского Базеля в Москву. 1217 коробок загрузили в обычный пассажирский лайнер. Между сиденьями, в проходах, даже на кухне. Экипаж – командир В.В.Столяров, второй пилот С.В.Осипов, штурман Р.В. Альмешев, бортинженер В. А. Ильин, бортоператор С. Ильяшенко, а также замкомандира эскадрильи Л.Д.Хайко. На высоте 10 тысяч метров начался пожар на борту. Экипаж запросил вынужденную посадку в Праге. Около15.30 местного времени связь с бортом пропала.

Они сели на поле близ деревушки Дубенец. Вслепую. Ведь вся кабина была в ядовитом табачном дыму. Приборов не видно, связи с землей нет. Командир Столяров действовал мужественно, грамотно. Оторвавшись, кабина несколько раз перевернулась. Летчики выбрались сами, отошли на безопасное расстояние. Командир сломал два ребра, у штурмана вывих плеча, незначительный перелом части плечевой кости. Остальные отделались ушибами. Через несколько минут прибыли чешские пожарные, медицинские машины из трех ближайших больниц, полицейские. Следом – реанимационные автомобили госпиталя Центральной группы советских войск в Чехословакии. Они забрали экипаж.

Журналиста к летчикам в госпиталь не пустили. С ними работали психологи. Стресс!!!

«Ребята чудом остались живы, вернулись с того света, - сказал мне начальник госпиталя полковник Анатолий Копытин. - Второй раз родились!» Это я слышал и от председателя госкомиссии по разбору причин катастрофы, врачей. И сам, стоя на раскисшем поле у обломков, тоже думал о чуде. Каким чудом в этой предгорной местности они оказались над крохотным полем шириной с километр? По обеим сторонам лес. Позади несколько деревушек, километрах в 8 – городок Яромерж. Садились действительно вслепую, ничего не видя в дыму. Прошли под низко висящими электрическими проводами, порвав нижний. Я смотрел по следам шасси - курс был прямо на католический костел. Видно, бог спас тогда летчиков и Дубенец. Перевернувшись на земле, Ту-154 рассыпался метрах в 500 от костела.

Позже госкомиссия пришла к выводу, что, вероятнее всего, источник пожара был на бортовой кухне в центральной части фюзеляжа. Одна из коробок от вибрации при взлёте включила расположенный под столешницей тумблер электрической плиты. Стоявшая на плите коробка с сигаретами нагрелась, а затем воспламенилась, что и вызвало пожар.

Была еще одна подобная история, о которой я писал в «Комсомолке», работая собкором газеты в Сибири. 8 января 1985 года самолет Як-40 (бортовой номер 87493) летел из Новосибирска в Стрежевой, столицу томских нефтяников. Из-за непогоды аэропорт в Стрежевом закрыли. Борт отправили в соседний Нижневартовск. Внезапно кончилось топливо (прибор подвел, показывал лишку 800 литров горючего). Командир корабля Виктор Константинович Резин сумел ювелирно посадить Як-40 на брюхо на заснеженную протоку реки Оби. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Их забрали вертолетами. Позже на протоке расчистили лед от снега и Як-40 перелетел в Стрежевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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