Почему Трамп хочет купить Гренландию

Американские журналисты узнали о новой неординарной идее хозяина Белого Дома. Президент США Дональд Трамп уже много месяцев носится с идеей... купить Гренландию. Тем более, через две недели магнат посетит с официальным визитом Данию, которой и принадлежит самый большой в мире остров.

По словам источников в Вашингтоне, Трамп относится к полярным мечтаниям весьма серьёзно. Консультируется с юристами, как правильно оформить такую сделку. Штудирует историю: в 1867 году США уже купили одно арктическое владение, российскую Аляску, за 7,2 млн тогдашних долларов.

В общем, прямо как в подзабытых анекдотах о сумасбродных тратах богачей-«новых русских» образца девяностых: «Папа, я ляпнул на экзамене, что пингвины живут в Арктике». — «Не парься, сынок, прямо сейчас заброшу парочку из Антарктиды на Северный полюс».

Зато экспертам не до шуток:

— Гренландия имеет колоссальное геополитическое значение. Из крупных участков суши она находится ближе всего к Северному полюсу. В 2015 году Дания подавала в Комиссию ООН по континентальному шельфу заявку на свои права на огромный «треугольник» акватории: от побережья своего острова и до «верхушки» земного шара, — говорит специалист по Арктике, кандидат политических наук и старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дарьяна Максимова. — Заявка Копенгагена ещё рассматривается, но игра стоит свеч: на арктическом дне имеются огромные залежи газа и нефти (включая пока не разведанные). Есть оценки, что они могут составлять до 13% мировых запасов нефти и до 30% запасов газа.

По словам собеседницы КП, недавняя геологическая разведка показала: у американской Аляски шельф (где и сосредоточены нефть и газ) совсем небольшой, до полюса не доходит. В отличие от Гренландии. И это не считая огромных биоресурсов и транспортного значения региона. Ведь с глобальным потеплением Арктика становится судоходной, нынешним летом зафиксирован очередной рекорд: ледовый покров на «верхушке земли» сократился до исторического минимума.

Впрочем, в самой Дании к идее «большой покупки» отнеслись с лёгким шоком и пытаются свести дело к шутке. К тому же на ледяном острове живёт 60 тысяч аборигенов (в основном эскимосов), чьим мнением Вашингтон тоже не поинтересовался.

И ещё одно утешение: США занимает 9,5 млн квадратных километров, Гренландия — 2,1 млн. Даже если анекдот Трампа превратится в реальность, самой большой страной мира Штаты не станут, площадь России всё равно намного больше: 17,1 млн кв. км. Но повод для беспокойства остаётся.

— Недавно американский аналитик, сотрудник Международного научного центра им. Вудро Вильсона — Дэвид Болтон предложил создать некую новую международную организацию по изучению Арктики, — подводит итог Дарьяна Максимова. — Эта идея уже вполне серьёзная, как и её автор. Которого не смущает, что такая организация уже имеется: Арктический совет (где заметную роль играет Россия и где официальным представителем США некоторое время как раз работал Дэвид Болтон). Вот американцы и хотят создать параллельную структуру, перетянув одеяло на себя. Так что нашей стране ни в коем случае нельзя проиграть гонку за Арктику, ведь от год от года значение этого региона в мировой политике будет только усиливаться.