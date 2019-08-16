2019-08-16T15:00:15+03:00
Экономика

Эксперт: безработица среди российских предпенсионеров будет расти

Их число увеличилось на 10% только за три последних месяца
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Поделиться:
Комментарии: comments11
Сокращается до 100 тысяч рабочих мест в год в обрабатывающей промышленностиСокращается до 100 тысяч рабочих мест в год в обрабатывающей промышленностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Минтруда России подтвердили, что численность безработных россиян предпенсионного возраста (50-55 лет для женщин, 55-60 - для мужчин) начала резко увеличиваться. В частности, во 2 квартале 2019 года число официальных безработных предпенсионеров, то есть тех кто зарегистрировался на бирже труда, выросло со 113 тысяч до 122 тысяч человек, или почти на 10%.

Цифры неформальной безработицы будут, конечно, больше. Как уже сообщала "Комсомолка", с начала это года число трудоустроенных работников в категории от 50 до 54 лет уменьшилось на 476 тысяч человек, а в категории от 55 до 59 — на 129 тысяч человек.

К слову, максимальное пособие по безработице для предпенсионеров составляет 11 280 руб., и его получают около 80% безработных.

- Думаю, безработица среди лиц старшего возраста будет только увеличиваться, - сказал "КП" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Сокращается до 100 тысяч рабочих мест в год в обрабатывающей промышленности, столько же в сельском хозяйстве. Остановить этот процесс можно ростом экономики, чтобы потребовалось много рабочих рук, в том числе и лиц пожилого возраста. А при существующем положении вещей прекратить рост безработицы в этой возрастной категории могли бы финансовые льготы работодателям. Например, уменьшение отчислений в социальные фонды за работников старшего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отпустите женщину с ребенком из СИЗО
Вместо разбирательства в арбитражных судах арестованные в СИЗО предпринимательницы фактически получают срок без приговора. Несколько таких ситуаций подробно разбирает уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов
Новости 24
У берегов Камеруна пираты захватили судно с россиянами на борту
Эксперты по делу "Седьмой студии" не выявили растрату государственных средств
Минобороны: Улан-Батор и Москва укрепляют военное сотрудничество
Минпромторг представил новые правила для кафе и магазинов
Россиянка устроила дебош в самолете из Доминиканы в Москву
В Гааге умерла принцесса Нидерландов Кристина
Пассажира самолета, приземлившегося в кукурузу, получат багаж до 18 августа
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
В России в брак стали вступать позже, а начинать половую жизнь – раньше
Суд оказался рассматривать дело экс-министра Кузнецова в особом порядке
На жену бывшего президента Киргизии возбудили уголовное дело
Глазьев оставит пост советника Путина по экономическим вопросам
Возле университета Алабамы неизвестные расстреляли пять человек
Пакистан выразил Индии протест из-за перестрелки в Кашмире
Самолет рейса Москва-Уфа вернулся во Внуково из-за попадания птиц в двигатель
Появилось видео с испытаний российского БПЛА «Охотник»
Президент Индонезии предложил лишить Джакарту статуса столицы
Забывчивую девочку затянуло в эсклатор
У неандертальцев нашли болезнь «ухо плавца-серфера»
«АвтоВаз» отзовет свыше 11 тыс. Lada Granta из-за брака
Врачи извлекли из бульдога 30 резиновых уточек
Российский турист утонул во время отдыха в Турции
Эрдоган поручил ускорить строительство АЭС в Турции
Второго пилота А 321, севшего в кукурузном поле, госпитализировали