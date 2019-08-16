Эксперт: безработица среди российских предпенсионеров будет расти

В Минтруда России подтвердили, что численность безработных россиян предпенсионного возраста (50-55 лет для женщин, 55-60 - для мужчин) начала резко увеличиваться. В частности, во 2 квартале 2019 года число официальных безработных предпенсионеров, то есть тех кто зарегистрировался на бирже труда, выросло со 113 тысяч до 122 тысяч человек, или почти на 10%.

Цифры неформальной безработицы будут, конечно, больше. Как уже сообщала "Комсомолка", с начала это года число трудоустроенных работников в категории от 50 до 54 лет уменьшилось на 476 тысяч человек, а в категории от 55 до 59 — на 129 тысяч человек.

К слову, максимальное пособие по безработице для предпенсионеров составляет 11 280 руб., и его получают около 80% безработных.

- Думаю, безработица среди лиц старшего возраста будет только увеличиваться, - сказал "КП" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Сокращается до 100 тысяч рабочих мест в год в обрабатывающей промышленности, столько же в сельском хозяйстве. Остановить этот процесс можно ростом экономики, чтобы потребовалось много рабочих рук, в том числе и лиц пожилого возраста. А при существующем положении вещей прекратить рост безработицы в этой возрастной категории могли бы финансовые льготы работодателям. Например, уменьшение отчислений в социальные фонды за работников старшего возраста.