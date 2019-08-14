2019-08-14T16:05:19+03:00
Экономика

Россияне старше 50 лет массово прекращают работать, не дожидаясь пенсии

Число трудящихся предпенсионеров сократилось на полмиллиона за три месяца
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Производство пластмассовых игрушек и тары на фабрике 'Соломон'.Производство пластмассовых игрушек и тары на фабрике 'Соломон'.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Комсомолка» уже писала о тревожной ситуации на рынке труда. Количество рабочих рук в стране за три месяца 2019 года уменьшилось с 72,5 млн до 71,3 млн человек. Оказывается львиная доля этих потерь приходится, по данным Росстата, на категорию работников в возрасте 50+. Если точнее, то категория от 50 до 54 лет уменьшилась на 476 тыс. человек, а категория от 55 до 59 — на 129 тыс. Куда же делись эти люди?

- Могут быть две причины такого уменьшения, - сказал «КП» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Первая: после пенсионной реформы люди всеми путями изыскивают возможности выйти на заслуженный отдых пораньше. Один из способов — оформление инвалидности. Либо ухода за инвалидами 1 группы. Далеко не все пожилые люди хотят продолжать работать. Например, мы проводили исследование, и выяснилось, что женщины после 50 лет на 45% снижают свою трудовую активность: работают неполный рабочий день или вовсе прекращают работать. Помогают детям, сидят с внуками.

- Вторая причина, - продолжает эксперт, — пожилых работников при любом удобном случае сокращают. Формально их не увольняют, поскольку закон защищает права лиц предпенсионного возраста, а используется механизм «по соглашению сторон».

По словам Сафонова, программа переподготовки людей старшего возраста срабатывает не везде.

- Многие регионы не могут реализовать обучающих программ, поскольку либо нет четкого понимания, на какие специальности переучивать людей, что будет востребовано, - говорит он. - Либо сами пожилые люди не обращаются в центры занятости.

Снижение число работников именно в категории 50-60 лет может быть связана и с демографическими причинами. После 60-х годов рождаемость в СССР, в частности в РСФСР, сильно упала. Если в 1955 году коэффициент рождаемости (сколько детей появилось в среднем у одной женщины) составлял 2,83, то в 1970 — 1,97. Падение лишь ненамного меньше, чем в военные годы. Так что людей, родившихся в конце 60-х, просто изначально меньше, чем тех, кто появился на свет десятилетием ранее.

- Надо будет посмотреть данные о бедности в конце года, - говорит Сафонов. - Если бедность не увеличится, то снижение численности работников старшего возраста можно связать с демографическими причинами. Если увеличится, то на это может быть связано с тем, что пожилые люди лишились работы и, соответственно, дохода.

КСТАТИ

Где подработать пенсионеру

Это зарубежные пенсионеры, выйдя на заслуженный отдых, начинают ездить по миру. Наши же путешествуют в основном от дома до ближайшего магазина. Но не все готовы мириться с таким положением дел (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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