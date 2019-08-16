Блеск и нищета шоу-бизнеса: Петросян просрочил за коммуналку более миллиона, а Киркоров попал в должники из-за штрафов ГИБДД

Евгений Петросян

Юморист вот уже несколько месяцев как погряз в долгах из-за развода с Еленой Степаненко. Дело в том, что супруги никак не могут поделить имущество, нажитое непосильным трудом за 33 года брака. Десяток квартир, коллекция из 5000 предметов искусства, счета в банках и автомобили… Судебный процесс, длящийся целый год, зашел в тупик. Для начала надо провести экспертизу, оценить недвижимость и прочее добро — эти расходы, более 10 миллионов рублей, суд возложил на Петросяна, хотя ранее все его счета были заморожены. Платить комику просто нечем!

- А при этом каждый месяц у Евгения Вагановича копится долг по коммунальным платежам за квартиру, где сейчас проживает Степаненко, - рассказывает «КП» адвокат артиста Сергей Жорин. - Дело в том, что элитные апартаменты площадью более 500 «квадратов» в Зачатьевском переулке записаны на Петросяна, но там прочно обосновалась бывшая супруга. За ЖКУ она долгое время не платила, видимо, считая, что это должен делать собственник.

Евгений Петросян вот уже несколько месяцев как погряз в долгах из-за развода с Еленой Степаненко.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда долг стал уже критичным, Петросяну пришлось идти договариваться с управляющей компанией.

- Он предложил им отключить электричество и воду, - продолжает адвокат. - Тогда Степаненко срочно взялась платить. Но как она делает: гасит не всю задолженность, а только за ресурсы перечисляет. Все остальное — содержание дома, ремонт и прочее — так и продолжает копиться. УК в любой момент может подать на Евгения Вагановича в суд, но, к счастью, они с пониманием относятся к этой ситуации. Хотя долги на сегодняшний день давно перевалили за 1 миллион рублей.

Гарик из «Отпетых мошенников»

43-летний Игорь Богомазов, сколотивший в «нулевые» популярное трио и собиравший залы на незатейливых хитах (именно он писал тексты к песням и придумал главную фишку группы — гнусавый рэп), сегодня переживает непростой период. От тех фееричных лет у Гарика-мошенника, как его называли в коллективе, остались лишь воспоминания и… долги по алиментам. В 2005-м, на пике славы, артист развелся с женой Юлией, пообещав, что их общая дочь Варвара не будет ни в чем нуждаться. А через 10 лет на горе-папашу завели уголовное дело за долг по алиментам в 700 тысяч. Что только не придумывал подзабытый кумир, чтобы не платить: по словам бывшей жены, пытался лишить ее родительских прав, подделывали справки об оплате, присылал сообщения с угрозами. А потом и вовсе на всю страну в эфире очередного ток-шоу потребовал тест ДНК... Дочь все-таки оказалась родной, и Богомазову волей-неволей пришлось раскошелиться. Сегодня долг экс-«мошенника» - 260 тысяч, выезд за границу для него давно закрыт.

Игорь Богомазов, сколотивший в «нулевые» популярное трио и собиравший залы на незатейливых хитах, сегодня переживает непростой период.Фото: RUSSIAN LOOK

Сергей Зверев

Король гламура тоже не отличается платежной дисциплиной. В 2012 году стилист стал обладателем трехкомнатной квартиры на Тверской, которую ему подарила таинственная поклонница. Сталинский дом с высокими потолками, выложенный мрамором подъезд, у двери дежурит консьерж — звезда в шоке! Сами апартаменты Зверев переделал в настоящий дворец: итальянская классика и антиквариат, широкие зеркала, белоснежная кухня, лепнина с инициалами звезды… Но платить за все это богатство король гламура забывает. На сайте Федеральной службы судебных приставов у Зверева болтается долг по коммуналке в 32 тысячи рублей. Стоит ли говорить, что эта мелочь никак не мешает парикмахеру жить на широкую ногу и заказывать в ресторанах устриц да камчатских крабов, о чем свидетельствуют фото в соцсетях.

Король гламура тоже не отличается платежной дисциплинойФото: GLOBAL LOOK PRESS

Анастасия Заворотнюк

Эпопея с многомиллионным долгом «прекрасной няни» закончилась в прошлом году. После шести лет судебных тяжб актриса наконец выплатила банку 730 тысяч (!) долларов, взятые на на покупку загородного дома в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве. Элитная недвижимость обошлась Заворотнюк в 2 миллиона долларов, из которых 435 тысяч были заемными. Кредит был оформлен в валюте, и когда грянул кризис, актриса просто не потянула возросшие платежи, покапали проценты…

Теперь, когда громкая история уже позади, казалось бы, можно выдохнуть. Но как бы не так. Приставы требуют с артистки еще 1,6 млн, к счастью, уже в рублях — это исполнительский сбор, который должнику выставляют за неисполнение в срок решения суда. Если до 2 сентября эта сумма не будет оплачена, Анастасии в судебном порядке ограничат выезд за границу.

Эпопея с многомиллионным долгом «прекрасной няни» закончилась в прошлом годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион любит погонять не только на льду. В базе судебных приставов на должнике, чье ФИО и дата рождения полностью совпадают с данными фигуриста, числится 12 неоплаченных штрафов от ГИБДД на сумму 5300 рублей. Все они набежали за короткий срок — с сентября прошлого года, при этом в марте Плющенко попался сразу на шести нарушениях в Питере и Москве.

Между тем, пять лет назад фамилия фигуриста мелькала в скандале с куда большими долгами. Тогда столичные власти взыскивали 24 миллиона рублей с компании, соучредителем которой являлся Евгений. Фирма арендовала у города здание кинотеатра «София» на Сиреневом бульваре и сдавала в субаренду кинозалы, боулинг-клуб, спортбар, ночной клуб, ресторан и бильярдный клуб. Когда коммерсанты перестали платить по счетам, чиновникам пришлось расторгнуть договор и закрыть кинотеатр. Впрочем, супруга фигуриста, продюсер Яна Рудковская утверждала, что муж никакого отношения к проштрафившейся компании не имеет.

Плющенко попался сразу на шести нарушениях в Питере и МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS

НУ И НУ!

Пугачева и Киркоров — тоже в «черном списке»

В базе исполнительных производств наряду со злостными алиментщиками и должниками по кредитам мелькают и звезды первой величины. Так, у Примадонны «висит» неоплаченный штраф по административному правонарушению в 6000 рублей. Его Алла Борисовна заработала, когда возвела забор вокруг своей дачи в Истринском районе Подмосковья, перекрыв дачникам доступ к водоему.

У Примадонны «висит» неоплаченный штраф по административному правонарушению в 6000 рублей.

А ее экс-супруг попал в «черный список» ФССП буквально на днях — 9 августа. Приставы «возбудились» на три неоплаченных штрафа от ГИБДД по Тверской области на сумму 2000 рублей, полученных звездой еще в апреле. Видимо, поп-король торопился домой с концерта — 11 апреля Филипп Бедросович выступал в Твери с новым шоу «Я+R» – #Цвет настроения».

Филипп Киркоров попал в «черный список» ФССП буквально на днях. Приставы «возбудились» на три неоплаченных штрафа от ГИБДД.

КСТАТИ

Звезда «Бумера» - рекордсмен по долгам

Долги Алексея Панина устанешь листать — на сайте ФССП они занимают добрых 11 страниц . Всего у актера скопилось 213 (!) неоплаченных задолженностей от 500-рублевых за нарушении ПДД до миллионных просрочек по кредитам. В сумме получается около 3 миллионов рублей - с марта прошлого года Панин по решению суда не может покидать пределы России и садиться за руль из-за долгов.