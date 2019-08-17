На ролик Бузовой со словами «Я блокадница» пожаловались в Генпрокуратуру

Скандал, вызванный публикацией певицы Ольги Бузовой, набирает обороты. Напомним, на днях она разместила в своем Instagram видеоролик, на котором облизывает тарелку после еды, сидя за столом в купальнике. Смеясь, артистка назвала себя блокадницей. Сначала подписчики разразились гневными комментариями, а потом возмутилась и вся страна.

В пятницу заместитель председателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин сообщил, что он обратился в Генпрокуратуру России с просьбой заблокировать Instagram-аккаунт Ольги Бузовой. По его словам, это «будет большим уроком» для певицы.

«Я считаю, что Генпрокуратура должна взять ситуацию на особый контроль и выйти с предложением в Роскомнадзор, чтобы попробовать заблокировать ее Instagram», - сказал он Пятому каналу.

Бузова облизала тарелку со словами: «Я блокадница!», а после скандала удалила это видео со своей страницы в InstagramФото: принтскрин видео.

Общественник добавил, что Бузова своей фразой оскорбила не только всех людей, которые в годы Великой отечественной войны «проливали кровь, голодали», но и «историю нашего государства, историю нашей страны». По его мнению, неприемлемо «сидеть кушать где-то на отдыхе в дорогом купальнике» и при этом называть себя «блокадницей».

Стоит отметить, что Ольга Бузова уже удалила тот ролик со своей страницы в Instagram и извинилась перед теми, кого задела неудачной шуткой. Она пояснила, что смеялась только над собой.

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Слова – водица: Бузову вынудили извиниться за сравнение с блокадниками

Популярной телеведущей Ольге Бузовой пришлось извиняться перед всей страной за свои неосторожные слова о блокадниках. Ролик, опубликованный в «Инстаграме» артистки, всколыхнул весь Петербург, а потом и Россию. Уже два дня горожане обсуждают и осуждают заявление певицы, в котором она сравнила себя с жителями осажденного Ленинграда (подробности).