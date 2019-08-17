Давайте наградим стюардессу, спасшую 43 пассажира загоревшегося самолета в Бурятии!

Полтора месяца назад, 27 июня самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» из-за отказа двигателя совершил жесткую посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск, и врезавшись в здание очистных сооружений, загорелся. Тогда бортпроводница Елена Лапуцкая смогла спасти жизни всех пассажиров на борту. Ей пришлось делать это в одиночку: командир корабля и бортмеханик погибли сразу, второй пилот покинул самолёт через аварийный люк горящей кабины.

Самолет в авиакатастрофе сгорел полностью

Авиакомпания после этого заявила, что будет ходатайствовать о награждении Лапуцкой в Минтрансе. После истории с пилотами, чудом посадившими А321 на кукурузное поле около аэропорта Жуковский, в интернете вспомнили историю этой героини. Елену Лапуцкую предлагают наградить. «КП» присоединяется к обращению, которое появилось в сети:

"Эту стюардессу зовут Елена Лапуцкая. Она спасла больше сорока пассажиров. Причем эвакуацию она проводила, несмотря на травмы.

У нее были сломаны ребра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/716915" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: при крушении в Нижнеангарске пассажиры спасены.

Елена была единственной стюардессой на борту. Когда самолет столкнулся со зданием, и еще до того, как он загорелся, Елена успела открыть аварийные двери и помогла людям выскочить из салона.

Вот только благодаря этому, не погиб ни один из 43 пассажиров.

У самолета отказал левый двигатель. Фото: МАК.

На фоне безусловно правильного награждения экипажа "Уральских авиалиний", ситуация с Еленой Лапуцкой выглядит вопиющей несправедливостью. Зашкаливающией несправедливостью. Получается, случилось ЧП рядом с Москвой, героев заметили. А Нижнеангарск далеко. Да и ладно.

Уважаемые чиновники Росавиации (или какие другие, говорят, что вы читаете соцсети), исправьте пожалуйста, эту ситуацию. Это в ваших силах".

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