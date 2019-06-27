Названа возможная причина аварийной посадки Ан-24 в Нижнеангарске

СЕГОДНЯ 07:53 2019-06-27T07:57:53+03:00

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Экипаж Ан-24 после посадки в Нижнеангарске не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя. Об этом в четверг сообщил Интерфакс со ссылкой на свои источники.

"После посадки экипаж утратил контроль над двигателем, так как он отказал, - информирует он. - Самолет выкатился за пределы ВПП и столкнулся с очистными сооружениями".

Позднее источник уточнил, что двигатель отказал еще в воздухе. "Садился самолет с "разнотягом" в двигателе, без реверса. Удержаться на полосе при пробеге уже не мог", - сказал собеседник агентства. Предварительно установлено, что экипаж действовал строго по инструкции. В ходе посадки ошибок допущено не было.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Бурятии произошла авиакатастрофа в аэропорту поселка Нижнеангарск. Утром 27 июня экстренную посадку совершил самолет Ан-24, выполняющий рейс Улан-Удэ-Нижнеангарск. По оперативной информации, 44 человека спасено, 7 пострадавших попали в больницу. Два члена экипажа - пилот - Коломин Владимир Ильич и техник - Барданов Олег Алексеевич - погибли. Число пострадавших в настоящее время увеличилось до 22 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kp.ru/video/embed/716914" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: 27 июня при посадке загорелся самолет Улан-Удэ-Нижнеангарск.

ИСТОЧНИК KP.RU