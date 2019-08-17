Берегите пилотов, их нервы = ваша жизнь

Когда я увидела сообщение о посадке на кукурузном поле, еще полдня не верила что никто не погиб. Доля везения есть, а остальное — профессионализм экипажа. И главное везение в том, что судьба дала управление этого борта пилоту с железной выдержкой, грамотному профессионалу и с надежным крепким плечом второго пилота. И что до вылета экипажу не трепал нервы хамоватый пассажир.

Уже четверть века я так или иначе связана с авиацией и с людьми из авиации. Поэтому могу сказать - пора уже объяснить, почему очень важно в самолете соблюдать правила безукоризненно.

К сожалению, народ настолько привык летать, что относится к перелету, будто пересаживается с одного дивана на другой, забывая, что безопасность тут намного важнее чьего-то комфорта. Хорошо усвоенное «я — персона, меня должны уважать, я — плачу деньги, и вы мне обязаны» убивает здравый смысл в голове некоторых. Задранные на кресло ноги, бегающие в проходах дети, претензии на ровном месте к бортпроводникам, пьяные на борту - это индикаторы инфантильности, а то и дегенеративности самих пассажиров.

Более того - некоторые граждане не пойми с какого перепуга стали относиться к экипажам, как к тем, кого наняли у себя на кухне полы драить. Когда пассажиры вступают в спор с бортпроводниками, доводя перед полетом ситуацию так, что выходит капитан — это уже показывает, что в мозгах отключен даже инстинкт самосохранения. КВС сейчас поднимать машину, пилотировать ее несколько часов, потом сажать еще в приблизительно обрисованных условиях. При этом думать еще о заправке и ваших чемоданах. Теперь представьте, что на рейс приходит некая «звезда» и начинает показывать свою значимость в хамской форме или даже драться. Капитану приходится останавливать предполетную подготовку и разбираться с клоунами, которые забыли, что пришли не в клуб погарцевать, а долететь до места живыми и желательно здоровыми. После разборок капитан идет в кабину и пытается вписаться в нарушенный график вылетов, что тоже нервирует. Вы что, думаете, летчик - примитивный телевизор, где другую программу щелкнул, и неприятности остались на другом канале? И если на самом сложном участке (их два в полете: взлет и посадка) пилот еще не отошел мыслями от скандала в салоне, а у него нештатная ситуация? У Дамира Юсупова и у Георгия Мурзина она случилась через полторы минуты. Чуть они помедли и не среагируй на доли секунд раньше — неизвестно, чем бы закончился этот полет.

Ситуаций, которые мы видим сплошь и рядом, и которые могут привести к печальным последствиям, много. К примеру, после скандалов с вытянутыми на стену/кресло ногами появляется одна мысль: значительная воздушная яма - и позвоночник у скандалиста пополам.

Многие мамы любят объединить детей на рядах, чтоб они не скучали во время полета. Один раз перед нами сидело просто гнездо пищащих птенцов, а мамы через ряд. Меня мучил один вопрос: как мамы собирались маски надевать детям в случае разгерметизации кабины?

Даже простое падение бегающего ребенка в узкий проход между кресел может обернуться шрамом на всю жизнь во все лицо.

Еще опасное в самолете - вытянутые в проход ноги спящих. Если кто-то, не видя ничего, побежит по проходу в экстренной ситуации, то высунутая ступня может обеспечить ее владельцу несколько месяцев больничного. Уже не говоря о таких сюрпризах природы, как воздушная яма - такая, что непристегнутые головой о багажник бьются.

Да, и гаджеты просят выключить не зря, а именно на случай внештатных ситуаций.

Давайте все-таки будем друг к другу и к самим себе относиться более бережно. Можно игнорировать правила приличия и общественное мнение, но правила безопасности надо соблюдать, хотя бы из любви к себе!

А вот несколько моих советов о подготовке к путешествию:

- Куда бы вы ни летели, одежда должна быть мягкой и удобной, не ограничивать движения, но и не болтаться во все стороны. Куртку лучше с капюшоном. Ткань только натуральная. Сверху — кофта на молнии с закрывающимися карманами. Перед заходом в самолет в эти карманы я кладу деньги, документы, лекарство и закрываю на молнию. На шею, в любую погоду, большой хлопковый или льняной платок (без примесей). Он может спасти и от банального холода в салоне, и от дождя по прилету, и волосы от огня, если что.

- Обязательно убирать длинные волосы, лучше наверх заколкой или пучком, чтоб избежать случайно вырванных клоков или вообще чего похуже в экстренной ситуации.

- На ноги обязательно закрытая обувь на низкой толстой подошве. Закрытая обувь спасла много плюсневых костей во время поездок, а толстая подошва защитит ступни хотя бы на некоторое время и от жары, и от холода. Лучше если обувь будет с застежкой на резинке, но и шнуровка хороша, если можете скинуть быстро.

Подводя итог: не надо бояться летать, но и вести себя в самолете, как в гостях у нелюбимой тещи — тоже не надо. Любите себя, поэтому - берегите пилотов и экипаж.

Как шутят: пилот в небе — второй после Бога. А в каждой шутке...

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