Росгвардия ждет в гости девочку, написавшую стих о «папе-омоновце» с «руками в крови»
Представитель Росгвардии Валерий Грибакин в разговоре с "Комсомольской правдой" отметил, что его ведомство хотя и пригласило через соцсети девочку-поэтессу в гости, но не собирается специально искать автора стихотворения про сотрудника ОМОНа, которое появилось в Instagram.
- Если верить соцсетям, то в Башкирии действительно есть начинающая поэтесса Арина Исхакова, которая слагает стихотворения о романтике, любви, взаимоотношениях мальчиков и девочек. Мы воспользовались тем же каналом связи, и заявили в интернете, что приглашаем Арину с родителями посетить отряд ОМОНа в Уфе, чтобы они могли убедиться в том, что сотрудники этого подразделения - люди, которые с честью и достоинством защищают покой наших граждан, - предложил генерал-майор Росгвардии.
- Ответ прозвучал?
- Нет, и нет даже уверенности в том, что это стихотворение написал подросток. Слышал, что местные журналисты поговорили с ее отцом и тот хоть и подтвердил авторство дочери, при этом не дал ответ по поводу посещения дочерью местного подразделения ОМОНа.
Само стихотворение оставляет двоякое впечатление. Оно небольшое.
Его Арина опубликовала в своем блоге несколько дней назад, а заметили его когда появилось видео, где девочка сама читает стихи под видеоряд, в котором силовики на улицах задерживают митингующих:
Вот оно:
"Мой папа приходит домой, у него руки в крови…
В глазах одни страх и боль, у нас нет ничего впереди.
Говорит, ему нужно бить, выжимая свободу из нас,
Выжигая желание любить. Говорит, что это приказ.
И если я буду напротив, а в ухо мне выдадут "Фас!",
Я ничего не оставлю от милых мне губ и глаз.
И передай своей маме - я правда ее любил.
"Любить" не заложено в новой программе,
Я это чувство в себе подавил.
Сердце застыло - камень.
В глазах холодеет он.
Мама, что будет с нами?
На папе надпись "ОМОН".
Мне самому неоднократно приходилось бывать в Московском ОМОНе. Так вот... все те психологические страдания, которые так натуралистично описал автор стихотворения совсем не про тех суровых мужчин, которые там служат. Заметив этот ролик в сети сотрудники Росгвардии уже заподозрили, что это "пример низкого и подлого использования детей и подростков политтехнологами".
- Да с такой неуверенностью в себе ни один из бойцов не пройдет психолога и целый лабиринт тестов при поступлении в ОМОН, - удивляется один из бывших сотрудников прославленного подразделения, который на условиях анонимности согласился ответить на вопросы "КП".
- А вот к таким митингам вы как готовитесь, предупреждаете близких? Свою дочку не боитесь встретить среди несогласных?
- Дочка у меня утром готовит, потом ведет брата в детсад, а после школы делает с ним уроки. А во время каникул дети летнем лагере. Но о митингах близких предупреждаем, мало ли какая провокация там может произойти.
- Каково это - разгонять женщин и студентов?
- Скучно. Это как для здорового человека утренняя зарядка, которую делать никто не любит, но приходится. Есть охотничий азарт, когда в горах на вооруженных террористов или бандитов к обрыву прижимаешь, заложников освобождаешь. У нас через это почти все прошли, у каждого в шкафу китель с боевыми орденами и медалями. Они, кстати, на любом суде дают право на снисхождение. Даже если боец кому-то морду начистил. И нечего удивляться, когда на оскорбление или плевок в лицо у таких боевых ребят возникает желание жестко ответить. Они, конечно, сдерживаются. Но злить и испытывать их выдержку лучше не надо. Не советую.
Кстати, мне не раз приходилось общаться с офицерами столичного ОМОНа, которые перебрались в Москву из подразделений уничтоженного майданом украинского "Беркута". Они тоже вспоминали подобные исповеди "жен офицеров", оскорбления и угрозы, которые сыпались в адрес их семей на Украине. Все их интервью - калька с действий сегодняшних радикальных уличных и интернет - активистов в России.
- То, что случилось на украинском майдане, в России не пройдет. Мы этого не допустим. У российских ОМОНовцев есть хорошая "прививка", переданная от иностранных коллег, которых однажды предали, а потом заставили поверить в то, что они "жертвы приказов", что они "выжимают чью-то свободу". Чем все это тогда закончилось на Украине мы хорошо помним, и до сих пор наблюдаем, - подчеркнул в разговоре со спецкором "Комсомолки" Валерий Грибакин.
А пока мы говорили с представителем Росгвардии, в сети появился стишок сына омоновца - матери, где он рассказывает, как провел лето, избивая несогласных в Москве...
ИСТОЧНИК KP.RU