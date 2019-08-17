Русский хоккеист Барбашев налил в Кубок Стэнли, привезенный в Москву, самогон семейного рецепта

В субботу, 17 августа, в Москву с большим визитом приехал форвард клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев. Он выиграл в составе команды трофей и получил право приехать в родной клуб и продемонстрировать главный трофей североамериканского хоккея.

На презентации, которая прошла в хоккейном клубе "Динамо", за который играл в свое время Барбашев, хоккеист отметился необычным поступком. Есть у игроков команд НХЛ, которые выигрывали Кубок Стэнли, свои причуды - то пельмени из него едят, то бургеры, то еще что-то придумают.

А вот Барбашев еще перед вечеринкой, на которой показал народу Кубок Стэнли, признавался, что нальет в него специальный напиток:

- Будет напиток особенный. Такой… семейный! А в целом ничего такого. Слишком много надо успеть, - сказал Барбашев в интервью Матч ТВ.

Однако же, не раскрыл рецепта этой настойки. И вот через некоторое время в Инстаграме хоккейного журналиста Павла Лысенкова появился видеоролик, на котором Барбашев наливает в Кубок Стэнли приготовленный дома самогон. Точный рецепт которого так и остался тайной.

Напомним, что в прошлом сезоне команда Ивана Барбашева выиграла со счетом 4:3 финальную серию Кубка Стэнли у "Бостон Брюинз" и впервые в истории выиграла почетный трофей.