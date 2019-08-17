2019-08-17T22:34:58+03:00
Спорт

Русский хоккеист Барбашев налил в Кубок Стэнли, привезенный в Москву, самогон семейного рецепта

Форвард "Сент-Луис Блюз" погостил дома у родного клуба "Динамо" (Москва) [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Иван Барбашев приехал в Москву с главным трофеем НХЛ. Фото: Антон Новодережкин/ТАССИван Барбашев приехал в Москву с главным трофеем НХЛ. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В субботу, 17 августа, в Москву с большим визитом приехал форвард клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев. Он выиграл в составе команды трофей и получил право приехать в родной клуб и продемонстрировать главный трофей североамериканского хоккея.

На презентации, которая прошла в хоккейном клубе "Динамо", за который играл в свое время Барбашев, хоккеист отметился необычным поступком. Есть у игроков команд НХЛ, которые выигрывали Кубок Стэнли, свои причуды - то пельмени из него едят, то бургеры, то еще что-то придумают.

А вот Барбашев еще перед вечеринкой, на которой показал народу Кубок Стэнли, признавался, что нальет в него специальный напиток:

- Будет напиток особенный. Такой… семейный! А в целом ничего такого. Слишком много надо успеть, - сказал Барбашев в интервью Матч ТВ.

Однако же, не раскрыл рецепта этой настойки. И вот через некоторое время в Инстаграме хоккейного журналиста Павла Лысенкова появился видеоролик, на котором Барбашев наливает в Кубок Стэнли приготовленный дома самогон. Точный рецепт которого так и остался тайной.

Напомним, что в прошлом сезоне команда Ивана Барбашева выиграла со счетом 4:3 финальную серию Кубка Стэнли у "Бостон Брюинз" и впервые в истории выиграла почетный трофей.

lysenkovtvlysenkovtv
Барбашевка , самогон собственного приготовления. Скоро будет лицензирован и поступит в продажу. Напиток очень лёгкий, можно пить без закуски. И там есть женьшень. @barbs2222 просто лучший. А его папа Дима - the best! #lysenkovtv #барбашовка
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ИСТОЧНИК KP.RU

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