"Серьезный ответ Волочковой": Кай Метов показал эффектный шпагат дочки-модели

Кай Метов был женат лишь однажды. С первой и единственной на сегодняшний день официальной супругой Натальей он познакомился через год после увольнения в запас из армии. Пара развелась в 1990 году. От этого брака у певца родилась дочь Кристина. Звездный родитель поддерживает теплые отношения с наследницей и гордится ею.

Кай Метов крайне редко делится с подписчиками деталями своей личной жизни. Старшая дочь звезды 90-х Кристина - модель и балерина. Артист любил брать горячо любимое чадо на гастроли. Друзья и коллеги певца в шутку называли Кристину "дочкой полка". И по сей день блоге артист выкладывает фотографии с уже повзрослевшей наследницей.

kay_metov Кристина с отцом

Один из последних снимков певца с Кристиной вызвал восторг публики. На фото девушка в юбке и на шпильках села в глубокий шпагат меж деревянных брусьев на крыльце.

"Серьезный ответ Волочковой. У меня гостит Кристина. Хорошего всем вечера!", - гласит подпись к фото.

Кристина Метова приехала к отцу из Германии, куда перебралась после брака с местным бизнесменом. Из уважения к знаменитому отцу модель оставила свою девичью фамилию. Подписчики исполнителя хита "Позишн намбер ван" отметили, что Кристина очень похожа на звездного родителя.

Помимо старшей дочки у артиста есть двое внебрачных детей. Анастасия родилась в 1996 году, а Рик - в 1998-м. Настя учится в Гнесинке на пианиста. Сын в настоящий момент не занят - молодой человек в одной из передач говорил, что ищет себя. Одно время он жил с матерью, а потом приехал к отцу.