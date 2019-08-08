2019-08-08T01:19:16+03:00
Звезды

Мужчина помог: Волочкова растянулась прямо перед гостями

Балерина который день отдыхает в Греции
Ольга ЛИБГАРДТ
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Волочкова надела балетный костюм и стала делать махи ногами в разные стороныВолочкова надела балетный костюм и стала делать махи ногами в разные стороныФото: Instagram.com
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Греческий вояж Анастасии Волочковой набирает обороты. В первые дни отдыха балерина демонстрировала многочисленные купальники со стразами на груди и платья в пол, делала тихие шпагаты у бассейна и купалась. Чуть позже артистку укусило неизвестное существо в море, она раскинулась в экстремальном шпагате во время прогулки на катере. А теперь и вовсе прилюдно растянулась.

"Просто так решила подарить гостям нашего отеля мой мастер-класс и теплую встречу. Спасибо всем, кто пришел! Под песню моей Ариши «Молитва о маме» это было трогательно", - подписала видео Анастасия Волочкова.

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Просто так решила подарить гостям нашего отеля мой мастер-класс...
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Звезда сцены надела балетный костюм и стала делать махи ногами в разные стороны. Как следует разогревшись после нескольких гран батманов и плие, пришло время растяжки. И тут Волочковой потребовалась мужская помощь. "Вместо балетного станка пришелся впору стул. Он оказался неустойчивым и мне помог партнер!", - добавила звезда, демонстрируя свой фирменный вертикальный шпагат.

В то время, когда знаменитость показывала свои таланты, гости отеля следи за каждым ее движением, не отрывая глаз. Публика снимала Настю на телефоны и что-то бурно обсуждала.

Возможно, благодарные зрители выказывали свой восторг соседству со знаменитостью. Ведь не каждый день тебя заселяют в отель, где наслаждается отдыхом Анастасия Волочкова.

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Небольшой беспорядок
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Чуть раньше она делилась снимком из номера, где невооруженным взглядом был виден масштабный гардероб, который артистка привезла с собой на курорт. "Отражение... Небольшой беспорядок. Но, главное, не в душе", - подписала снимок знаменитость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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