2019-08-18T13:10:29+03:00
Спорт

Футболист Новосельцев стал отцом

Но признает ли он ребенка своим?
Сергей КИРИЛЛОВ
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Несколько лет назад Екатерина радовалась появлению на свет племянника. А теперь сама стала мамой.Несколько лет назад Екатерина радовалась появлению на свет племянника. А теперь сама стала мамой.Фото: Instagram.com
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Жена защитника команды «Сочи» Катерина Новосельцева (Кейру) в субботу вечером написала у себя в инстаграм:

- Ураааа! Я стала мамой! Мои дорогие друзья, подписчики, делюсь с вами самой радостной для меня новостью ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!!!! Моему счастью нет предела! Мой богатырь,мой лучик света Теперь началась новая глава в моей жизни! Которую сопровождает пухлые щёчки, пухлые губки, сладкая попка, ой, да что там, всё такое сладкое, что никакого сахара не надо. Любимый мой мальчик, добро пожаловать в семью, - написала бывшая бывшая баскетболистка.

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Урааааа Я стала мамой Мои дорогие друзья,подписчики,делюсь с вами самой радостной для меня новостью ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!!!! Моему счастью нет предела! Мой богатырь,мой лучик света Теперь началась новая глава в моей жизни! Которую сопровождает пухлые щёчки,пухлые губки,сладкая попка,ой,да что там,всё такое сладкое,что никакого сахара не надо Любимый мой мальчик,добро пожаловать в семью #Кейру #КатеринаКейру #keyru
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Но, на самом деле, не все так радостно в жизни молодой мамы. Иван бросил ее еще в начале этого года, когда Катерина уже была беременна. Сейчас идет суд по разделу имущества, на котором выяснилось, что и делить-то нечего. Пока Катерина готовилась стать матерью, футболист переоформил все на своих родственников машину — на отца, квартиры — на мать.

Кроме того, со слов Катерины, Новосельцев утверждает, что это не его ребенок.

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Наш мини отдых на море подошёл к концу! Впереди серьезная подготовка к самому важному событию в моей жизни Так приятно встречать женщин и мужчин,кстати, мужчин тоже,которые поддерживают меня и солидарны со мной в размышлениях о честности в семейной жизни! Поэтому сейчас такая поддержка трансформируется в один общий союз людей #женщинавправесказать , которые хотят,чтобы жизнь в современном обществе становилась более защищённой и справедливой
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Екатерина Кейру и Иван Новосельцев были, пожалуй, самой яркой спортивной парой в России. Она - успешная баскетболистка, игрок сборной России. Он - кандидат в национальную команду, один из самых перспективных футболистов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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