Футболист Новосельцев стал отцом
Жена защитника команды «Сочи» Катерина Новосельцева (Кейру) в субботу вечером написала у себя в инстаграм:
- Ураааа! Я стала мамой! Мои дорогие друзья, подписчики, делюсь с вами самой радостной для меня новостью ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!!!! Моему счастью нет предела! Мой богатырь,мой лучик света Теперь началась новая глава в моей жизни! Которую сопровождает пухлые щёчки, пухлые губки, сладкая попка, ой, да что там, всё такое сладкое, что никакого сахара не надо. Любимый мой мальчик, добро пожаловать в семью, - написала бывшая бывшая баскетболистка.
Но, на самом деле, не все так радостно в жизни молодой мамы. Иван бросил ее еще в начале этого года, когда Катерина уже была беременна. Сейчас идет суд по разделу имущества, на котором выяснилось, что и делить-то нечего. Пока Катерина готовилась стать матерью, футболист переоформил все на своих родственников машину — на отца, квартиры — на мать.
Кроме того, со слов Катерины, Новосельцев утверждает, что это не его ребенок.
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Екатерина Кейру и Иван Новосельцев были, пожалуй, самой яркой спортивной парой в России. Она - успешная баскетболистка, игрок сборной России. Он - кандидат в национальную команду, один из самых перспективных футболистов (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU