Жена футболиста Новосельцева: «Иван обокрал семью и предал еще неродившегося ребенка

Екатерина Кейру и Иван Новосельцев были, пожалуй, самой яркой спортивной парой в России. Она - успешная баскетболистка, игрок сборной России. Он - кандидат в национальную команду, один из самых перспективных футболистов.

novoseltseva_katerina Сегодня был непростой день Утреннее головокружение,судороги за рулем,пробки, но все же я добралась #Repost @sovsportru Баскетболистка Катерина Кейру, супруга футболиста Ивана Новосельцева, стала сегодня гостем пресс-центра Советского спорта . Фото Никиты Успенского #советскийспорт #гостьредакции #баскетболистка #катеринакейру #кейру

Сделал предложение после победного матча

В апреле 2015 года Иван, тогда защитник «Ростова», после победного матча с «Торпедо» сделал Екатерине предложение прямо на футбольном поле! За один день став едва ли не самым популярным футболистом в России. Пара сыграла свадьбу, а через год Новосельцев подписал контракт с питерским «Зенитом».

Красавица жена, самый богатый клуб России, долгожданный вызов в сборную - просто сказка, а не жизнь!

В 2019 году стало известно, что у Новосельцевых ожидается пополнение. Радостное событие, которое, казалось, вдохновит футболиста на новые подвиги, в итоге обернулось драмой.

Катерина в начале года публично объявила, что Иван исчез. А до этого пытался переписать на себя и своих родителей все имущество. Девять месяцев Новосельцев, который перешел в клуб «Сочи», ситуацию никак не комментировал. При этом баскетболистка до последнего надеялась, что ребенок поможет преодолеть кризис. Но, увы, сейчас не скрывает, что считает футболиста мошенником.

- Все общение у нас проходит через адвоката. Обсуждалась тема: он хотел поучаствовать в финансовой помощи ребенку. Я подумала: что-то человеческое проснулось, - рассказала «КП» Екатерина. - Но оказалось все не так. Он начал выставлять условия, сказал, что сам будет решать, сколько давать… Фактически он украл деньги у семьи, поэтому нельзя называть это помощью.

В прессе появлялась информация о том, что Иван пытался наладить общение с Екатериной и даже дарил ей цветы. Но сама баскетболистка опровергает эти домыслы. По ее мнению, все поступки Иван совершает только, чтобы получить преимущество в суде и повлиять на мнение окружающих.

novoseltseva_katerina Я хочу сказать, что для меня это очень серьёзный и сложный этап в жизни. Сегодня я, как и обычно, присутствовала в Таганском суде, учитывая даже, что уже прошёл срок ПДР и мне в любой момент рожать. Но я понимаю степень ответственности перед ребёнком и перед самой собой , что нужно пройти все испытания и сложности, которые создал мой муж собственными руками против меня и ребёнка! Сегодня вновь выяснились очередные отвратительные подробности о действиях Вани... Со стороны защиты Ивана была запрошена экспертиза автомобилей моего и Ивана. Я оплатила и провела данную экспертизу, хотя сейчас могла потратить эти деньги на покупки для малыша. И что сегодня выяснилось?! Что Ваня не провёл такую же экспертизу к данному заседанию, как было оговорено и подтверждено! И даже хуже, его адвокат заявил, что машина Ивана продана, а подтверждение этому будет только на следующем заседании в сентябре!

- Уже прошло пять или шесть заседаний суда, но он так и не пришел, - продолжает спортсменка. - Иван лжет, что ребенок не его. Про меня рассказывает, что я гулящая. И такими словами он унижает в первую очередь себя. Пытается себя оправдать. Человек же планомерно прорабатывал мошенничество...

К примеру, по словам Екатерины, у Новосельцевых вдруг «пропал» автомобиль стоимостью 10 миллионов рублей, на который они копили вместе. И только от адвокатов Ивана Екатерина узнала, что футболист продал машину. Новым хозяином оказался… отец Новосельцева.

Спад в карьере

Екатерина считает, что все покатилось под откос, после того как Иван в 2016 году подписал контракт с «Зенитом». Зарплата Новосельцева на протяжении трех лет составляла, по неофициальной информации, около пяти миллионов рублей в месяц. Новосельцев очевидно стал богаче, но в футбол играть практически перестал, плотно сел на скамеечку запасных. Жена Ивана не скрывает, что спад в карьере связан с громадным контрактом.

- Сто процентов это так. Мне казалось, что у него амбиции были по спорту. Я верила, что он психологически не справляется и ему нужна помощь, говорит Екатерина. - Я сама спортсмен, все понимаю. После каждой тренировки он мне все рассказывал… Но оказалось, что он хладнокровно выстраивал план. Он жил только этим. Для меня удивительно, как спортсмен круглосуточно может думать не о карьере, а о том, как не дать своей жене деньги.

Зачем ему нужно было это все - вопрос. Обсуждать сложившуюся ситуацию и с женой, и с журналистами Иван отказался.

novoseltseva_katerina Дело в том ,что вся отвратительность и последовательность его действий и есть прямое доказательство, что он не был честен со мной с самого начала! Когда я прилетела в Ростов, чтобы встретить его из Испании со сборов и поговорить о его странном поведении и документах, которые я нашла, он убежал из квартиры и тут же на первом рейсе улетел в Москву! А дальше всё похоже на кошмарный сон - в эти же сутки в Москве Ваня снимает со счётов разом последнюю крупную сумму и тут же успевает переоформить свою машину! на третье лицо и всё это плюсом к переписанному имуществу! Значит столько времени он не ездит на этом автомобиле? Я даже не могу описать, что я сейчас чувствую, зная все эти гадкие подробности! Ведь я почти полгода ждала, что мой муж объяснит произошедшее , постарается быть честным и как мужчина исправит ситуацию, в которую нас завёл !

Совсем недавно в Таганском суде Москвы выяснилось, что Ивану Новосельцеву практически ничего не принадлежит, купленное в браке имущество оказалось собственностью его родителей и других родственников.

- У него вся семья, где никто не работает, замешана в этой истории. Брат Ивана вывозил вещи и машину, на маму оформляли недвижимое имущество, на папу - движимое… Такая семья. Каждый из них приложил руку к тому, чтобы обокрасть меня с моим ребенком, - возмущается Екатерина.

Баскетболистка рассказывала, что ее брат спас отца Ивана от смерти, когда тот едва не утонул в бассейне. Но вместо благодарности возникла стена отчуждения.

- У Ивана очень сложная семья. Он меня знакомить-то с ними не хотел. Родители живут постоянно в агрессивной атмосфере. Бесконечные скандалы. Ваня говорил, что он другой… В итоге получилось, что собрал все самое плохое от них. Он даже хуже - его отец хотя бы находился рядом с ним, а он уже предал неродившегося ребенка.

novoseltseva_katerina Спасибо @onlinekpru за поддержку! Ваня хочет , чтобы все его гадкие дела остались тайными, но нет предела его позору! Он решил, что можно обмануть людей, если показать фото с львёнком! Наверное, Ваня даже и близко не понимает смысл Короля Льва !

В результате Екатерина сама выбрала клинику, где будет рожать, и оплатила все счета.

КТО ЕЩЕ?

novoseltseva_katerina Урааааа Я стала мамой Мои дорогие друзья,подписчики,делюсь с вами самой радостной для меня новостью ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!!!! Моему счастью нет предела! Мой богатырь,мой лучик света Теперь началась новая глава в моей жизни! Которую сопровождает пухлые щёчки,пухлые губки,сладкая попка,ой,да что там,всё такое сладкое,что никакого сахара не надо Любимый мой мальчик,добро пожаловать в семью #Кейру #КатеринаКейру #keyru

Аршавин платит алименты на четверых детей, а Глушаков делит имущество

Футболист Андрей Аршавин вынужден платить алименты двум женам на четверых детей. Сначала у Аршавина был громкий развод с телеведущей Юлией Барановской. В 2013 году пара окончательно объявила о разрыве отношений. В 2016 году Аршавин вступил в законный брак с Алисой Казьминой, но уже через год союз распался. Футболист снова был вынужден защищаться в суде по иску о невыплате алиментов. Известно, что половина дохода Аршавина уходит на выплаты собственным детям.

Экс-партнер Аршавина Александр Кержаков разошелся с дочерью сенатора Вадима Тюльпанова: по словам футболиста, Милана Тюльпанова употребляла запрещенные наркотические вещества, но в суде это доказать не удалось. Общий ребенок остался с матерью, а сам Кержаков теперь платит 1/6 часть дохода на содержание малыша.

Любопытно, что это не первый скандальный бракоразводный процесс с участием бомбардира. До этого стало известно, что Кержаков задолжал около 15 миллионов рублей своей первой супруге Марии Горловой, в браке с которой у футболиста родилась дочь.

Еще одним экс-игроком «Зенита», кому приходится выплачивать алименты по решению суда, является Владислав Радимов. Ныне главный тренер второй команды «Зенита» отдает четверть всех доходов в качестве алиментов известной певице Татьяне Булановой. Звездная пара распалась в 2016 году.

Бывший игрок «Локомотива», а ныне безработный Дмитрий Тарасов задолжал первой жене Оксане алиментов на 15 миллионов рублей: по решению суда он должен выплачивать ежемесячно по 480 тысяч рублей на содержание дочери. А вот второй жене Ольге Бузовой он ничего не должен.

Экс-полузащитник «Спартака», а теперь футболист «Ахмата» Денис Глушаков проиграл суд бывшей супруге Дарье. Чемпион России будет выплачивать треть от своего официального дохода на содержание детей и дополнительно 100 тысяч рублей бывшей супруге. Но громкий бракоразводный процесс продолжается. Супруги делят совместно нажитое имущество на 500 миллионов рублей. На прошлой неделе состоялось еще одно заседание, на котором суд поделил имущество бывших супругов пополам. Дарье отошла часть недвижимости, куда входил особняк в Подмосковье и квартиры в Москве. А вот помещение под частную клинику, которую собиралась открыть Дарья (она стоматолог), отошло Денису. Но пока не были учтены те 200 миллионов рублей, которые футболист вывел со счетов в начале бракоразводного процесса.

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