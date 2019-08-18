2019-08-18T17:07:20+03:00
Происшествия

"Им без нас совсем плохо будет, придется и их ...": Подросток, зарубивший семью под Ульяновском, оставил прощальное сообщение

В своем голосовом послании 16-летний парень признался в желании расправиться с матерью и младшими членами семьи
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Последняя фотография, где сын и убитая им мать вместе.Последняя фотография, где сын и убитая им мать вместе.Фото: СОЦСЕТИ
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В воскресенье, 18 августа, в селе Патрикеево Ульяновской области, 16-летний подросток зарубил топором всю свою семью, в том числе двоих малолетних детей. В одном из жилых домов следователи нашли тела 66-летного мужчины, 69- и 42-летних женщин. А также двух четырехлетних малышей.

Перед тем как совершить самоубийство, 16-летний подросток оставил голосовое сообщение, в котором он признался в желании расправиться с матерью и младшими членами своей семьи, далее жалеет дедушку и бабушку.

Парень жалел своих бабушку и дедушку, поэтому тоже решил их убить. Фото: СОЦСЕТИ

Парень жалел своих бабушку и дедушку, поэтому тоже решил их убить.Фото: СОЦСЕТИ

- Им без нас совсем плохо будет, придется и их..., - тут же оговаривается парень. Часть сказанного парнем составляют нецензурные выражения, сообщают KP.RU собственные источники.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что подросток, который совершил массовое убийство в Ульяновской области, не состоял на учете у психиатра. При этом парень оставил предсмертную записку, содержание которой может говорить о психическом расстройстве.

Детское фото парня, который убил свою семью, и его мамы. Фото: СОЦСЕТИ

Детское фото парня, который убил свою семью, и его мамы.Фото: СОЦСЕТИ

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства семьи с малолетними детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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