2019-08-18T19:15:28+03:00
Общество

Финал Фестиваля фейерверков в Братеево 18 августа 2019: прямая онлайн-трансляция

Смотрите прямую онлайн-трансляцию зрелищного пиротехнического шоу на нашем сайте [видеотрансляция с 21.00]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Открытие фестиваля прошло 17 августаОткрытие фестиваля прошло 17 августаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером в воскресенье, 18 августа, состоится зрелищный финал Фестиваля фейерверков "Ростех" в московском Братеевском каскадном парке. Москвичи и гости столицы смогут насладиться великолепным пиротехническим шоу.

На сайте KP.RU прямая онлайн-трансляция финала Фестиваля фейерверков начнется в 21:00 по МСК. К слову, в 2019 году тема грандиозного Фестиваля - театр. Команды из разных стран мира представляют свои композиции под легендарные мелодии из балетов, оперетт и мюзиклов.

Финал фестиваля фейерверков в Москве 2019.

Напомним, Фестиваль фейерверков проходит в Москве в Братеевском каскадном парке уже пятый год подряд. По традиции, на грандиозном шоу выступают 8 команд из разных стран мира.

Организаторы отмечают, что в этом году на два дня настоящего праздника для москвичей и гостей города приготовили 25 тонн качественной пиротехники!

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время зрелищного шоу в небо выпустят 60 тысяч залпов, а высота фейерверков предусмотрена до 200 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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