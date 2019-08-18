Ведущий программы "Умники и умницы" рассказал об участии в шоу подростка, убившего свою семью

Ведущий знаменитой интеллектуальной программы "Умники и умницы" Юрий Вяземский заявил, что Тимерлан Камалетдинов, убивший в воскресенье, 18 августа, свою семью, точно не был у него в программе.

Однако подросток присутствовал на региональном финале «Умниц и умников» в качестве зрителя.

- Он там сидел в качестве гостя. Потому что он на дорожки не выходил, и я на него, естественно, внимания не обратил», - рассказал ведущий.

Вяземский также подчеркнул, что трагедия произошла ночью, когда подросток вернулся с дискотеки.

- Патрикеево находится рядом с военной частью, там для молодёжи была дискотека устроена. Он со своим товарищем в этой дискотеке участвовал, потом вернулся домой в полпервого или чуть раньше с другом, - подчеркнул Вяземский.

Далее, по словам ведущего, друг подростка ушел домой. В полтретьего 16-летний подросток зарубил маму, бабушку, дедушку и близняшек четырех лет, рассказал Вяземский в интервью "Говорит Москва".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что подросток, который совершил массовое убийство в Ульяновской области, не состоял на учете у психиатра. При этом парень оставил предсмертную записку, содержание которой может говорить о психическом расстройстве.