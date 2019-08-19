Про добро и бабло: как в Интернете наживаются на больных детях и чужом сострадании

Вечером после работы листаешь ленту, а там тебе на блюдечке с голубой каемочкой печальная история. Вот фото больного (ребенка, женщины, приюта для котят), все красиво расписано и подано. Заходишь в интернет-банк - щелк, щелк - отправил 200, 500 рублей. Сколько душе не жалко. Маленький подвиг сделан, не вставая с дивана. И мало кто вчитывается в диагнозы, всматривается в историю отчетов о потраченных деньгах, анализирует. А зря…

Дня не проходит, чтобы в соцсетях не мелькнула слезная история: «Помогите. Без вас мы не справимся, родные вы наши» и номер счета. С одной стороны помогать ближнему - это добро. И никто не обеднеет, если перечислит пару сотен (или тысяч) рублей на лечение больному ребенку. А с другой, на поверку оказывается, что не все эти интернет-просители болеют. И даже если болеют, то не факт что собираемые деньги идут именно на лечение. Токсичная благотворительность - явление, которое набирает обороты в российский соцсетях.

МАЛЕНЬКИЙ ИНВАЛИД - КАК ДОЙНАЯ КОРОВА

«Алмазик Х., 6 лет. После перенесенного менингоэнцефалита страшные последствия. Спастический тетрапарез, средней гипертензионно-гидроцефальный синдром (дальше, как правило, в диагнозы никто не вчитывается, зато прочитают следующий проникновенный текст)… Больные дети на Земле не ИЗ-ЗА чего-то... Они ДЛЯ чего-то!!! Они посланы Богом, что-бы мы становились ДОБРЕЕ!!! Мы верим, что на Земле ещё остались добрые сердца!!! Мы знаем, что Господь, руками добрых людей, поможет нам и наши ангелочки станут здоровыми! Если КАЖДЫЙ добрый чаловечек оставляет для малыша частичку своей любви. А вместе эти частички превращаются в заветные слова - СБОР ЗАКРЫТ!!! Давайте все вместе наконец сделаем это!!! (орфография и пунктуация сохранены, - авт.)»

Мама регулярно, как и положено, выкладывает отчеты

И денег на реабилитацию мама - красивая, молодая блондинка при полном макияже, с наклеенными ресницами и намазанными, явно профессионально, бровями - просит немного.

«Дорогие наши друзья мы планируем пройти курс иголок, - пишет она. - Лето у нас будет насыщенным. Надеемся что мы попадём на все реабилитации которые запланировали. Обоснование суммы: иглоукалывание = 27500 руб. Организаторский сбор = 6060 руб. Наше проживание с Алмазиком 1600×12 дней = 19200 руб. Дорога (бензин)… Итого: 60160 руб. (Остаток от предыдущего сбора: 100 руб. в киви и 60 руб. на карте Сбербанк). Надо собрать: 60000 руб».

Мама регулярно, как и положено, выкладывает отчеты. Вплоть до последней копеечки - тут и чеки на бензин. И питание и проживание. Все чинно и благородно. Но если приглядеться повнимательнее, то все реабилитации мальчик проходит у каких-то ООО «Рога и копыта». А добирается на них семья как-будто на супер-мощной тачке, не иначе.

«Поясните нереальный расход бензина по чекам. На каком авто ездит семья, что он расходует на 2000 рублей бензина каждые 2-3 часа дороги. Может папе самому заправлять своего суперголодного мощнейшего железного коня. Расход 20 литров на 100 км...», - пишет под очередным отчетом интернет-пользователь Наиля Сабирова.

Если приглядеться повнимательнее, то все реабилитации мальчик проходит у каких-то ООО «Рога и копыта»

«Кто назначил реабилитацию и почему именно в Крыму и в августе? Бабушка и старший брат тоже прописаны врачом?», - вопрошают другие неравнодушные.

На эти неудобные вопросы мама не отвечает.

САНИТАРЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Одна из самых популярных соцсетей в России - «ВКонтакте». Она же единственная хоть как-то следит за этими бесконечными сборами пожертвований - создала свои правила, реагирует на жалобы заметивших нарушения, проверяет размещаются ли отчеты, блокирует если что. В инстаграме и фейсбуке контроля никакого. Эти соцсети делают вид, что не нравится - не смотрите. При этом интернет-роботы безжалостны и последовательны. Не успела я ввести слово благотворительность, как тут же полезла контекстная реклама: «Богдан без вас не справится», «всего один клик отделяет вас от доброго поступка». Берущими за душу фото облысевших от химиотерапии детей. И все это с циничным значком «реклама».

Дня не проходит, чтобы в соцсетях не мелькнула слезная история

«ВКонтакте» следит за сборами пожертвований на своих площадках

Зато появился самоконтроль: группы «Благотворительность на костях», «Токсичная благотворительность»... Люди из этих сообществах всматриваются в документы и диагнозы интернет-просителей и публикуют свои выводы.

- Как правило это те, кто и сами столкнулись с обманом. Бывшие волонтеры, помогавшие со сбором денег и сильно в этом разочаровавшиеся, - объясняет сотрудник «Русфонда» (одного из старейших и авторитетнейших фондов в РФ) Светлана Машистова, которая вот уже 7 лет разоблачает мошенников в соцсетях. - Люди с опытом, которые разбираются в диагнозах и видят, где идет обман.

Например, они внимательно изучили историю сборов мамы Алмазика Х. И выяснили, что семья регулярно клянчит деньги начиная с апреля 2017-го.

- В апреле 2017 - 220 167 рублей. Лето 2017 - 168 000 на Крым. Через год, в апреле 2018-го, на Китай - 579 823, правда собрали всего 190 000 и никуда не поехали «по рекомендации врачей». Куда дели деньги - не понятно. Итого: непрекращающиеся сборы на протяжении 2.5 лет не имеют отчётности в надлежащем виде. Всего собрано около 720 тысяч. Подтверждение трат документами - лишь на 225 тысяч...

К сожалению, таких Алмазиков не один и не два. Сотни.

ПОЖЕРТВУЙТЕ НА… КОНКУРС КРАСОТЫ

Бабушка Татьяна Федоровна из Тулы собирала на участие своей внучки (пережившей удаление опухоли головного мозга) в конкурсах красоты. «Чтобы помочь девочке перебороть страх. Обучение в модельном агентстве придало ей силы на новую жизнь, участие на фестивалях и конкурсах помогают ей стать уверенной в себе, занятые призовые места приносят ей море ярких, положительных эмоций, которые крайне необходимы в борьбе со злым недугом.». А ниже счета:

- Оплата участия - 2000 евро.

Плюс к этому: авиабилеты (30-35 тыс); русский народный костюм, два дизайнерских костюма-повседневный и классический, коктейльное и бальное платья (примерно 30-40 тыс. руб); сувениров для официальных лиц, включая мэра г.Батуми, - 3 шт., для жюри - 15 штук, для обмена с участниками - 40 штук примерно 20 000 руб; официальный DVD гала-шоу и диск с фото - 100 евро

«Общая сумма 96000 руб(1500 евро) + 91500 = 187 500 рублей. - сетует бабушка. - Одним нам не справиться.Если у Вас есть возможность и желание примите участие в жизни маленькой девочки».

Люди сдают.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОБРОТОЙ

- Как-то незаметно появились люди, которые стали злоупотреблять добротой. Собирают деньги уже на то, без чего вполне можно и обойтись, - пишет член группы «Благотворительность на костях» Людмила Малышева. - На палаты повышенного комфорта, на дорогую одежду и игрушки ребенку, на планшеты, айфоны. Потом и на одежду для мамы, а как же она за границей в простом платье в больнице покажется? Аппетиты растут. Уже и летать стали не эконом классом, а бизнесом. Уже и проживать стали не в пансионате при клинике, а квартиры снимать с гаражом и палисадником. Потом за границу на лечение ломанулись те, кого и здесь могли бы вылечить, но там милота, комфорт, там цветочки на бинтах рисуют, за комфортом поехали. Потом поехали те, которых, к сожалению уже нельзя было вылечить нигде, даже в лучших клиниках мира. По практике на лечение ребенка при 4-й стадии рака можно собрать с помощью фондов, СМИ и интернета до 1 миллиона долларов. Только вот если малыш, не дай бог, умирает, то все неиспользованные деньги фонд перенаправляет на лечение других больных. Это что касается фондов. Те же миллионы, что собраны прямо на карточку мамы или папы, так и остаются у них. Единицы поступают честно и передают их другим нуждающимся. А остальные - так, - рассказывает Малышева:

- Фомичевы (собирали ребенка на экстренную трансплантацию костного мозга) на пожертвованные деньги купили 3-х комнатную квартиру в Петербурге, а до этого жили в сибирском захолустье.

- Звонарева (у ребенка диагностирована опухоль ствола головного мозга. Российские врачи назначили лечение, но родители решили лечить заграницей), которая до болезни дочери слаще морковки ничего не ела, носила секонд-хенд и жила с бедными родителями, купила шикарную машину, квартиру в центре своего города.

- Была женщина, которая семье Масловых (дочка Настя болела редкой формой рака крови) перевела 200 000 руб. Деньги она вернуть не смогла. А Масловы после смерти ребенка сразу купили машину.

- Вспомним Аленку Иванову, умершую в Турции. Мама и сестрица, нахапав 12 000 000 рублей растворились в ночи.

- Был ещё папа Акимов, тот даже обязательство написал, что все вернёт до копейки, заверил у нотариуса. Не вернул. Живут в Израиле.

Да что говорить, даже с семейства Фриске эти деньги получали через суд. А простой жертвователь разве сможет вернуть свои рубли?

21 миллион рублей бесследно исчез после смерти Жанны. Эти деньги уже не могли помочь певице - но пригодились бы сотням других онкобольных. "Русфонд" возвращал деньги с наследников Жанны через суд три годаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ДОБРО

Как только телефон начинает беспрерывно пищать, сообщая о поступлении все новых и новых сумм, у родственников больных сносит крышу.

- Нередко люди начинают сбор действительно от нужды, - продолжает Машистова. - Они не врут. Заболел близкий - ребенок, муж, взрослая дочь. А потом, когда деньги уже на счету, просто сносит крышу.

Так было случилось с отцом Ани С. с Украины. Красивая, голубоглазая девочка со страшным диагнозом. За лечение и сбор средств отвечал папа.

Папу Ани очень быстро причислили «к лику святых»

- На пап всегда пользователи соцсетей реагируют с большим откликом. Сколько им пишут признаний в любви: «Такая трогательная забота о дочке у мужчины, это редкость» и так далее, - рассказывает Машистова. - Это, кстати, сейчас уже раскусили и пользуются собиратели. Использование в сборе образа героического отца, отдающего всего себя больному малышу или жене стало модным маркетинговым ходом.

Папу Ани очень быстро причислили «к лику святых». Был объявлен экстренный сбор. Даже звезды подключились - просил за Аню солист группы «Руки вверх» и другие селебрити.

- Реклама проводилась почти на всех интернет площадках. Собрали за несколько этапов около 500 000 евро, - рассказывает один из волонтеров того сбора Алена К. ("Если можно, не пишите мое имя и фамилию. Мне тогда столько нажелали "хорошего", я больше не хочу повторения той истории") - Девочку оправили в Германию. С папой.

Только вот он там стал заниматься не лечением, а личной жизнью. Одна из находившихся там мам заметила, что вместо ухода за ребенком папа закрутил роман и бегал на свидания. Говорят даже по возвращению домой ушел из семьи и жил с другой женщиной.

Один из самых громких случаев - с папой Ани С.

- Я про любовницу не берусь судить, жизнь есть жизнь и человек был надолго оторван от семьи, - продолжает Алена. - Но самое главное, что перед Аниной смертью, стало известно, что папа вписал ее в какие-то клинические исследования, за которые получил деньги. При этом семья попросила на транспортировку тела ребенка и похороны. Им собрали сколько требовалось. Но был снова открыт сбор на это же новыми волонтерами. Узнав об этом старый состав волонтеров (и я в том числе)ушел, не хотели принимать участие в этом фарсе. У меня после той истории появился стойкий иммунитет на сетевую благотворительность. Многие родители, не только Анин папа, увидев "халявные деньги", теряют рассудок. Скупают дома, машины, открывают зарубежные счета.

КУРА КО-КО, А ДЕНЕЖКИ КУ-КУ

А многие просто откровенно живут на постоянные сетевые сборы, умирая и воскресая вновь под новыми именами и на новых интернет площадках. Благо, что всевозможных мамских форумов и прочих «болталок» на просторах сети пруд-пруди.

Буквально вот свежая история из Петербурга, где пользовательница под ником Кура Ко-ко обманула сотни сердобольных людей. Попросила денег сначала на лечение себя, сына. А потом похороны мужа и свои собственные.

- Ой, она такую историю придумала, до слез, - рассказывает одна из обманутых Светлана Истомина. - Муж умер от рака, хоронить не на что. Собирали на похороны. Сама она тоже тяжело больна, да еще и сына маленького надо спасать. Она очень активно общалась со всеми в интернете и было ощущений, у всех, не только у меня, что она близкая знакомая. Когда она вдруг умерла (об этом сообщила ее подруга) то скорбели всем форумом. Снова собирали деньги, переживали как же теперь ребенок без отца и матери.

Но потом у одной из мамочек закрались сомнения, что вообще-то в реальной жизни эту Куру никто никогда не видел. Стали анализировать, искать по другим форумам, выяснилось, что Кура была когда-то Татьяной Плотниковой, собирающей на лечение сына Никиты в Израиле 1 500 000 рублей.

Одна из слезных историй "Куры Коко": женщина пыталась продать свою почку

- Нам же она говорила, что ее единственного сына, и тоже больного, зовут Миша. Потом вскрылась еще пара слезных историй этой женщины. Мамы слушали одну историю за другой и перечисляли и перечисляли деньги.

Жертвователи вышли из он-лайна и обратились к частному детективу. И ... обнаружили Куру живой и здоровой. А та самая подружка, что собирала на похороны, оказалась ее соседкой. А мужа никакого у Куры вообще нет.

Женщины готовят обращение в органы.

Молодые мамочки раскрыли мошенницу

ТЕНЕВОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Мошенников вокруг сетевых сборов крутится не мало. Журналист Антон Арасланов помогал близкому другу собирать деньги на лечение больной дочери. И изучил тему сбора изнутри.

- В нашей истории все было чисто и прозрачно. Родители прошли все положенные по протоколу этапы лечения в России. Но при таком заболевании (нейробластома) ребенку жизненно необходим курс иммунотерапии. У нас в стране такого пока не делают, хотя врачи бьют во все колокола, прося Минздрав ввести этот этап лечения в протокол. Нам надо было собрать огромную сумму - 23 000 000 рублей. Половину дали фонды, остальное собирали по соцсетям.

За 2,5 месяца удалось закрыть сбор.

- В «ВК» нас постоянно просили отчитываться обо всех поступлениях и расходах, что мы и делали. И когда на счетах появились миллионные суммы, то начались массовые атаки - постоянные эти «левые» звонки, якобы из банков. Звонили люди, говорили, что: ой, извините, хотела перевести 20 000, и нулем ошиблась, получилось 200 000. Не могли бы вернуть». Нам даже пришлось перевести все деньги на секретный счет. Я был удивлен, что столько мошенников крутится вокруг благотворительности. Так спокойно наживаются на чужом горе.

- Антон, ты вот с твоим опытом сейчас можешь отличить токсичный сбор от настоящего?

- (задумавшись) Боюсь, что нет. Это очень сложно.

***

В России сейчас буквально благотворительный бум. Помогают всем и на все! Потому что часто бывает, что действительно ждать помощи, кроме как от чужих людей больше и неоткуда. Русский человек - щедрая душа. Отдать последнюю рубаху, с миру по нитке… Помочь ближнему - это у нас в крови. Но, похоже, доброту теперь можно монетизировать. И неплохо.

И такие вот токсичные сборы, как ложка дегтя, которая отравляет все желание верить людям и помогать.

Нередко люди начинают сбор действительно от нужды. А потом, когда деньги уже на счету, просто сносит крышу.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПРИЗНАКИ ТОКСИЧНОГО СБОРА

Светлана Машистова дала нам несколько советов о том, как распознать недобросовестных просителей:

- Активно ведется сбор на личные счета волонтеров или, если сбор ведет фонд, на личные счета сотрудников фонда. (Доводы: «родители заняты», «так легче пересылать из-за границы», «мама неблагонадежна», «это директор нашего фонда предоставляет свои карты и телефоны по доверенности».)

Помните! Любые переводы на личные счета не являются пожертвованием и могут быть потрачены на любые цели, хоть на лечение ребенка, хоть на поход к проститутке.

- Сбор ведется только в Facebook или Instagram, группа нуждающегося в ВКонтакте не заводилась либо заблокирована.

- Сбор ведется в режиме «Помогите срочно, а то случится непоправимое!». И не важно, о чем идет речь ниже - о врожденной патологии с неблагоприятным прогнозом, травмах или онкологии.

- В группе выкладываются фото и видео с мучениями ребенка или взрослого (с разрастающимися раковыми опухолями и врожденными пороками). Якобы именно они должны подтверждать необходимость помощи.

Чересчур жуткие фото и видео с мучениями ребенка или взрослого, от которых сжимается сердце - один из "тревожных звоночков"

- В группе регулярно ведутся общения с духами, массовые онлайн-молитвы, публикуются открытые письма ребенку типа «сегодня снег идет, лапушка, открой глазки, я слышу, как бьется твое маленькое сердечко». Манипулирование идет на внушении участникам группы чувства вины. Без «вины» подобных групп я вообще не видела!

- На любые вопросы, не вписывающиеся в рамки «как перечислить деньги», следует агрессия. Потому что «люди делом заняты, жизнь спасают, а тут вы с дурацкими вопросами». Любые сомнения и вопросы по поводу обоснованности сборов и доверия вызывают реакцию «Мы не должны ничего никому доказывать!».

- Активно ведется сбор про запас либо на следующий этап лечения, до которого вообще-то пациенту еще надо дожить.

- Фактическое обоснование сбора - это желание родителей ребенка или самого больного поехать за границу.

- Обычно в группе токсичного сбора полно оскорблений и обвинений в адрес российской медицины: «отказали в лечении», «врачи-убийцы угробили человека, срочно надо уехать за границу». Обычно в Южную Корею, госпиталь Сан Жоан де Деу в Испании, турецкие клиники и Израиль. В этих клиниках можно получить счет и начать сбор, даже не планируя никуда ехать.

В подозрительных сборах часто используют обвинения в адрес российских врачей и медицины

- Сбор идет на дельфинотерапию; лечение ДЦП стволовыми клетками в Китае, Петербурге и Новосибирске; новая германская медицина Хамера; Текнон с доктором Русси и тому подобное. Эти лохотроны описываются сборщиками как «инновационное, суперсовременное лечение».

- Когда после завершения сборов возникают вопросы к отчетам по расходам и лечению - все стрелки волонтеры и сотрудники токсичных фондов переводят на родителей, мастерски направляя негодование людей на них.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Иван Мельников, адвокат:

- Это не просто безобидное нецелевое использование средств. Такие действия вполне могут быть инкриминированы по уголовной статье «мошенничество», в случае если сумма ущерба выше 250 000 рублей. А до 250 000 рублей - как «причинение имущественного ущерба путем обмана» (7.27. 1 КОП - «мелкое хищение»). И наказывается штрафом до 5-кратной суммы ущерба. Административный арест до 15 суток. Но все это в теории. На практике ловят таких мошенников крайне редко. Потому что сами обманутые граждане не очень-то торопятся с заявлением в полицию. А правоохранителям выслеживать таких интернет-попрошаек и подавно неохота.

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