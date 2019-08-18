Не хватало любви. Психолог рассказал, почему подросток устроил кровавую бойню под Ульяновском

Как рассказал «Комсомольской правде» психолог Сергей Аракелян, трагедия под Ульяновском говорит о том, что, вероятно, подростку остро не хватало любви. Напомним, что 18 августа в селе Патрикеево 16-летний школьник зарубил топором маму, дедушку, бабушку и 4-летних брата с сестренкой.

На учете в ПДН юноша не состоял, напротив: соседи и друзья отзываются о нем как об отличнике, победителе школьных олимпиад, маминой гордости. Перед тем, как пойти на ужасный поступок, Тимерлан записал голосовое сообщение - признался, что хочет убить мать и брата с сестрой, и "жалеет" деда и бабушку. "Им без нас совсем плохо будет, придется и их ..." - добавляет подросток.

- Жертвами стали брат и сестра, скорее всего от того, что он чувствовал, что они конкурируют с ним за любовь родительскую. А вообще агрессия в любой ее форме, появляется тогда, когда человек на протяжении долгого времени испытывал насилие над собой, ведь не даром же в песне поется «собака бывает кусачей только от жизни собачей...», - считает психолог Сергей Аракелян. - И насилие не обязательно физическое - многие традиционные методы воспитания по сути являют собой насилие психологическое, а человек, которого на протяжении долгого времени «насиловали» сам становится насильником. Только у кого-то оно проявляется в виде агрессии, а кто-то обходится сарказмом. Такая яростная вспышка агрессии и аутоаргессии говорит о том, что подросток чувствовал высшую степень безысходности в этой жизни. Или это может говорить о серьезном психическом расстройстве.

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