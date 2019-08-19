Государство тайком забирает у нас половину доходов

Власти любят напоминать, что в России один из самых низких в мире налогов на доход физлиц (НДФЛ) - всего 13%. Только вот это далеко не единственное, что мы платим, напрямую или через «посредников», государству.

ОФИСНЫЙ ПЛАНКТОН ОБХОДИТСЯ ДЕШЕВЛЕ ШАХТЕРОВ

Многие из нас не замечают даже НДФЛ, хотя он вычитается непосредственно из зарплаты. Работодатель тут выступает как агент, который за нас общается с налоговой.

Кстати, при соблюдении некоторых условий НДФЛ можно заменить налогом для самозанятых, который составляет 4 - 6%, но он пока действует в экспериментальном режиме всего в четырех регионах.

Кроме НДФЛ, существует еще несколько отчислений, которые делает работодатель и которые также напрямую зависят от размера зарплаты. И вот их платит не человек, а его компания - по крайней мере на бумаге.

Почти четверть - 22% - от получки перечисляют в Пенсионный фонд. Правда, при большой зарплате размеры взносов снижаются. Когда годовой доход переваливает за 1,15 миллиона, с остатка нужно откладывать на старость только 10%.

Для Фонда социального страхования, который выплачивает нам больничные, нужно пробить потолок в 865 тысяч в год, после чего выплаты прекращаются.

5,1% от суммы получки уходит в Фонд обязательного медицинского страхования, из которого финансируются больницы и поликлиники.

Еще один взнос, который платит за нас работодатель, - это страхование от несчастных случаев. Ставка зависит от профессии: за офисных сотрудников - 0,2%, а за шахтеров все 8,5%.

КТО ПЛАТИТ ЗА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ?

Интересный вопрос - можно ли ставить в один ряд НДФЛ и взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) или соцстрах.

- Если первый налог удерживается непосредственно из заработной платы человека, то взносы работодатель оплачивает из своих средств и может учесть это при налогообложении самой компании, - говорит главный консультант отдела налогового консалтинга аудиторской компании МКПЦ Елена Зырянова.

- Сложно себе представить, что отчисления возьмут и отменят. Но есть другой пример. Когда та или иная фирма, что называется, выходит из тени, нагрузка на работодателя увеличивается. И часто он перекладывает ее на своих работников, - говорит совладелец аудиторской компании KPMG Михаил Орлов.

Но народ все-таки относится к этим взносам как к скрытым налогам. Мол, если бы не они, была бы зарплата больше. А уж как на старость накопить, сами разберемся.

- Да какие же это скрытые налоги? Никто от людей цифры не прячет. Законы опубликованы - бери и читай, - удивляется генеральный директор Центра экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин.

Во многих странах люди утрясают свои отношения с государством, относя деньги в налоговую своими силами. Эксперты считают, что в России такого не будет.

- Если возложить уплату всех налогов на сотрудников, у нас будет другая страна. На это в ближайшее время власти не пойдут. Сам народ не захочет. Люди свои кредиты-то не могут вовремя заплатить, а тут им еще налоги добавят, - сказал «КП» Аркадий Брызгалин. - Еще в 90-е годы правительство Черномырдина эти вопросы анализировало и пришло к выводу, что с такими вещами лучше не играть.

Похоже, нынешний порядок всем удобен: людям не нужно заморачиваться с налоговой отчетностью, а государству проще работать с работодателем, чем с каждым его сотрудником в отдельности.

- Административные издержки, которые возникнут при переносе обязанности уплаты налогов на граждан, будут очень большими, - уверен Михаил Орлов. - К тому же наши люди и 13% НДФЛ воспринимают, мягко говоря, без энтузиазма. Каков же будет соблазн попытаться уклониться от налогов, если сами граждане будут переводить деньги в Пенсионный фонд или соцстрах.

В ОТКРЫТУЮ

Чуть ли не единственные налоги, которых от нас не скрывают и которые мы платим сами, - это налог на имущество физических лиц и транспортный налог.

Первый касается не только квартиры, но и дачи или гаража. Почти во всех регионах его уже платят по кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как раньше. Узнать кадастровую стоимость можно на сайте Росреестра.

Ставка - от 0,1% до 2% в зависимости от региона и стоимости жилья. Чем дороже хоромы, тем больше отдаем. Считается налог исходя из площади помещения. При этом 20 квадратов жилья освобождаются от сбора.

Величина транспортного налога напрямую зависит от мощности автомобиля. Чем больше под капотом «лошадей», тем больше ставка.

ДОВЕСОК К ПРОДУКТОВОЙ КОРЗИНЕ

Труднее всего посчитать, сколько мы отдаем государству в виде налога на добавленную стоимость и акцизов. Это зависит от того, как много мы покупаем.

Что касается НДС, который с этого года подрос на два процента, во многих магазинах в чеках честно прописывают, какую часть итоговой суммы составляет налог. Собственно, никто и не думает отрицать, что НДС ложится на конечного покупателя.

Радует разве что тот факт, что на многие продукты действует льготная ставка налога. За мясо, молоко, рыбу, овощи, крупы и кое-что еще берут не 20, а 10 процентов.

С бензином сложнее. В прошлом году Федеральная антимонопольная служба огорошила: 65% цены литра топлива составляют налоги. А стоимость бензина как такового без наценок АЗС будет в районе 10 - 15% от ценника. Тут и НДС, и акциз, и налог на добычу полезных ископаемых, и еще несколько сборов. А с 1 января 2019 года акциз на горючее еще подняли. Кстати, в случае с бензином, как и с алкоголем или сигаретами, мы платим и акциз, и НДС.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Не пора ли снижать налоги?

Реальные доходы населения снижаются уже который год подряд, а Фонд национального благосостояния, где аккумулируются сверхдоходы от продажи нефти, подбирается к 8 триллионам рублей. Глядя на такие новости, многие задумываются, почему бы государству не повернуться к народу лицом и не отменить или хотя бы не снизить пару налогов.

Опрошенные «КП» эксперты уверяют - таких разговоров в коридорах власти пока не слышно.

- Тут можно говорить скорее не о нефтяных доходах, а об улучшении налогового администрирования. Все меньше компаний выдают зарплату в конвертах. За счет этого растет налоговая база, - говорит Михаил Орлов. - Исходя из этого можно было бы говорить о снижении нагрузки на население или бизнес. Но это в первую очередь арифметическая задача: нужно провести расчеты и учесть все интересы государства.