С «Надеждой» вокруг света

Честь сего предприятия - его замысел и борьба за воплощение - принадлежит одному человеку: Ивану Федоровичу Крузенштерну. Но и он в конце концов отчаялся - был момент.

Почти год сидел в отцовском имении, бросив все, и службу тоже, осознав, что не пробить ему чиновничьего непонимания, бездушия в Адмиралтействе. Вице-президент Адмиралтейств-коллегии граф Кушелев грубо отбрил: куда это русским соваться, зачем?! А адмирал Ханыков, от которого во многом зависело, быть или не быть, отрезал: нечего и мысль такую носить - с русскими матросами кидаться в этакое безрассудное дело…

И вдруг! Морской министр адмирал Николай Семенович Мордвинов вызывает срочно Крузенштерна в Петербург с коротким уведомлением, что обстоятельства переменились. На крыльях бывалый моряк летел в столицу. И в день столетия основания града царем Петром два шлюпа - «Надежда» под командованием, как, впрочем, и вся экспедиция, Крузенштерна и «Нева», ведомая Юрием Федоровичем Лисянским, вышли из Невы в первую русскую кругосветку. Моряки - все как один россияне, хотя тот же Ханыков до последнего момента требовал «для верности» взять нескольких английских матросов. А Крузенштерн, тут уж твердость не изменила ему, отсек: «Я, зная преимущественные свойства российских матросов, коих даже и английским предпочитаю, совету сему не последую».

И был таков.

Что касаемо капитала Лисянского, то в нем Крузенштерн, как в себе, был уверен: знали друг друга с детства, учились вместе в Морском кадетском корпусе, ходили опять же вместе в учебные плавания и даже во время англо-французской войны повоевали плечом к плечу в английском флоте, куда для приобретения боевого опыта были направлены.

Итак, 84 человека на «Надежде» и 53 на «Неве». Вейся по всем морям Андреевский флаг!

Задач у экспедиции было множество. Доставить русское посольство в Японию, разведать и описать дальние берега в Русской Америке и на Камчатке, уточнить множество старых карт, на кои и полагаться-то ненадежно, завязать торговые связи везде, где только возможно, и учинить описание возможных новых земель.

Расставались корабли - и надолго, потом снова находили друг друга, в условленном месте сходились - изучали явления всякие, о которых в науке спорили ожесточенно, как, например, свечение морской воды.

Крузенштерн записал: «На сих днях ученые наши занимались многими опытами, изыскивая причину светящихся явлений… действительно виною. Того суть органические существа… не имеет ли влияния на свет сих животных атмосфера?» И атмосферные явления в море также без внимания не оставляли.

А на принадлежащем России острове Ситха и подраться пришлось: американские матросы подговорили индейцев колошей напасть на гарнизон русской крепости, и те, коварно напав, вырезали весь гарнизон. Лисянский орудийным огнем разогнал неприятеля, высадил десант и добился полной победы. А после того основал новую крепость, попутно открыл неподалеку два маленьких острова, один из которых по настоянию офицеров корабля назвали островом Лисянского.

Вернулись ровно через три года, почти день в день, обогнув весь земной шар порознь: сначала «Нева», а через две недели «Надежда», и в един момент мореплаватели стали героями. Ордена, повышение в званиях, «пенсион по смерть», чему Лисянский был особенно рад. А потом - тишина. Оба капитана почувствовали себя крайне усталыми, разъехались по деревням, так захотелось в земную, спокойную жизнь…

К службе, однако, позже оба вернулись и продолжали верно служить Отечеству.