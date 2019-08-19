2019-08-19T02:14:06+03:00
История современности

С «Надеждой» вокруг света

19 августа 1806 года завершилось первое русское кругосветное плавание
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
Поделиться:
Иван Крузенштерн (слева) и Юрий Лисянский - капитаны первой русской кругосветки. Фото: wikipedia.comИван Крузенштерн (слева) и Юрий Лисянский - капитаны первой русской кругосветки. Фото: wikipedia.com
Изменить размер текста:

Честь сего предприятия - его замысел и борьба за воплощение - принадлежит одному человеку: Ивану Федоровичу Крузенштерну. Но и он в конце концов отчаялся - был момент.

Почти год сидел в отцовском имении, бросив все, и службу тоже, осознав, что не пробить ему чиновничьего непонимания, бездушия в Адмиралтействе. Вице-президент Адмиралтейств-коллегии граф Кушелев грубо отбрил: куда это русским соваться, зачем?! А адмирал Ханыков, от которого во многом зависело, быть или не быть, отрезал: нечего и мысль такую носить - с русскими матросами кидаться в этакое безрассудное дело…

И вдруг! Морской министр адмирал Николай Семенович Мордвинов вызывает срочно Крузенштерна в Петербург с коротким уведомлением, что обстоятельства переменились. На крыльях бывалый моряк летел в столицу. И в день столетия основания града царем Петром два шлюпа - «Надежда» под командованием, как, впрочем, и вся экспедиция, Крузенштерна и «Нева», ведомая Юрием Федоровичем Лисянским, вышли из Невы в первую русскую кругосветку. Моряки - все как один россияне, хотя тот же Ханыков до последнего момента требовал «для верности» взять нескольких английских матросов. А Крузенштерн, тут уж твердость не изменила ему, отсек: «Я, зная преимущественные свойства российских матросов, коих даже и английским предпочитаю, совету сему не последую».

И был таков.

Что касаемо капитала Лисянского, то в нем Крузенштерн, как в себе, был уверен: знали друг друга с детства, учились вместе в Морском кадетском корпусе, ходили опять же вместе в учебные плавания и даже во время англо-французской войны повоевали плечом к плечу в английском флоте, куда для приобретения боевого опыта были направлены.

Итак, 84 человека на «Надежде» и 53 на «Неве». Вейся по всем морям Андреевский флаг!

Задач у экспедиции было множество. Доставить русское посольство в Японию, разведать и описать дальние берега в Русской Америке и на Камчатке, уточнить множество старых карт, на кои и полагаться-то ненадежно, завязать торговые связи везде, где только возможно, и учинить описание возможных новых земель.

Расставались корабли - и надолго, потом снова находили друг друга, в условленном месте сходились - изучали явления всякие, о которых в науке спорили ожесточенно, как, например, свечение морской воды.

Крузенштерн записал: «На сих днях ученые наши занимались многими опытами, изыскивая причину светящихся явлений… действительно виною. Того суть органические существа… не имеет ли влияния на свет сих животных атмосфера?» И атмосферные явления в море также без внимания не оставляли.

А на принадлежащем России острове Ситха и подраться пришлось: американские матросы подговорили индейцев колошей напасть на гарнизон русской крепости, и те, коварно напав, вырезали весь гарнизон. Лисянский орудийным огнем разогнал неприятеля, высадил десант и добился полной победы. А после того основал новую крепость, попутно открыл неподалеку два маленьких острова, один из которых по настоянию офицеров корабля назвали островом Лисянского.

Вернулись ровно через три года, почти день в день, обогнув весь земной шар порознь: сначала «Нева», а через две недели «Надежда», и в един момент мореплаватели стали героями. Ордена, повышение в званиях, «пенсион по смерть», чему Лисянский был особенно рад. А потом - тишина. Оба капитана почувствовали себя крайне усталыми, разъехались по деревням, так захотелось в земную, спокойную жизнь…

К службе, однако, позже оба вернулись и продолжали верно служить Отечеству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Леонид Репин «Свидетель истории»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп: Иран «очень хочет заключить соглашение» с США
«Мосгаз» опроверг сообщения об утечке газа на улице Дорожной
Ученые показали модель Земли «глазами инопланетян»
Трамп: США ведут «очень хорошие» переговоры с талибами*
Нетаньяху рассказал, о чем хочет поговорить с Зеленским
Шойгу: Полеты Ту-160 на Чукотку – это плановая работа, а не попытка «задирать» США
В Белом доме не ожидают экономического спада в США в ближайшее время
Советник Трампа подтвердил интерес американского главы к покупке Гренландии
Супруга Порошенко профинансировала комедию о войне в Донбассе
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по просьбе США
Более 1,7 млн человек приняли участие в антиправительственном митинге в Гонконге
"Все было спокойно": шокированный отец подростка, убившего топором своих родственников, прокомментировал трагедию
В Германии на вокзале мужчина напал с ножом на людей
МАК рассказал о ходе расшифровки "черных ящиков" севшего в кукурузном поле лайнера
Пушков прокомментировал слова украинского посла о потере страной государственности
Продюсер "Ласкового мая" попросил Зеленского пустить его на Украину
Почти 4 тысяч человек эвакуировали на Канарах из-за природных пожаров
Глава партии Зеленского заявил, что не верит в скорое завершения конфликта на Донбассе
Конор Макгрегор напал на пожилого мужчину в ирландском пабе
Германия планирует депортировать беженцев за отпуск на родине
В Генштабе Британии сообщили о росте «российской угрозы»
Подросток, который совершил массовое убийство в Ульяновской области, не состоял на учете у психиатра
В Гонконге протестующие начали шествие в центр города
Падение метеора над Сардинией попало на видео
Приставы смогут по СМС извещать должников об ограничении выезда за рубеж
ДТП с туристическим автобусом в Москве: 19 человек госпитализированы
Постпред Украины при СЕ рассказал о потере страной признаков государственности