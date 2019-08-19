2019-08-19T15:08:37+03:00
Наука

Американец заснял в лесу двухметровое существо и уверен, что это йети

Охотник из Миссисипи принял фигуру у пня за кабана, и очень удивился, когда существо встало как человек на ноги
Юлия САЛЬНИКОВА
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Рост существа, как рассказал автор ролика, выше человеческого. Авторы: YOUTUBE / JOSH HIGHCLIFFРост существа, как рассказал автор ролика, выше человеческого. Авторы: YOUTUBE / JOSH HIGHCLIFFФото: YouTube
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Джош Хайклифф из города Миссисипи в США сходил на охоту и встретился с йети. По крайней мере, именно на такой версии событий настаивает мужчина. Рост встреченного в лесу существа он оценивает примерно в семь футов (около 2,3 метров). Джош считает себя опытным охотником и говорит, что «может отличить медведя от другого животного».

Чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки мужчина выложил ролик, снятый в лесу, в YouTube:

- Все произошло примерно в девяти милях к западу от Туники, штат Миссисипи, на моем охотничьем участке, - прокомментировал ролик автор. – Услышал шум. Думал, это кабаны. Но когда повернулся, в 50 ярдах за кипарисом увидел нечто. Сначала показалось, что это кабан. Но увидел плечи и голову. Потом существо встало на ноги. Похоже, он выкапывал пень.

Существо он снял на камеру своего телефона. От волнения мужчина несколько раз нажимал на кнопку записи. Оттого, говорит, заснял не самый «эффектный момент» будней снежного человека.

- Потом проехал грузовик и существо стало двигаться. Я хотел остаться на месте, но не мог контролировать себя и убежал, - признался Джош.

Американец заснял в лесу двухметровое существо и уверен, что это йети.

Он сказал, что теперь боится возвращаться на свою землю и просит разобраться, свидетелем чего именно он стал. Это первый ролик, который мужчина выложил на видеохостинг.

О странном клипе охотника написали в The Sun. Журналисты рассказали, что видео обрело широкую популярность среди тех, "кто поддерживает теорию заговора". Однако, поверили в то, что на кадрах йети, не все комментаторы.

- Некоторые скептически настроены, предполагая, что ролик постановочный. Кто-то просто нарядился в костюм обезьяны, - пишет The Sun.

Утверждается, что снежного человека или существо, похожее на него, видели в Гималаях и даже на Кузбассе. А шотландские ученые провели ДНК-анализ пальца "снежного человека".

Американец заснял в лесу двухметровое существо и уверен, что это йети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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