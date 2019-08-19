Надо, Федя, надо!

Робот отправится на Международную космическую станцию (МКС) вместе с грузом для экипажа. На орбиту его доставит ракета-носитель «Союз-2.1а» в космическом корабле «Союз МС-14» .

Как сообщили в «Роскосмосе», ракету вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур. Федя — уже внутри, сидит в кресле командира корабля и ждет старта, который намечен на 6 часов 38 минут 33 секунды по московскому времени 22 августа 2019 года. В соцсетях гадают, скажет ли он «Поехали!» или промолчит.

Федя на пути к люку.

Имя Федор — было присвоено роботу три года назад в процессе его создания и совершенствования. Подходящая аббревиатура FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) — была придумана позднее. Став космонавтом, робот получил еще одно имя - Skybot F-850.

У Феди длинные руки.

Напомню, что FEDOR, он же Федя, он же Skybot F-850 — это тот самый робот, который, как многие видели по телевизору, ловко стрелял из пистолетов с двух рук. За что удостоился похвалы Дмитрия Рогозина, который в то время был вице-премьером, а теперь возглавляет «Роскосмос».

«Тренировки по стрельбе - это способ обучения машины выделять приоритеты, причём мгновенно, и принимать решения. Мы не терминатора создаем, а искусственный интеллект, который будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах", - разъяснил тогда тайный смысл происходившего нынешний руководитель космической Госкорпорации.

Стреляет по македонски.

Миссия Феди на МКС — исключительно мирная. Он будет выполнять некие упражнения под управлением космонавта Александра Скворцова. Станет копировать его телодвижения. Тем самым робот продемонстрирует, сможет ли он хоть чем-то помочь экипажу.

А чтобы «помощник» ненароком ничего не сломал, в «Роскосмосе» ограничили резкость его движений. Первый раз все-таки такой член экипажа появится на борту - в российском сегменте МКС.

Федя, конечно же, пригодился бы не внешней поверхности орбитальной станции — что-нибудь открутить-прикрутить, перетащить. Но в своем нынешнем виде выйти в открытый космос он не может — некоторые элементы конструкции, особенно двигатели и камеры, пока не приспособлены, чтобы выдерживать перепады температур, глубокий вакуум и радиацию. А в перспективе — более совершенный Федя - и с подобными задачами совладает. Может быть, даже на Луну полетит. А то и куда подальше.

«За мной не заржавеет», - бодрится робот в своем Twitter. Правда, немного по другому поводу — в ответ на клип, который Госкорпорация сняла, демонстрируя возможности человекоподобного космонавта. А демонстрирует он под песню на слова Дмитрия Рогозина, которого Федя называет «товарищ Генеральный».

Посмотреть, как взлетит робот оправляется Владимир Лаговский, научный обозреватель «Комсомольской правды». Сообщит подробности. Специалисты обещают рассказать, чем же Федя все-таки займется на орбите.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Федор - первый российский человекоподобный робот. Умеет говорить. Ходит на двух ногах, которые раздвигаются так, что позволяют садиться на шпагат. Кисти с пятью пальцами способны на мелкую моторику.

Разработали Федора Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. В 2016 году он переквалифицировался в космонавта.

Мощность Федора примерно 20 лошадиных сил, рост 180 сантиметров, вес 160 килограммов. Может действовать автономно по заложенной программе с элементами искусственного интеллекта. Или дистанционно в режиме аватара под полным управлением оператора.

Федя повторяет движения оператора.

Федя может действовать и самостоятельно.

Собственные аккумуляторы Федора обеспечивают ему запас энергии на 1 час.

По словам Александра Блошенко, исполнительного директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса», на МКС электропитание роботу обеспечат еще и аккумуляторы от космического скафандра серии «Орлан» - того, в котором космонавты выходят за пределы станции.

Если Федор оправдает надежды, то его «потомок» станет первым испытателем нового российского пилотируемого корабля «Федерация», запуск которого планируется в 2022 году.

Евгений Дудоров, разработчик Федора, сообщил «Комсомолке», что робот, который сможет выполнять задачи в открытом космосе, скорее всего будет совсем другим с виду. От Феди останется торс с двумя манипуляторами-руками.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Феде Starman шлет привет

Чуть больше года назад — 7 февраля 2018 года — миллиардер и изобретатель Илон Маск запустил в сторону Марса тяжелую ракету Falcon Heavy. А на ней отправил свой электромобиль Tesla Roadser с «водителем» по имени Starman — эдаким примитивным коллегой Феди.

Эксперимент Маска, конечно же, никакого научного смысла не имеет — устроен ради PR. Но энтузиастам нравится. Один из них создал специальный сайт Where is Roadster, который позволяет следить за передвижением космического автомобиля. Ныне он совершил полный оборот вокруг Солнца — первый в своем путешествии. Меньше, чем за 600 дней «проехал» более 115 миллионов километров. И сейчас опять удаляется от Земли со скоростью 1522 километра километра в час.

Starman опять держит курс на Марс, до которого более 111 миллионов километров. Рядом с Землей Tesla Roadser окажется в 2020 году. Но ближе, чем на 52 миллиона километров не подойдет.

Starman сделал полный оборот вокруг Солнца.

О том, как может сложиться судьба первого космического автомобиля и его водителя читайте Эксперты: Tesla Roadster Илона Маска больше года в космосе не протянет