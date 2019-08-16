2019-08-16T17:52:19+03:00
Звезды

50-летняя Татьяна Буланова показала фигуру в бикини впервые за пять лет

Певица наслаждается отдыхом на Мальдивах
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Буланова.Татьяна Буланова.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Татьяну Буланову коллеги не зря называют трудоголиком. Певица не была в отпуске целых пять лет, но в этом году она смогла вырваться на курорт. 50-летняя звезда наслаждается отдыхом на Мальдивах, которые считаются одним из самых романтичных мест на Земле, и впервые за долгое время опубликовала фотографию в бикини.

Глядя на снимок, сложно поверить, что Татьяна Буланова разменяла шестой десяток. Исполнительница выглядит потрясающее. Ее подтянутой фигуре многие могли бы позавидовать. Бросаются в глаза идеальный пресс и накаченные ноги. Вероятно, артистка много времени проводит в спортзале.

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Кстати, всерьез за свою фигуру певица взялась накануне полувекового юбилея. В январе она уехала в клинику, специализирующуюся на детокс-программах. Татьяна очищала организм по специальной методике.

Конечно же поклонники интересуются личной жизнью звезды. Но свою душу Татьяна Буланова никому не открывает. Известно, что она живет в одной квартире с бывшим мужем Владиславом Радимовым. Любимица публики и футболист вместе прожили 11 лет.

Сейчас семья Татьяны - это двое сыновей. Старший Александр - взрослый. Ему 26 лет. Родился от союза звезды с Николаем Тагриным. Сын Никита - школьник. Звездный отец Владислав Радимов приобщил наследника к футболу. Мальчик тренируется на позиции вратаря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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