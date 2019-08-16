Выжившая во время аварийной посадки семья больше суток не может вылететь в Крым

Иначе как счастливчиками пассажиров рейса «Москва-Симферополь», который 15 августа совершил аварийную посадку через минуту после взлета из аэропорта «Жуковский», не назовешь. Напомним, борт столкнулся со стаей птиц, которые вывели из строя сразу два двигателя. Но это не помешало пилотам посадить самолет. Все живы, а госпитализация понадобилась только одной 69-летней пассажирке

В тот же день часть пассажиров вылетели в Крым резервным бортом из аэропорта «Домодедово». Но на него удалось попасть не всем. Так, уже более суток вылет ждет семья москвичей.

- В день аварии представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропорту «Жуковский» заверил нас, что не страшного, если мы не успеем на резервный борт из «Домодедово», который вылетал в 22.00. Он сообщил, что мы можем в любое время приехать в «Домодедово» и нас посадят на ближайший рейс. Так получилось, что в первый день мы действительно не успели на рейс. Были в больнице, у меня теперь проблемы с шеей, мама тоже не хорошо себя чувствует. А когда сегодня мы приехали в аэропорт «Домодедово», оказалось что вылететь ни так просто. Нам говорят: «простите, мест нет», - рассказала «КП» москвичка Ольга Шаврова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726086" frameborder="0"></iframe> Тот самый момент, когда чайки попали в двигатель самолета.

Багаж по просьбе Ольги направили в Симферополь.

- Так как мы тут застряли, теперь чемоданы быстрее нас будут в Крыму, - возмутилась женщина.

Тем временем представители авиакомпании уверяют, что сделали все возможное для организации резервных рейсов.

- «Уральские авиалинии» задействовали все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полетов. Для организации перевозки авиакомпанией предоставлено резервное воздушное судно и введены дополнительные рейсы, сообщила авиакомпания. На время ожидания пассажиры были обеспечены всеми положенными услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами, - сообщили в Росавиации.