Денег нет? Умри бесплатно! Деньги есть? Умри за деньги!

"А я вообще доживу?!" - спросил я веселую девушку по телефону. "Доживете! - бодро ответила она, - а, если что - вызывайте "скорую"!"

"Может, сразу труповозку?" - не остался я в долгу.

АТАКА ИЗ ЗАСАДЫ

Их было четверо. Они ждали нас, затаившись в зарослях. Долгие годы тренировок научили их тщательно маскироваться, ничем не проявлять своего присутствия, нападать неожиданно и безмолвно. Вот и на этот раз у них всё получилось. Я шел первым, поэтому я и стал жертвой. Все четверо накинулись на меня. Но я даже ничего не почувствовал. Когда я понял, что произошло, было уже поздно - надо мной нависла смертельная опасность. Радовало только одно: я принял на себя основной удар, в тело моей спутницы они не вгрызлись.

СМЕРТЬ ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ ПО ТАЙГЕ

В начале июля этого года мне на глаза попалась информация о том, что сотрудница Красноярского театра Мария Уливанова скоропостижно скончалась через три недели после того, как она была укушена клещом на прогулке в окрестностях Екатеринбурга. История гибели молодой женщины настолько потрясает своим трагизмом, что прошла по многим сетевым СМИ и телеканалам.

Театр, в котором Мария работала костюмером, был на гастролях в Екатеринбурге в июне. На выходных молодая женщина с друзьями выбралась в окрестности Екатеринбурга полюбоваться уральской тайгой, где и была атакована клещом. Вроде бы все было сделано, как положено: Мария обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана вся необходимая помощь. Не бесплатно - за деньги, и немаленькие - пришлось скидываться коллегам! Несмотря на это, через три недели, уже в родном городе, женщине стало плохо, она впала в кому, и скоропостижно скончалась.

К сожалению, эта трагедия - далеко не исключение. Даже беглый поиск в интернете даёт сообщения о нескольких таких смертях в разных регионах только этим летом.

К примеру, буквально неделю назад, 7-го августа, в Новосибирске, в реанимации умер Влад Лабецкий, администратор сайта группы «Ногу свело!». Молодой человек даже не ходил в тайгу - клещ укусил его на тропинке возле дачи в Новосибирском Академгородке. Это было в середине июля. Влад обратился в медицинское учреждение, где ему ввели противоэнцефалитный иммуноглобулин, а также назначили профилактическое лечение от бореллиоза, т.к. обследование клеща выявило наличие возбудителей энцефалита и бореллиоза. Несмотря на то, что, казалось бы, всё было сделано, как положено, через две недели у Влада появились первые симптомы - головная боль, высокая температура. Лечение, начатое после госпитализации в инфекционную больницу, эффекта не имело. Молодой человек впал в кому и умер.

Должен вам сказать, что я, как и большинство из вас, вообще не интересовался этой темой и не задумывался, пока не столкнулся лично.

ДЕНЕГ НЕТ? УМРИ ОТ ЭНЦЕФАЛИТА БЕСПЛАТНО!

С 10 по 21 июня я находился в командировке в Западной Сибири. Обратный билет на самолет до Москвы взяли с запасом в два дня - мало ли что. Однако всю работу сделали в заданные сроки, и оставшиеся два дня решили посмотреть Алтай. В поселке Артыбаш, по пути к смотровой площадке с видом на Телецкое озеро в меня вцепились сразу четыре клеща! Обнаружил я их только поздно вечером в гостинице. Проверку клещей на наличие возбудителей бореллиоза и энцефалита не проводил - это заняло бы времени больше, чем отведенный срок на экстренную профилактику энцефалита - 96 часов. Позже - бессмысленно. Так что я начал сразу с профилактики, обратившись с этой целью в местную поселковую поликлинику. В поликлинике меня "обрадовали" тем, что в ОМС (читайте "бесплатную медицинскую помощь") это не входит. Не хочешь сдохнуть от энцефалита - плати. Цена одной инъекции противоэнцефалитного иммуноглобулина - 7 300 рублей! И это еще при моем скромном весе. Если вес больше - больше доз и больше денег. Повозмущавшись и обзвонив свою страховую компанию, а также телефоны местного минздрава и здравнадзора (бессмысленная затея), я решил, что "права качать" я смогу и потом, если выживу, а сейчас нужно спасать тушку. В общем, за инъекцию иммуноглобулина заплатил, антибиотики купил и начал употреблять, лишив себя тем самым заслуженной после трудов праведных выпивки.

Исследование клеща на наличие антигена вируса клещевого энцефалита в лаборатории.Фото: Мария ЛЕНЦ

Ну, а что делать человеку, у которого таких денег нет? А если клещи укусили ребенка?

На самом деле - отсутствие помощи по ОМС в таких случаях - это однозначно - преступление! Потому что люди умирают или становятся инвалидами!

После возвращения в Москву в течение трех недель меня ничто не беспокоило, я активно занимался своими делами, перенося обычные, немаленькие физические нагрузки. Однако потом как то стал сильно уставать. "Наверное, это от недостатка Каберне - Совиньон в молодом, растущем организме" - подумал я, и не стал заморачиваться. Однако выносливость как-то совсем меня покинула, начали болеть мышцы, и даже голова, хотя в ней мышц вроде бы нет)) Короче, пошел я сдаваться врачу. Участковый терапевт меня позабавил тем, что сказал, он "не знает, что со мной делать! Ну, может, направить к инфекционисту, но не знает, чем она сможет помочь". Хорошо, что у нас всё быстро - к инфекционисту я попал на следующий день. Все, что она смогла предложить - это анализ на антитела к бореллиозу. Какую-то лабораторную диагностику энцефалита предложить не смогла - как будто такой и нет в природе! За пятнадцать минут в интернете я нашел коммерческую лабораторию, которая делает ПЦР анализ на наличие возбудителя клещевого энцефалита в крови пациента. Цена вопроса - всего-то 690 рублей анализ и 200 рублей забор крови из вены.

Оба анализа я сделал на следующий день.

Через два дня на электронную почту получил ответ из коммерческой лаборатории - что возбудитель энцефалита не выявлен.

А вот поликлиника - молчала. "Наверное, ничего не обнаружили" - подумал я. Иначе бы позвонили.

Однако в какой-то момент голова моя стали болеть сильнее, чем я готов терпеть, и я опять стал кушать вкусные и полезные антибиотики, после чего опять записался на приём к инфекционисту. Инфекционист "порадовала" меня, что "антитела в серой зоне", т.е. выше нормы, но "не зашкаливают". На мой резонный вопрос: "Ну, если антитела есть, значит, и возбудитель как-то в организм попал?" возражений не последовало. Я сообщил ей об ухудшении самочувствия, и о том, что уже стал жрать доксициклин, после которого мне стало легче - спустя сутки. Тут уже добрый доктор выписала мне рецепт на этот антибиотик (а без рецепта антибиотики в аптеках не отпускают, точнее - в большинстве аптек, приходится уговаривать, но это - нелегально).

В общем, мне предстояло три недели жрать антибиотики. Гадость я вам доложу - редкостная. Короче, ни выпить, ни закусить, и в отпуск не поехать!

Объявление, предупреждающее о клещах, в городском парке. Фото Юрий Смитюк/ТАСС

Конечно, всё это время я продолжал вкалывать, потому что иначе как?

И вот, в один прекрасный день я свалился. По симптоматике - ну чистый грипп. Однако коварство бореллиоза в том, что у него нет специфической симптоматики, и поэтому его очень трудно отличить от других инфекционных заболеваний, в том числе и от гриппа, и от клещевого энцефалита. При бореллиозе бывает: ломота в костях и суставах, боль в мышцах, головная боль, повышение температуры тела, боль в горле, насморк и кашель. Все это бывает и при гриппе и при других ОРВИ. В общем, я бы не стал думать, что это - бореллиоз. Единственная особенность - голова опять болела просто нестерпимо сильно! Пить обезболивающие и противовоспалительные - это не наш метод. Я назначил себе второй антибиотик - антибиотик выбора при бореллиозе. Не знаю, помог ли антибиотик, или само "рассосалось", но после двух приёмов головные боли ушли и больше не появлялись. Даже на двух антибиотиках температура держалась на уровне 38 градусов. Состояние было такое, что ни обращаться к врачу, ни заниматься какими-то диагностическими процедурами и мысли не было - я даже сидеть не мог. Когда более-менее оклемался, и смог перемещаться на своих двоих не только по квартире, записался к инфекционисту. Та, к которой обращался, была в отпуске, попал в головную поликлинику. Мой драматический рассказ доктора впечатлил, но всё, чем он смог мне помочь - это направить меня на консультацию в инфекционную больницу. В инфекционной больнице при записи на приём меня порадовали тем, что могут записать аж (!) через одиннадцать дней! "А я вообще доживу?!" - спросил я веселую девушку по телефону. "Доживете! - бодро ответила она, - а, если что - вызывайте "скорую"!"

"Может, сразу труповозку?" - не остался я в долгу.

Вполне могу себе представить, что в изложенных выше случаях с погибшими бореллиоза и энцефалита молодыми людьми наше "лучшее в мире бесплатное здравоохранение" сработало примерно также. Интенсивно лечить и спасать стали тогда, когда "поздно пить боржоми" - пациенты впали в кому.

Моя история еще не закончена. Неизвестно, что там было на самом деле - реальная клиническая картина бореллиоза или ОРВИ, но ясно одно - случись со мной энцефалит - я бы уже умер, точно так же, как Мария Уливанова и Влад Лабецкий.

Хочу выразить свои самые искренние соболезнования родным и близким Марии и Влада! У меня лично в голове не укладывается трагическая нелепость случившегося! Но слезами горю не поможешь, и я постараюсь сделать хоть что-то, чтобы таких трагедий не было.

Уважаемые читатели! Делайте прививки от клещевого энцефалита! Это реальный способ себя обезопасить. Потому что иммуноглобулин - то ли поддельный (что при огромной цене на него - не диво) то ли неэффективный - но факт остается фактом - люди умирают, несмотря на его введение.

Ну, а от бореллиоза прививок нет, и иммунитет не стойкий. Каждый раз, при атаке клеща - сдавайте его на анализ, обязательно обратитесь к врачу, и, на всякий случай - профилактически - принимайте антибиотики.

И, конечно же, распространите информацию о том, как опасны эти инфекции, и что делать, если клещ все-таки укусил! Будьте здоровы!

КСТАТИ

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