2019-08-16T18:44:16+03:00
Экономика

Китай готов обсуждать свое участие в восстановлении лесов на границе

Ничего обидного или унизительного в Пекине в предложении главы Минприроды РФ не увидели
Александр ГРИШИН@orgstruk
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В Китае подтвердили готовность к конструктивному диалогу с российской стороной по вопросу лесовосстановления.В Китае подтвердили готовность к конструктивному диалогу с российской стороной по вопросу лесовосстановления.Фото: REUTERS
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Предложение главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина властям КНР о совместном участии в восстановлении вырубленного в России, вдоль границы, леса, сопровождаемое предупреждением, что в случае отказа Москва может запретить экспорт леса в Китай полностью, поразило многих. Кто-то даже назвал это ультиматумом. Одни восхищались решительностью Кобылкина - нашелся хоть один министр, заступившийся за русский лес, другие скептически улыбались — ну-ну, так вам Китай и пойдет на уступки, испугается...

Однако скептиков ждал сюрприз. На следующий же день после выступления Кобылкина, «в Китае подтвердили готовность к конструктивному диалогу с российской стороной по вопросу лесовосстановления». И, как подтвердил директор департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов, с китайской стороной уже «обсуждены пути налаживания сотрудничества в этой области».

И дело не в том, что китайцы «испугались ультиматума» или такие благородные. Нынешний Китай очень сильно отличается даже от того, что был 10-15 лет назад. Это раньше в Китае безоглядно пользовались природными ресурсами, плевав на последствия. Теперь сами пытаются восстановить свою экологию. И сильно в этом продвинулись. У Китая уже есть в той же посадке лесов современные технологии, которых нет в России, как бы парадоксально это ни звучало.

Вы удивлялись вчера «ультиматуму» министра Кобылкина? А сегодня — реакции Китая? Подойдите теперь к зеркалу и удивитесь себе.

МНЕНИЕ

Или помогай, Китай, или запретим экспорт леса

Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, автор расследования «Кто на самом деле вырубает русский лес» - о том, почему российский министр поставил ультиматум Пекину (подробности)

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Расследование Владимира Ворсобина «Кто на самом деле вырубает русский лес»

ЧАСТЬ 1

Кто вырубает русскую тайгу

ЧАСТЬ 2

Вырубят ли «весь сибирский лес»?

ЧАСТЬ 3

Русская тайга - это красная светящаяся в сумерках лава

ЧАСТЬ 4

Так кто же вырубает русскую тайгу?

ЧАСТЬ 5

Мы нашли того, кто рубит русский лес

ИСТОЧНИК KP.RU

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