Боевые клещи Пентагона оказались мифом

Бестселлером этого лета в Америке стала книга сотрудницы медицинского факультета Стэнфордского университета Крис Ньюби «Укушенный: тайная история болезни Лайма и биологического оружия».

Издатели назвали ее захватывающим триллером о загадочном происхождении эпидемии клещевых заболеваний, от которой сегодня страдают миллионы американцев.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЧЕРНОБЫЛЬ?

В 1982 году мировое светило микробиологии Вилли Бургдорфер выявил в клещах возбудителя загадочной болезни Лайма, которая уже несколько лет одолевала жителей США. Эти спирохетоподобные микроорганизмы назвали в его честь Borrelia burgdorferi. Вилли скончался в 2014 году. Перед смертью он вдруг намекнул, что еще в 50-х в секретной лаборатории в Форт-Детрик работал над биологическим оружием. Изучал возможность переноса страшных смертоносных болезней с помощью зараженных клещей, блох, комаров…

«Укушенный» стал бестселлером в Штатах.

Крис Ньюби начала расследование. Для этого у нее была личная причина. Крис и ее муж после укуса клещей сами страдали Лаймом. Связав признание Бургдорфера о работе на Пентагон и открытие им возбудителя болезни Лайма, она пришла к выводу, что этот недуг создал сам Вилли. Дескать, в середине 70-х боевые клещи Пентагона случайно вырвались на свободу из-за аварии в лаборатории. Либо их специально выпустили, чтобы проследить пути распространения в природе. Однако членистоногие вышли из-под контроля военных. Недаром новая болезнь впервые была зафиксирована в 1975 году в городке Олд-Лайм, штат Коннектикут. Отсюда и ее название. С тех пор 90 процентов заболевших американцев регистрируется в Коннектикуте и четырех соседних штатах. Здесь располагаются несколько военных лабораторий.

Крис назвала эту историю американским биологическим Чернобылем. Хотя признается, что за пять лет расследований так и не смогла найти поддающиеся проверке документы, подтверждающие ЧП с боевыми клещами в секретной лаборатории.

БЕЛЫЙ ПОРОШОК

За комментарием я обратился к бывшему военному микробиологу, полковнику запаса Михаилу СУПОТНИЦКОМУ, автору объемной монографии «Биологическая война. Введение в эпидемиологию искусственных эпидемических процессов и биологических поражений».

Микробиолог Михаил Супотницкий. Фото: Личный архив

- Михаил Васильевич, более 30 лет вы имели отношение к разработке средств противобиологической защиты. Как вам «Укушенный»?

- В целом оцениваю книгу положительно. Крис подтвердила, что в США велись и ведутся работы по созданию биологического оружия. Впрочем, это никогда не было большим секретом. Конвенция о запрещении разработки, производства и применения биологического (токсинного) оружия» (КБТО) была подписана еще в 1972 г., но наши «партнеры» не прекращают военно-биологической деятельности. В их представлении все эти конвенции существуют только для того, чтобы сдерживать других, но не себя.

Один лишь факт. Все знают про теракт 11 сентября 2001 года с использованием самолетов. Но ровно через неделю после той трагедии за океаном был совершен биотеракт. Ряд СМИ получили письма с загадочным «белым порошком». Затем письма с сюрпризом ушли паре американских сенаторов-демократов.

«Порошок» оказался специальной рецептурой для снаряжения кассетных боеприпасов американской армии. Он включал споры возбудителя сибирской язвы штамма Ames в виде частиц диаметром 1,5–3 мкм. И более мелкие частицы наполнителя, дезагрегирующего эти споры, по химическому составу представляющие собой, как янки сами случайно проболтались, «какую-то форму двуокиси кремния». Недаром тот биотеракт называют Amerithrax (Америка и anthrax - сибирская язва). Кстати, и сам штамм Ames та еще штучка. Имеет природную устойчивость к антибиотиками пенициллинового ряда, которыми обычно лечат сибирскую язву. В результате 22 человека в Штатах тогда заразились, пятеро из них погибли от ингаляционной сибирской язвы.

- Чьих рук дело?

- Террористов не нашли. Зато вычислили источник «порошка» - военно-биологический центр в Форт-Детрик и назначили виновного. (Кстати там еще в 50-е годы работал с клещами, блохами Вилли Бургдорфер.) После чего историю быстро «замяли».

- Выходит, спустя три десятка лет после подписания Штатами Конвенции о запрещении биологического оружия, американские государственные организации трудились над созданием его новых поколений?

- Мало того, они еще и переместили десятки своих военно-биологических лабораторий к границам Российской Федерации. На Украину, в Грузию, Казахстан...

Микробиолог Вилли Бургдорфер экспериментировал с клещами. Фото: Rocky Mountain Laboratories Historical Collection/Wikimedia Commons

ОПЕРАЦИЯ "БОЛЬШОЙ ЗУД"

- Вернемся к «Укушенному». Оцените версию о «боевых клещах Пентагона»?

- Красивая! В духе голливудских блокбастеров о страшных эпидемиях. Осталось вставить красотку-микробиолога, спасающую человечество сывороткой из крови одного выжившего чернокожего американца. Сама идея использовать насекомых для распространения опасных болезней очень проста для понимания. Но не для осуществления. Первыми на нее еще в 30-е годы ХХ в. «клюнули» японские военные. Создали печально известный «отряд 731» и разместили его в Китае недалеко от советской границы, под Харбином. Там работали с клещами, зараженными энцефалитом. Но эксперименты оказались неэффективными. Японцы остановились на блохах, зараженных чумой. Надеясь с их помощью распространять чуму на территории Китая и СССР. Но, как они ни старались, чума не вспыхивала там, где три десятилетия назад она сама по себе унесла около 100 тысяч жизней. Эпидемии не возникают по воле людей и не заносятся кораблями, шапками, крысами, клещами и т.п.

В августе 1945-го советские солдаты разгромили Квантунскую армию. Большая часть состава «отряда 731» попала в плен. Наиболее одиозные персонажи предстали в 1949 г. перед судом в Хабаровске, получили сроки. Однако американцы спасли руководство отряда, основных секретоносителей. И попытались использовать их опыт во время войны на Корейском полуострове в 1952 г. Тоже без особого успеха.

В самих США в 1950-1960-е гг. было осуществлено несколько программ по применению насекомых для распространения возбудителей опасных инфекций на территории противника – «Big Itch», «May Day», «Bellwether I, II и III» и другие. В них участвовал Бургдорфер, как и многие другие видные американские микробиологи. Это было время больших надежд.

- С насекомыми у них получилось?

- Нет…

- Почему?

- Насекомых трудно разводить, заражать, сохранять длительно в зараженном состоянии. Главный недостаток использования их для биологической войны состоит в том, что во время доставки к цели они массово гибнут. В «Укушенном», кстати, описываются эксперименты Бургдорфера с блохами. Он определял, сколько чумных бактерий надо им скормить, чтобы заразить. И как потом сохранить живыми в бомбах. Намучился, бедняга! Вилли якобы помещал их в ампулы, запечатанные воском, который таял после взрыва. Интересно, как они там дышали? В 1954 -м американцы провели испытания бомб с неинфицированными блохами, чтобы оценить их выживаемость. Операция под кодовым названием «Большой зуд» проходила на полигоне Дагвей в штате Юта.

На земле разместили клетки с морскими свинками. Военный самолет сбросил бомбы с 670 тысячами блох. На полукилометровой высоте бомбы взорвались, насекомые посыпались на землю и … сломали лапки.

Военные обнаружили на свинках всего 177 блох. Остальные 669 823 пропали без вести, а каждая стоит денег! Скорее всего, большая часть из них погибла еще во время полета. Им ведь тоже надо дышать. Одна из бомб оказалась неисправной, блохи покусали экипаж.

- Да, погуляли твари от души на телах упитанных американских пилотов. Никуда же не сбежишь с самолета. А если бы они были зараженные?

- Отсюда вторая проблема. Поведение доставленных к цели зараженных клещей, блох, комаров нельзя не только проконтролировать, но и как-то предвидеть. Спокойно могут покусать и заразить своих бойцов. А могут и не заразить вообще никого, а просто тихо скончаться от инфекции. У них сложный жизненный цикл. Ведь переносить чуму или боррелиоз – не самоцель их существования в природе. Зараженные чумой блохи живут в 5-10 раз меньше по сравнению со здоровыми. Они просто погибают от жажды.

Поэтому в американском наставлении по применению биологического оружия FM 30-10 (1962 г), насекомые уже не упоминаются. Наиболее эффективным способом распространения биологических агентов считается применение аэрозоля.

Расплодившись на оленях, клещи стали заражать американцев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОТКУДА ВСПЫШКА ЛАЙМА В США

- А загадочную болезнь Лайма разве не Бургдорфер создал в секретных лабораториях Пентагона, как утверждает Крис Ньюби в «Укушенном»?

- Нет, конечно.

- Откуда же она вдруг объявилась в Штатах в 1975 году?

– Еще в 2000 году, задолго до «Укушенного», я в своей книге «МИКРООРГАНИЗМЫ, ТОКСИНЫ И ЭПИДЕМИИ» как раз на примере Лайма объяснял, как на планете возникают «новые» инфекционные болезни.

Коннектикут и соседние с ним штаты, где в 1975-м была обнаружена и поныне базируется якобы «новая» болезнь Лайма, находятся на восточном побережье. В начале XIX века переселенцы для развития сельского хозяйства расчистили здесь от деревьев огромные пространства земли. С уничтожением лесов значительно уменьшилась популяция оленей. Однако в середине XIX века сельское хозяйство США начало быстро смещаться на запад к Грейт-Плейз (Большие равнины) и местные фермы были заброшены. Восток Америки вновь стал покрываться деревьями. Но это было мелколесье. Без достаточного количества хищников, чтобы регулировать популяции оленей. Эти животные стали быстро размножаться.

- При чем здесь олени?

- При том, что ими «кормятся» клещи Ixodes, так называемые «оленьи». Кусая человека, «олений» клещ со слюной передает ему спирохету Боррелия Бургдорфера. Которая и вызывает болезнь Лайма. Позже на восточном побережье вновь стали селиться люди. Сейчас здесь проживает более трети населения США. Тесное соседство людей, оленей, клещей и вызвало вспышку болезни Лайма. Она стала в Штатах самым распространенным недугом, передающимся насекомыми. Так что нынешнее поколение американцев отвечает перед природой за грехи своих прапрадедов, и не более того.

Сама же спирохета Боррелия Бургдорфера проживала в Америке задолго до того, как ее «открыл» военный микробиолог Вилли.

Американский скандал этого лета с якобы рукотворной болезнью Лайма повторяет историю с Эболой. Помните, несколько лет назад наши «эксперты», политологи, иные политики с экранов ТВ истово объявляли ее биологическим оружием США, сотворенным в лабораториях Пентагона. Хотя Эбола существует на «черном континенте» сотни тысяч лет. Просто никто не знал, отчего так быстро иногда умирали люди в африканской глуши, вдали от центров цивилизации. Европейцев-то лихорадка Эбола не затрагивала. Да и сама вирусология стала активно развиваться с сороковых годов прошлого века. Потому и «открыли» вирус, вызывающий лихорадку Эбола лишь в 1976 -м, когда за несколько недель она погубила в Южном Судане и Заире 435 человек! Такую вспышку нельзя было не заметить. «Двоюродную сестру» Эболы, геморрагическую лихорадку Ласса, также считающуюся потенциальным агентом биологического оружия, «открыли» в Нигерии в 1970-м. Возбудителя клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) – в 1982-м в США. В России он впервые был выявлен в 1985-м. Вирус клещевого энцефалита, считающийся потенциальным агентом биологического оружия японцев, открыл в 1937-м на Дальнем Востоке советский ученый Лев Зильбер, брат писателя Вениамина Каверина. Но от признания какого-то микроорганизма «потенциальным агентом» до биологического оружия, т.е., до специальных боеприпасов и средств их доставки к цели, к чему имел отношение в 1950-х гг. сам Вилли Бургдорфер, путь очень далекий.

Поверьте, когда мы соприкасаемся с миром микроорганизмов, то часто даже не отдаем себе отчет, что этому миру миллиарды лет. Это мы живем на их территории и в их истории, а не наоборот.

А КАК У НАС?

ЛАЙМ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В РОССИИ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА

- Эбола, Ласса нам, к счастью, не грозят. А вот энцефалит, болезнь Лайма все больше наступают. Уже до Москвы добрались!

- Клещи всегда были в Центральной России, хотя не в таком количестве, и не столь инфицированные энцефалитом, боррелиозом (Лаймом). Искать причины их размножения и инфицирования нужно в изменивших условиях окружающей среды, потеплении климата, вызвавших глобальные сдвиги в экосистемах, вмещающих как самих клещей, так и паразитирующих в них микроорганизмах. Зараженные энцефалитом клещи не могли приползти с Дальнего Востока! Источник их заражения находится в Центральной России, в каких-то неизвестных ученым природных резервуарах, я думаю, что в простейших организмах. Из этих первичных природных резервуаров «новые» в кавычках патогены проникают в насекомых, а через них в кровь животных и человека, формируя свои вторичные резервуары. Вот их и нужно искать, дальше развивать саму науку эпидемиологию. А не сидеть на прописных истинах столетней давности и потом оправдываться, что кто-то чего-то подбросил.

Надо понимать, клещи будут и дальше жить рядом с нами. Лично я, чтобы не заразиться, стараюсь избегать мест, где возможна встреча с ними.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

КАК ИЗБЕЖАТЬ УКУСОВ КРОВОСОСОВ

Роспотребнадзор РФ советует:

- При посещении лесов и «зеленых» зон надевайте одежду, плотно прилегающую к телу.

- Не располагайтесь на отдых в затененных местах с высокой травой. Нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх.

- Для стоянки, ночевки на природе выбирайте сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы.

- Используйте вещества, отпугивающие клещей (репелленты), которые можно приобрести в любой аптеке или супермаркете.

- Каждые 10-15 минут проводите само- и взаимоосмотры на наличие клещей. Осмотрите одежду, обратив внимание на швы, воротник, где клещи могут прятаться.

- Регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе, на придомовой территории.

- В случае присасывания клеща обратитесь за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт.

ОСТОРОЖНО

НЕЙРОСИФИЛИС ХХ1 ВЕКА

Болезнь Лайма (боррелиоз) поражает кожу, нервную систему, сердце или суставы. Все клинические проявления поддаются лечению антибиотиками. Болезнь считается не смертельной. В отличие от энцефалита, который тоже передается через иксодовых клещей. Вроде бы нечего особо паниковать.

Однако не все так просто. В московском издательстве «Бомбора» недавно вышла книга «Нестареющий мозг» доктора Дэйла Бредессена из Калифорнийского университета, посвященная болезни Альцгеймера. Этот недуг, впервые описанный в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером, стал бичом современного общества, синонимом страха и ужаса, безнадежности, утверждает автор. По статистике, он поражает в среднем одного из девяти американцев старше 65 лет.

Болезнь Альцгеймера единственная из десяти самых распространенных причин смерти в США, против которой нет эффективного оружия борьбы. Она крадет у больного память, способность мыслить. Он медленно, но верно погружается в психологическую бездну, перестает узнавать родных и близких, забывает прошлое, не воспринимает окружающий мир и самого себя.

Прежде распространенной причиной деменции (потери памяти) был сифилис. До тех пор, пока врачи не научились диагностировать его и лечить пенициллином.

Болезнь Альцгеймера – это нейросифилис ХХ1века, заявляет доктор Бредессен. С той разницей, что обычный сифилис вызывает один микроорганизм - бледная трепонема, вид спирохет. А Альцгеймера – многие. Спирохету болезни Лайма, Бореллия Бургдорфера часто находят в головном мозге людей с болезнью Альцгеймера.

Так что осторожнее с клещами!

КСТАТИ

Пять правил как уберечь себя от клещей

Сам по себе клещ - маленький жучок, но опасен он тем, что впивается в кожу и переносит прямо в кровь укушенному инфекционные заболевания, в том числе клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз и другие. (подробности)

Клещи атакуют: Чтобы не заболеть боррелиозом и энцефалитом, нужно выпить антибиотик в течение 72 часов

Медики говорят, что в марте этого года 23 белоруса обратились с жалобами на укусы клещей. В апреле количество обращений было около 1400.

- Клещи активизируются при температуре от +5 градусов, - рассказывает заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Пашкович. Они выползают из своих зимних укрытий - валежников, прошлогодней листвы и травы. (подробности)