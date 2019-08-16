7 принципов новой системы поддержки для людей серебряного возраста

В 2018 году в России стартовал пилотный проект, в рамках которого регионы начали переход на новую систему поддержки для людей старшего поколения. В 2019 году пилотный проект ведется в 12 регионах. «Еще 8 регионов сами выразили желание войти в проект. В итоге сейчас уже в 20 регионах идут изменения, направленные на создание новой системы ухода», - рассказал на III Форуме социальных инноваций регионов руководитель проектного офиса благотворительного фонда «Старость в радость», директор фонда «Старшие» Александр Шкребело. Специалисты этого фонда наряду с другими экспертами участвуют в разработке методики для преобразований и оценке их результатов. На сессии, посвященной инновационным подходам к созданию системы долговременного ухода для пожилых людей, Шкребело подвел первые итоги после старта проекта и описал самые важные изменения.

1. Наладить передачу данных

- Один из основных вопросов - передача данных из здравоохранительных учреждений в социальные службы, - поясняет эксперт. - Например, пожилой человек после лечения выписывается из больницы. Раньше можно было сказать, что с медицинской точки зрения пациент выписывается «в никуда». Сейчас мы стали «видеть» этих людей. Пилотные стационары, поликлиники в рамках проекта передают необходимые данные по согласию пациентов в социальные службы. И теперь мы можем проследить судьбу, «увидеть» людей - сейчас более 10 тысяч человек находятся под наблюдением соцслужб.

2. Определить степень нуждаемости в уходе

Специалисты называют это типизацией. Разрабатываются критерии и определяется нуждаемость пожилого человека в посторонней помощи разного характера. Степень такой нуждаемости зависит от степени ограничения самостоятельного обслуживания вследствие хронического заболевания или старения организма.

Эксперты выделяют пять групп, из них 5-я - самая «тяжелая», лежачие больные. Четвертая - люди, способные передвигаться в пределах комнаты. Первая группа - самая «легкая», в нее входят люди, практически не имеющие ограничений.

- Типизацию уже прошли более 40 тысяч человек в пилотных регионах, - рассказал Александр Шкребело. - В итоге получена информация, которая позволяет оценивать, анализировать расходы, ресурсы. Мы видим, что примерно 9 - 12% - самые тяжелые пациенты. При этом, как выяснилось, около 25% вообще практически не имеют ограничений, это первая группа, которая фактически не нуждается в постороннем уходе. Однако такие люди до сих пор находились на социальном обслуживании.

Обнаруживая подобные перекосы при типизации, можно находить ресурсы и обеспечивать полноценным обслуживанием тех, кто в нем действительно нуждается.

3. Расширить перечень социальных услуг

По итогам типизации определяется перечень социальных услуг, которые будут оказывать конкретному человеку.

- Сейчас в пилотных регионах запущен процесс изменения порядков оказания услуг. Перечни социальных услуг существенно расширились - вплоть до увеличения на 125% (в зависимости от региона. - Ред.). Это очень высокий показатель. Услуги стали детализированными, их можно предоставлять очень адресно, - рассказывает Шкребело.

4. Усовершенствовать стандарты

- Прежде были, например, такие стандарты: два прихода соцработника в неделю вне зависимости от степени ограничений самообслуживания человека, - приводит пример специалист. - Сейчас же для соцработников, обслуживающих, в частности, пожилых людей из самой «тяжелой», пятой группы, предусматривается 7-дневная рабочая неделя. То есть помощники стали приходить намного чаще. Но! Только к тем людям, которые в этом действительно нуждаются. Такую возможность, повторю, дает типизация.

5. Персональный подход

Для каждой группы людей старшего поколения сформированы свои решения, варианты поддержки. Для человека в тяжелом состоянии - дополнительные визиты и часы соцработника. Если у человека среднее состояние, ему дают возможность посещать центр дневного пребывания, где работают сервисы. Например, предназначенные для людей с когнитивными нарушениями. Сейчас уже более тысячи человек получают такие услуги в рамках пилотного проекта.

6. Для «легких» пациентов - «активное долголетие»

- Для тех, кто попадает в первую группу, то есть без ограничений самостоятельного обслуживания, предусмотрено особое решение, - рассказывает Шкребело. - Это проект «Активное долголетие». Он очень четко и ясно вписывается в общую концепцию. Мы типизируем человека, он попадает в «легкую» группу - далее включается в «Активное долголетие».

7. Школы ухода для родственников

Нельзя забывать про родственников людей серебряного возраста, подчеркивают специалисты. Для них в рамках пилотного проекта открываются школы ухода. На занятиях побывали уже более 5 тысяч домочадцев, в семьях которых есть представители старшего поколения.

- Важный момент: все происходит не разрозненно, а спаяно в единый процесс, - говорит эксперт. - Как правило, школы ухода работают на базе проката технических средств реабилитации. В результате обученный человек не только рассказывает родственнику, как ухаживать, но и сразу показывает все это на практике с применением средств реабилитации.

ОФИЦИАЛЬНО

Пенсионерам помогут добраться до мест проведения скринингов

- Нам необходимо по-новому выстроить систему социального обслуживания и улучшить жизнь и быт пожилых людей в целом, - рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в одном из недавних интервью. - Например, на федеральные средства будет закуплен автотранспорт для доставки пожилых граждан, живущих в сельской местности, в медицинские организации для прохождения скринингов, ведь не каждый может добраться самостоятельно.

По словам министра, на создание системы долговременного ухода для людей старшего поколения выделяется весомый объем средств:

11,9 млрд рублей на 2019 - 2024 годы. Долговременным уходом будут охвачены пожилые и инвалиды, которые полностью или частично утратили способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению и так далее в силу заболевания или возраста и при этом они нуждаются в медицинских и социальных услугах, пояснил Максим Топилин.

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