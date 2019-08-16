Медицина будущего: Врачи поставили на ноги пациентку после инсульта с помощью IT-технологий

В течение двух лет 54-летнюю женщину мучили приступы онемения лица, левой руки и ноги и нечеткость речи. Все это - признаки периодических нарушений мозгового кровообращения, поясняют врачи. Как правило, в течение часа все симптомы проходили самостоятельно. Поэтому пациентка не спешила обращаться за медицинской помощью. Однако после очередного приступа ожидаемого улучшения не наступило даже через 6 часов. Позже появилась слабость в левой руке, женщина не смогла встать с кровати. Тогда родные вызвали «Скорую помощь».

Прибывшие на вызов медики заподозрили инсульт и доставили пациентку в городскую клиническую больницу № 13. Однако «золотое время», когда можно уменьшить повреждение головного мозга при инсульте, увы, уже было упущено.

В клинике диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения - «ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии».

За две недели лечения в стационаре появилась положительная динамика, улучшилась речь, появились движения в левых конечностях, с посторонней помощью женщина смогла присаживаться в постели. Но, чтобы вернуться к привычной жизни, была необходима медицинская реабилитация.

В Центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы женщина поступила на лежачей каталке с болями во всем теле. Мультидисциплинарная бригада специалистов в первые сутки разработала индивидуальный план реабилитации. В него вошли занятия лечебной физкультурой в группе и индивидуально под присмотром инструктора-методиста, водолечение, курс массажа, а также ежедневные занятия с логопедом и психологом.

В работу по восстановлению пациентки были активно вовлечены и ее родные, которые прошли обучение в школе для родственников пациентов с инсультом. Это играет очень важную роль, подчеркивают врачи. Через неделю интенсивного лечения состояние улучшилось. В целом курс восстановления продлился 14 дней. В итоге пациентка стала активнее, улучшилось общее физическое состояние, укрепились мышцы спины и пресса. Сейчас женщина может самостоятельно вставать с кровати и передвигаться с опорой на ходунки, сообщают в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

После выписки реабилитация продолжается в домашних условиях под дистанционным наблюдением специалистов. Это стало возможным благодаря компьютерной программе «Степс-реабил». Ее разработали сотрудники клиники реабилитации Национального медико-хирургического центра

им. Н. И. Пирогова для двигательной, речевой и психологической домашней реабилитации. Родные пациента могут зайти в личный кабинет на сайте программы и получить ссылку на видеофильм с персональной программой дальнейшей реабилитации. Соблюдая рекомендации врачей и продолжая восстановление в домашних условиях, женщина сможет вернуться к активной жизни уже в обозримом будущем, считают врачи.

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Главный геронтолог Ольга ТКАЧЕВА: Не прерывайте прием препаратов от гипертонии

Врач-кардиолог, директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр России Ольга ТкачеваФото: Иван ПРОХОРОВ

После появления сообщений об опасных веществах, найденных в некоторых лекарствах, пациенты начали отказываться принимать назначенные врачами медикаменты.

Соседка автора этого материала - женщина серебряного возраста и продвинутый пользователь интернета. Читая онлайн-новости каждый день, она несколько раз видела сообщения об опасных веществах, обнаруженных в некоторых препаратах для гипертоников. Встревоженная пациентка решила перестать принимать лекарства против повышенного давления, назначенные ей врачом. И мужа своего отговорила. Такой прецедент очень опасен, считает врач-кардиолог, директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр России Ольга Ткачева.

- Ольга Николаевна, периодически появляется информация, что препараты для снижения давления могут быть опасны, в долгосрочной перспективе повышать онкориски. И люди боятся, впадают в панику, начинают отказываться от приема препаратов.

- Информация была неосторожно вынесена на публичное обсуждение и может принести больше вреда, чем пользы. Потому что прием препаратов, снижающих давление, и для популяции в целом, и для каждого человека с артериальной гипертензией имеет стратегически важное значение с точки зрения не просто влияния на качество жизни. А с точки зрения прогноза жизни, ее продолжительности. Потому что повышенное артериальное давление - это безусловный фактор риска инфарктов, инсультов, раннего старения и уменьшения продолжительности жизни.

Все препараты, которые сегодня используются для снижения артериального давления, очень хорошо изучены. И те молекулы, которые оказывают эффект на артериальное давление, абсолютно безопасны. Другой вопрос, что за качеством этих препаратов тщательно следят. И кроме основных молекул, которые влияют на снижение артериального давления, существуют так называемые примеси. Которые, как оказалось, могут быть небезопасны. Такое возможно с любым лекарством.

И когда появилась информация об изъятии отдельных препаратов для снижения давления, то шла речь ни в коем случае не об опасности действующего вещества, основных молекул. А именно о примеси. Причем потенциально небезопасную примесь обнаружили только в одной форме лекарственного препарата. Он был неоригинальный, выпускался компанией по производству дженериков (аналогов). Он мог потенциально причинить вред. Этот препарат тут же был отозван с рынка. Его уже нет в продаже.

Этот факт на самом деле показывает, насколько тщательно контролируется безопасность лекарств. И не только безопасность тех молекул, которые являются основными в лекарстве, но и безопасность примесей. Качество лекарств проверяется не только на этапе регистрации препарата, но и в дальнейшем за его применением продолжают наблюдать, отслеживают эффекты использования в клинической практике.

Так что хочу подчеркнуть: никакого повода отменять лекарства для снижения давления сегодня нет. Это будет крайне опасно. Так что пациентам жизненно важно соблюдать назначения врача и вовремя принимать препараты для снижения повышенного давления.

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