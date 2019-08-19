2019-08-19T15:32:54+03:00
Экономика

Из новых СанПиНов для магазинов исчезнут запреты на размороженные продукты и вздувшиеся консервы

90% санитарных норм для пищевого ритейла пойдут под нож
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Минпромторг представил проект новых санитарных правил и норм (СанПиН) для продуктовых магазинов.Минпромторг представил проект новых санитарных правил и норм (СанПиН) для продуктовых магазинов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Проект новых санитарных правил и норм (СанПиН) для продуктовых магазинов представил Минпромторг. Он значительно сокращен по сравнению с действующим СанПиН 2001 года - из 130 обязательных требований в нем остались 13, а сам документ вместо 30 страниц занимает всего 3.

В новом документе нет излишних деталей и конкретизации. Например, хозяин торговой точки волен сам выбрать, каким способом обеспечивать чистоту помещения.

Прежние правила требовали регулярно проводить дезинсекцию от вредных насекомых. В новых же оговаривается только то, что «не допускается наличие тараканов, мух, муравьев, жуков и клещей». В старом СанПиНе различные правила уборки туалетов встречаются 16 раз, в новом - ни одного раза.

Из требований исчезли запреты на непотрошенную птицу на прилавках, консервы с бомбажом и хлопушами (вздутием упаковки - Ред.), а также размороженных продуктов. Однако запрет на продажу просрочки и нарушение целостности упаковки сохранился.

Другими словами, из СанПиНа 2001 года отсекли 90% норм и требований, сочтя их избыточными и устаревшими. Напомним, в рамках объявленной «регуляторной гильотины» планируется радикально упростить список требований к бизнесу и в других отраслях. В частности, недавно была презентована «Белая книга» для ресторанов, которая заменит действовавшие с советских времен санитарные требования.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сочли, что сокращение требований к продуктовым магазинам вышло даже слишком радикальным.

- Скорее всего, после обсуждений документ все же увеличат в размерах, - прокомментировал«КП» заместитель исполнительного директора АКОРТ Владимир Ионкин. - Сейчас это больше стратегический документ, чем технический. В СанПиНе должно быть больше подробностей, которые помогут защитить потребителя и бизнес. Иначе любые разночтения будут трактоваться не в пользу предпринимателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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