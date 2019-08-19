Главред New York Times: С «русским делом» Трампа не получилось, переключаемся на другую тему

В американские СМИ попала стенограмма закрытой беседы редактора влиятельного издания The New York Times (NYT) Дина Бэккета с персоналом. Один из присутствующих втихаря записал откровения главреда на диктофон — и анонимно поделился ими с народом.

Итак, на 75-минутной «летучке» 62-летний лауреат Пулитцеровской премии (одной из самых авторитетных наград в области журналистики) признаёт: «русское дело Трампа», которое политики-«демократы» и близкие к ним СМИ раскручивали три года, оказалось, как бы сказать помягче, газетной уткой.

— У нас была пара серьёзных ошибок, и знаю, вы ими обеспокоены, как и я. С подобным вызовом журналистика не сталкивалась с 1960-х годов… Я заморочился с историей, действительно ли Трамп в ходе своей избирательной кампании-2016 вступил в сговор с русскими и препятствовал правосудию… Мы навострили наших новостников освещать эту тему, чем очень хорошо занимались. А сейчас нам надо перегруппироваться, перебросить ресурсы и усилия на другую историю, — предложил Дин Бэккет.

О сути этого «нового медиа-сюжета» главред поведал туманно: тоже про Трампа, но на сей раз, вроде, без русских. Надо, мол, понять, что это за «глубинный народ» привёл магната к власти. И вообще, разобраться, каково это: быть американцем в 2019 году.

— Наши читатели и некоторые сотрудники превозносили нас, когда мы брались за [критику] Трампа, и насмехались, когда мы брались за Джо Байдена (одного из главных противников действующего президента на предстоящих выборах-2020 — прим. «КП»), — сообщил Бэккет. Имея в виду, что из-за этого произошёл отток сторонников Трампа в другие СМИ, наподобие консервативного телеканала Fox News — и, стало быть, надо возвращаться к темам, которые интересны широким массам, а не одной лишь ультралиберальной аудитории.

— Нам надо собрать все силы и построить такую редакцию, — продолжает Бэккет, — где ценились бы разнообразие и открытая дискуссия (а раньше, значит, в одной из самых авторитетных американских газет этого не было — прим. «КП»).

Также главред предложил пореже использовать по отношению к Трампу слово «расист». Мол, если вешать такой ярлык слишком часто, он перестаёт работать. Впрочем, от своей характеристики Трампа как «расиста и лжеца» Бэккет не отказался.

Так что борьба между американскими либералами и консерваторами (демократами и республиканцами) в любом случае продолжится. Только вместо отработанной «русской темы» к выборам-2020 придумают что-то другое. Например, будут выставлять хозяина Белого дома уже не как «кремлёвского агента», а как «ненавистника меньшинств и расиста».