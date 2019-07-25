Мюллер не рассматривал возможность того, что Трамп был «российским агентом»

СЕГОДНЯ 01:19 2019-07-25T01:44:02+03:00

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Выступая перед американскими конгрессменами бывший спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что его 448-страничный доклад не поддерживает утверждение, что нынешний президент США Дональд Трамп был «российским агентом», а он сам во время своего затяжного расследования предполагаемого «сговора» республиканца с Москвой такую возможность даже не рассматривал.

При этом Мюллер утверждал, что Россия все же пыталась «вмешаться» в президентские выборы в Штатах 2016 года. По его словам, такое «вмешательство», в основном, якобы было направлено на поддержку Дональда Трампа, но «было несколько случаев, когда Хиллари Клинтон была предметом таких же действий», передает РИА Новости.

То есть, по версии ушедшего в отставку спецпрокурора, пресловутые «российские спецслужбы» помогали обоим, просто Трампу – больше. Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 июля Мюллер в очередной раз дал показания в конгрессе по «делу России», которое он расследовал почти два года.

Отвечая на вопросы законодателей он, в частности, заявил, якобы Москва «широко и систематически вмешивалась» в американские выборы. Но подчеркнул: его изыскания не установили никаких фактов «сговора Трампа с Кремлём по вмешательству в выборы».

ИСТОЧНИК KP.RU