Солистка "Тату" разводится с мужем-иностранцем

Солистка группы "Тату" Лена Катина и словенский музыкант Сашо Кузманович подали заявление о разводе. Супруги, прожившие вместе шесть лет, воспитывают сына. Мальчик останется с матерью, но отец сможет видеть наследника, когда пожелает.

Печальное известие сообщил пиар-директор певицы Иван Кудрявцев: "Лена действительно разводится. На днях состоится первое судебное заседание".

Катина не скрывала, что у нее возникли проблемы с мужем. Летом артистка даже обратилась к психологу за помощью. Видимо, ситуация зашла в тупик и единственным выходом стал развод.

lenakatina Лена Катина

Расстались музыканты без претензий к друг другу. Одной из причин называется обыкновенное угасание чувств. "Решение разойтись ребята приняли не за один день. Сначала все было прекрасно, а потом произошло охлаждение отношений. По какой причине? Да по разным… Они пробовали вернуть былую страсть, но не удалось. Ради сына остались друзьями", - рассказали в окружении пары.

Ради четырехлетнего сына Саши родители смогли сохранить дружеские отношения. Скорее всего, муж Катиной вернется к себе на родину, где продолжит музыкальную карьеру. Ребенок останется с Леной в Москве. Мальчик будет видеться с папой, когда пожелает.

Cейчас 34-летняя Катина улетела в Болгарию вместе с сыном. Она активно делится фотографиями с отдыха в Инстаграме. Как пишет "СтарХит", это путешествие для певицы стало способом прийти в себя после расставания с мужем.