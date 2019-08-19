2019-08-19T18:06:04+03:00
Звезды

Солистка "Тату" разводится с мужем-иностранцем

Певица прожила со словенским рок-музыкантом шесть лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Расстались музыканты без претензий к друг другуРасстались музыканты без претензий к друг другуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Солистка группы "Тату" Лена Катина и словенский музыкант Сашо Кузманович подали заявление о разводе. Супруги, прожившие вместе шесть лет, воспитывают сына. Мальчик останется с матерью, но отец сможет видеть наследника, когда пожелает.

Печальное известие сообщил пиар-директор певицы Иван Кудрявцев: "Лена действительно разводится. На днях состоится первое судебное заседание".

Катина не скрывала, что у нее возникли проблемы с мужем. Летом артистка даже обратилась к психологу за помощью. Видимо, ситуация зашла в тупик и единственным выходом стал развод.

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Лена Катина
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Расстались музыканты без претензий к друг другу. Одной из причин называется обыкновенное угасание чувств. "Решение разойтись ребята приняли не за один день. Сначала все было прекрасно, а потом произошло охлаждение отношений. По какой причине? Да по разным… Они пробовали вернуть былую страсть, но не удалось. Ради сына остались друзьями", - рассказали в окружении пары.

Ради четырехлетнего сына Саши родители смогли сохранить дружеские отношения. Скорее всего, муж Катиной вернется к себе на родину, где продолжит музыкальную карьеру. Ребенок останется с Леной в Москве. Мальчик будет видеться с папой, когда пожелает.

Cейчас 34-летняя Катина улетела в Болгарию вместе с сыном. Она активно делится фотографиями с отдыха в Инстаграме. Как пишет "СтарХит", это путешествие для певицы стало способом прийти в себя после расставания с мужем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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