«Он ведет двойную жизнь!»: Прохор Шаляпин отказывается признавать своего внебрачного сына

С эффектной блондинкой Татьяной Гудзевой Прохор Шаляпин встречался еще до своего романа с экс-женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.

И, видимо, их встречи продолжились и после разрыва, потому как Татьяна заявила «КП», что недавно родила от Шаляпина сына Федора.

— Я и старшую дочь 14 лет ращу одна, а тут внебрачный ребенок! — делилась с «КП» Татьяна. — Одной мне двоих детей не поднять. Поэтому я и попросила Прохора помочь с деньгами. Он мне обещал дать на роды 2 миллиона рублей, но денег я так и не увидела.

По словам Татьяны, сейчас ее отношения с певцом обострились. Прохор Шаляпин, как она говорит, по-прежнему не дает ей денег на воспитание ребенка. Но все равно в свидетельстве о рождении малыша отцом значится скандальный певец.

Прохор Шаляпин отказывается признавать своего внебрачного сынаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— У Прохора двойная жизнь. Он мне говорит одно, а Виталине другое, — рассказала «Комсомолке» Татьяна Гудзева. — Он скрывает наше общение, что меня безумно раздражает. Много чего обещает, но по факту ничем мне не помог. Я иду в прессу, только когда он меня в очередной раз обманывает. Нервы не выдерживают. Сейчас он меня разозлил тем, что он пообещал, что признает ребенка, сделает свидетельство об установлении отцовства, но, видимо, передумал.

Прохор Шаляпин по-прежнему не дает ей денег на воспитание ребенкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Причем ребенок очень сильно похож на Прохора. Он видел не только фото сына, он нас навещал. По свидетельству я дала сыну его фамилию, но хочу, чтобы он официально признал Федора. Но он снова стал настаивать на ДНК. Но как не его ребенок? Я в отличие от него не веду двойную игру. Надеюсь, что он поступит как мужчина, усыновит своего сына. Как он потом своему сыну будет в глаза смотреть? Еще неизвестно, родит ли ему Виталина детей. Да и зачем ему дети, если он от своего отказывается.

В свидетельстве о рождении малыша отцом значится скандальный певец

— По закону Российской Федерации мать может записать своего ребенка без участия отца на кого угодно, — комментирует слова Татьяны Прохор Шаляпин. — Но нужно получить вторую бумагу о признании отцовства. Я пока не хочу получать это свидетельство. Если Татьяна сделает ДНК, я пойму, что это мой сын, только тогда буду помогать ребенку.

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