2019-08-19T20:10:36+03:00
Звезды

"Бесит": Агата Муцениеце нервничает из-за Прилучного на отдыхе

Актриса не раз признавалась, что у ее мужа вспыльчивый характер
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Агата Муцениеце и Павел Прилучный женаты уже восемь лет, но общих фотографий у влюбленных не так уж и многоАгата Муцениеце и Павел Прилучный женаты уже восемь лет, но общих фотографий у влюбленных не так уж и многоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Агата Муцениеце и Павел Прилучный отдыхают вместе с детьми Тимофеем и Мией в Испании. Актриса публикует в блоге снимки наследников и супруга, а вот добиться совместных фото от Павла ей стоит большого труда.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный женаты уже восемь лет, но общих фотографий у влюбленных не так уж и много. Прилучный не любит фотографироваться. Можно сказать, что для него это настоящее испытание. И вот на днях Муцениеце наконец-то поделилась редким снимком с мужем.

agataagataagataagata
Еле уговорила его сфоткаться!
111054 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

И объяснила, что ради кадра ей пришлось изрядно понервничать. "Еле уговорила его сфоткаться! Бесит!", - подписала селфи Агата.

Поклонники, увидев супругов, очень обрадовались: "Ну наконец-то вместе!", "Это всегда так, прям как жену услышал в этих словах", "Какие классные", "Ну наконец-то вижу вашу совместную фотку, давно вас вместе не видно", "Сестра по несчастью!", "Мужья, они такие! Фоткаться не заставишь!".

Агата Муцениеце не раз признавалась, что у ее мужа вспыльчивый характер. В прошлом году супруги даже некоторое время пожили раздельно, но в итоге вновь сошлись, так как поняли, что не могут жить друг без друга. Прилучный очень хочет стать отцом в третий раз. Но Муцениеце признается, что пока не готова к этому: "Мы только-только выдохнули! Я сейчас наслаждаюсь моментом, когда дети уже большие, разговаривают, никого не надо таскать часами на руках. С ними уже весело, можно куда-то поехать без нянь и мам на море. Дети не напрягают, с ними прикольно. И сейчас разбавить все это памперсами я не готова".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: футболист ЦСКА Ефремов получил травму и был заменен
В Пентагоне заявили, что США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования
"Граждане имеют право на мирные протесты, но важно соблюдать закон": Путин прокомментировал массовые акции в Москве
Чувашия увеличила бюджет 2019 года по доходам на 830 млн рублей
Сирийские войска установили контроль над городом Хан-Шейхун, занятый экстремистами
YouTube удалил спорный ролик после третьего предупреждения Роскомнадзора
Путин заявил об отсутствии повышения радиационного фона после ЧП в Северодвинске
На Украине арестовали танкер по подозрению в поставке топлива в Крым
Макрон заявил, что Франция выступает за перезапуск отношений РФ и ЕС
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: Шюррле, Тил и Ларссон появятся в стартовом составе хозяев поля
"Есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм": Путин прокомментировал ситуацию с Украиной на встрече с Макроном
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: Кучаев и Чалов выйдут в стартовом составе гостей
Брижит Макрон вышла встречать Владимира Путина с бандажом на руке
В Москве тело 17-летнего сына чиновницы нашли под окнами дома
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: в заявку армейцев попал 15-летний вратарь
Трансляции Армейских международных игр набрали более 5 миллионов просмотров в Одноклассниках