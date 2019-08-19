"Бесит": Агата Муцениеце нервничает из-за Прилучного на отдыхе

Агата Муцениеце и Павел Прилучный отдыхают вместе с детьми Тимофеем и Мией в Испании. Актриса публикует в блоге снимки наследников и супруга, а вот добиться совместных фото от Павла ей стоит большого труда.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный женаты уже восемь лет, но общих фотографий у влюбленных не так уж и много. Прилучный не любит фотографироваться. Можно сказать, что для него это настоящее испытание. И вот на днях Муцениеце наконец-то поделилась редким снимком с мужем.

agataagata Еле уговорила его сфоткаться!

И объяснила, что ради кадра ей пришлось изрядно понервничать. "Еле уговорила его сфоткаться! Бесит!", - подписала селфи Агата.

Поклонники, увидев супругов, очень обрадовались: "Ну наконец-то вместе!", "Это всегда так, прям как жену услышал в этих словах", "Какие классные", "Ну наконец-то вижу вашу совместную фотку, давно вас вместе не видно", "Сестра по несчастью!", "Мужья, они такие! Фоткаться не заставишь!".

Агата Муцениеце не раз признавалась, что у ее мужа вспыльчивый характер. В прошлом году супруги даже некоторое время пожили раздельно, но в итоге вновь сошлись, так как поняли, что не могут жить друг без друга. Прилучный очень хочет стать отцом в третий раз. Но Муцениеце признается, что пока не готова к этому: "Мы только-только выдохнули! Я сейчас наслаждаюсь моментом, когда дети уже большие, разговаривают, никого не надо таскать часами на руках. С ними уже весело, можно куда-то поехать без нянь и мам на море. Дети не напрягают, с ними прикольно. И сейчас разбавить все это памперсами я не готова".