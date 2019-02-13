2019-02-13T21:54:58+03:00
Звезды

"Это моя следующая пассия...": Прилучный объяснился с Муцениеце

Агата Муцениеце обнародовала небольшой момент из своей семейной жизни с Павлом Прилучным
Ольга ЛИБГАРДТ
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Павлу Прилучному пришлось объясниться перед любимой женойПавлу Прилучному пришлось объясниться перед любимой женойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Агата Муцениеце обнародовала разговор с мужем Павлом Прилучным. Актриса застала своего возлюбленного за просмотром программы "Давай поженимся".

"Друзья, выхожу я из душа, а Пашка залипает на передаче «Давай поженимся». С каких пор это твоя страсть… Завоевала тебя Гузеева?", - поинтересовалась у супруга Агата Муцениеце.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Павлу Прилучному пришлось объясниться c любимой женой. "Да, не могу оторваться… Это моя следующая пассия после тебя!", - сказал звезда сериала "Мажор". "Ну-ну, удачи!", - ответила 29-летняя Агата, которая и опубликовала в Stories данное видео.

Далее супруги принялись обсуждать саму программу. Так, Муцениеце назвала героев выпуска классными, а Прилучный с ней согласился. После актеры начинают смеяться, назвав происходящее на экране полным бредом. "Кто-нибудь, застрелите", - сквозь смех заявил Прилучный. Также Муцениеце и Прилучного смутило то, что ведущие проекта во время действий со стороны гостей просто спокойно наблюдают за происходящим, сохраняя серьезные лица.

Как писал сайт kp.ru, в начале года вокруг семейной пары разразился скандал. Общественность шокировала новость о том, что актер якобы избил жену и запер ее дома. О рукоприкладстве Павла сообщила пиарщица Агаты, а позже в полиции подтвердили факт вызова правоохранителей в связи с домашним насилием по адресу проживания звездного семейства.

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Агата Муцениеце опровергла факт избиения
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Павел никак не прокомментировал эту ситуацию. Муцениеце принялась с жаром опровергать случившееся. Актриса с завидной регулярностью стала публиковать фото и видео мужаи детей в своем блоге.

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Прилучный познакомился с будущей женой на съемках сериала "Закрытая школа"
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С Павлом Прилучным артистка познакомилась на съемках сериала "Закрытая школа". Между молодыми людьми пробежала искра. Влюбленные поженились в июле 2011 года. А спустя два года актриса подарила любимому сына Тимофея. В марте 2016 года у пары родилась дочь Мия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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