"Ждем третьего?": Агата Муцениеце прячет округлившийся живот

Агату Муцениеце заподозрили в беременности. Поводом стал выход актрисы на премьеру фильма "Тобол", снятого по мотивам одноименного романа Алексея Иванова.

Одну из главных ролей в картине исполнила Агата Муцениеце - супруга звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного. Несмотря на слухи об избиении, актер пришел поддержать жену и позировал с ней на красной ковровой дорожке.

"Ура! Отпремьерились! Спасибо что прилетел и поддержал @bugevuge", - написала артистка в своем блоге, поблагодарив таким образом любимого супруга.

agataagata Агату Муцениеце заподозрили в беременности

29-летняя актриса выбрал для выхода в свет бархатное платье василькового цвета. Однако именно этот наряд спровоцировал волну слухов об интересном положении матери двоих детей. Дело в том, что на фото поклонники рассмотрели у своей любимицы округлившийся живот.

Подписчики засыпали Агату Муцениеце вопросами в соцсетях. Они наперебой стали интересоваться у актрисы, не беременна ли она: "Агата, животик!", "Она беременна?", "Агата, Вы беременны?", "И по позе на фотках, везде прячется, и по свободному платью...", "Я тоже заметила на первом фото животик!", "Вау, круто, если будет третий малыш", "Агата, хоть режьте меня, но по-моему у вас скоро будет бейбик", "Это платье такое или все-таки животик?", "Агата беременна! И лицо изменилось! И глаза!", "Таким как вы с Пашей и третьего, и четвертого, и пятого можно", "Будет большая дружная и веселая семья", "Ждем третьего", "Как-то Агата во влоге говорила,что Паша хочет третьего малыша", "Ну что за народ, если даже беременна, какое вам дело".

С Павлом Прилучным артистка познакомилась на съемках сериала "Закрытая школа". Между молодыми людьми пробежала искра. Влюбленные поженились в июле 2011 года. А спустя два года актриса подарила любимому сына Тимофея. В марте 2016 года у пары родилась дочь Мия.

Как писал сайт kp.ru, в начале года вокруг семейной пары разразился скандал. Общественность шокировала новость о том, что актер якобы избил жену и запер ее дома. О рукоприкладстве Павла сообщила пиарщица Агаты, а позже в полиции подтвердили факт вызова правоохранителей в связи с домашним насилием по адресу проживания звездного семейства. Павел никак не прокомментировал эту ситуацию. Муцениеце принялась с жаром опровергать случившееся. Актриса с завидной регулярностью стала публиковать фото и видео мужа и детей в своем блоге.