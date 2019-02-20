2019-02-20T20:57:55+03:00
Звезды

"Ждем третьего?": Агата Муцениеце прячет округлившийся живот

Павел Прилучный обнимал Агату Муцениеце за талию
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Агата Муцениеце.Агата Муцениеце.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Агату Муцениеце заподозрили в беременности. Поводом стал выход актрисы на премьеру фильма "Тобол", снятого по мотивам одноименного романа Алексея Иванова.

Одну из главных ролей в картине исполнила Агата Муцениеце - супруга звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного. Несмотря на слухи об избиении, актер пришел поддержать жену и позировал с ней на красной ковровой дорожке.

"Ура! Отпремьерились! Спасибо что прилетел и поддержал @bugevuge", - написала артистка в своем блоге, поблагодарив таким образом любимого супруга.

agataagataagataagata
Агату Муцениеце заподозрили в беременности
91969 отметок «Нравится»372 комментариевInstagram

29-летняя актриса выбрал для выхода в свет бархатное платье василькового цвета. Однако именно этот наряд спровоцировал волну слухов об интересном положении матери двоих детей. Дело в том, что на фото поклонники рассмотрели у своей любимицы округлившийся живот.

Подписчики засыпали Агату Муцениеце вопросами в соцсетях. Они наперебой стали интересоваться у актрисы, не беременна ли она: "Агата, животик!", "Она беременна?", "Агата, Вы беременны?", "И по позе на фотках, везде прячется, и по свободному платью...", "Я тоже заметила на первом фото животик!", "Вау, круто, если будет третий малыш", "Агата, хоть режьте меня, но по-моему у вас скоро будет бейбик", "Это платье такое или все-таки животик?", "Агата беременна! И лицо изменилось! И глаза!", "Таким как вы с Пашей и третьего, и четвертого, и пятого можно", "Будет большая дружная и веселая семья", "Ждем третьего", "Как-то Агата во влоге говорила,что Паша хочет третьего малыша", "Ну что за народ, если даже беременна, какое вам дело".

С Павлом Прилучным артистка познакомилась на съемках сериала "Закрытая школа". Между молодыми людьми пробежала искра. Влюбленные поженились в июле 2011 года. А спустя два года актриса подарила любимому сына Тимофея. В марте 2016 года у пары родилась дочь Мия.

Как писал сайт kp.ru, в начале года вокруг семейной пары разразился скандал. Общественность шокировала новость о том, что актер якобы избил жену и запер ее дома. О рукоприкладстве Павла сообщила пиарщица Агаты, а позже в полиции подтвердили факт вызова правоохранителей в связи с домашним насилием по адресу проживания звездного семейства. Павел никак не прокомментировал эту ситуацию. Муцениеце принялась с жаром опровергать случившееся. Актриса с завидной регулярностью стала публиковать фото и видео мужа и детей в своем блоге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Гуайдо заявил, что Россия и Китай не поддерживают Мадуро
Андрей Макаревич пояснил свою фразу о глупости 80% жителей Земли
"АвтоВАЗ" начал производство двухтопливной версии Lada Largus
Путин заявил о необходимости обеспечения инициативы и свободы предпринимательства в России
В Приморье возбудили уголовное дело по факту самосуда над пятиклассником
Xiaomi представила новый смартфон, оснащенный тройной камерой
В Совфеде обозначили условие для заключения нового договора РСМД с США
СК возбудил уголовное дело по факту взрывов в Донецке
Путин предложил выдавать многодетным семьям с ипотекой 450 тысяч рублей
Директор Российской государственной детской библиотеки: Если с нас снимут бремя налога, мы пустим деньги на развитие
Церемонии прощания с Карлом Лагерфельдом не будет
Националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел на свободу
Болтон: дни президента Никарагуа сочтены
Модный дом Burberry извинился за толстовку с висельной петлей
В НАТО отреагировали на заявления Путина о ракетах
В ОБСЕ изучают ситуацию с блокировкой аккаунтов RT в Facebook
Косачев: готовящиеся EC санкции создают препятствия, но не имеют смысла
СК возбудил уголовное дело после смерти мужчины у Центрального Телеграфа в Москве
Совет Госдумы решил не вносить взнос в ПАСЕ в 2019 году
Герман Греф положительно оценил продление льготной ставки по ипотеке
Картину «Горбачев. Простите» продали за 12 млн рублей
США запускают кампанию по декриминализации гомосексуализма в мире
Мать мальчика, "потерявшегося" в "Лосином острове", подозревают в попытке убийства с особой жестокостью
Рогозин о своем визите в США: "Нет ни возможности, ни желания"
Путин наградил президента ФИФА орденом Дружбы