"Пресс явно пора подкачать": жена Прилучного в бикини пообещала бороться с весом даже в отпуске

Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе с детьми отправились в отпуск в Испанию. Пока звезда сериала "Мажор" играет с наследниками в бассейне, актриса нежится на солнце и делится с поклонниками насущными проблемами.

"С сегодняшнего дня дала себе клятву - качать пресс. 100 раз в день, каждый день. Даже саму себя заинтриговала. Сегодня сделала уже 50! А. Да. И планку по три минуты в день. А то тут все так вкусно. Опасно", - подписала фото Агата Муцениеце, на котором предстала в черном бикини с розовыми рюшами на лямках.

Кстати, девушка раньше могла похвастаться идеальным прессом, но теперь, по ее мнению, он выглядит не таким упругим. Агата поэтому и решилась не расслабляться в отпуске и бороться с лишним весом.

agataagata С сегодняшнего дня дала себе клятву - качать пресс

Звезда призналась, что ее вес держится на отметке 56-57 кг. Но она хочет сбросить несколько килограммов.

Поклонники Агату поддержали: "Молодец! Отличный пример! Буду на вас равняться!", "А качание пресса реально поможет похудеть?", "Молодец отличное обещание", "Агата,ну ты прямо соблазнительница и мотиватороша", "Пашка будет в ярости", "Пресс явно пора подкачать", - комментируют подписчики.

agataagata Вот это фото...

Кстати, буквально на днях Прилучный и Муцениеце рассказали о кризисе в отношениях. Супруги не скрывают, что их семейная жизнь - это ежедневный труд. Актриса не раз признавалась, что у ее мужа вспыльчивый и экспрессивный характер. Летом прошлого года они так поссорились, что даже жили раздельно. Прилучный перебрался в гостиницу. А пара всерьез подумывала о разводе, но в итоге выдержали в разлуке лишь десять дней. После этого влюбленные помирились и снова стали жить душа в душу. У супругов подрастает шестилетний сын Тимофей и трехлетняя дочь Мия.