Мог ли ГКЧП - Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению остановить процесс развала СССР?

В конце 2018 и начале 2019 года агентства по изучению общественного мнения сообщили о том, что 62% граждан России хотят "назад в СССР".

Возникает закономерный вопрос: почему же СССР развалился, если он был такой славный, что до сих пор "все хотят в него вернуться" - спустя почти 30 лет после развала, и могло ли что-то спасти эту трухлявую бестолковую громадину?

Среди малограмотных обывателей бытует мнение, что "СССР развалили предатели и наймиты иностранных спецслужб". Могло ли такое быть? Давайте разбираться.

На этой неделе, с 18 по 21 августа, исполняется 28 лет со дня бесславной попытки ГКЧП совершить государственный переворот. Собственно, путч или переворот, который пытались осуществить члены ГКЧП (Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению) - это была мощнейшая попытка не дать развалиться уже сгнившему телу Советского Союза - как обычно, в большевистско-коммунистическом стиле - при помощи танков. Однако в этом случае танки вводили не в Прагу или Будапешт, чтобы убивать наших "друзей по соцлагерю", а в Москву и Ленинград - чтобы убивать своих, советских людей. К счастью, до большой крови дело не дошло. А ведь это могло случиться - с большой вероятностью!

Тут важно понимать - кто пытался с помощью военного путча сохранить СССР, какими возможностями он располагал, и почему у этих преступников ничего не вышло.

Флаг с надписью "Коммуняки-путчисты" на баррикадах в августе 1991 года.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Итак, список членов ГКЧП:

Янаев Геннадий Иванович (1937—2010) — вице-президент СССР, исполняющий обязанности Президента СССР (19 — 21 августа 1991 г.), член ЦК КПСС.

Бакланов Олег Дмитриевич (род. 1932) — первый заместитель председателя Совета обороны СССР, член ЦК КПСС.

Крючков Владимир Александрович (1924—2007) — председатель КГБ СССР (до 28 августа 1991 г.), член ЦК КПСС.

Павлов Валентин Сергеевич (1937—2003) — премьер-министр СССР (до 28 августа 1991 г.), член ЦК КПСС.

Пуго Борис Карлович (1937—1991) — министр внутренних дел СССР, член ЦК КПСС (до своей смерти 22 августа 1991 г.).

Стародубцев Василий Александрович (1931—2011) — председатель Крестьянского союза СССР, член ЦК КПСС.

Тизяков Александр Иванович (1926—2019) — президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР.

Язов Дмитрий Тимофеевич (род. 1924) — министр обороны СССР (до 28 августа 1991 г.), член ЦК КПСС.

Т.е. мы видим, что, фактически в этот комитет вошло ВСЁ ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ М.С. ГОБАЧЕВА - ПРЕЗИДЕНТА СССР, БЛОКИРОВАННОГО НА ОТДЫХЕ.

Т.е. тут и премьер министр, и министр МВД, и министр обороны, и глава КГБ, и вице президент - заместитель М.С. Горбачёва.

Август 1991 года, танки на улицах Москвы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Какие силы находились в их распоряжении?

Считаем:

Армия - численность на этот момент - 4,5 миллиона человек!

МВД - 630 000 милиционеров!

КГБ - 480 000 человек!

Т.е. 5,5 миллиона человек!

Но это еще не всё! Не забывайте, что ВСЁ ОБЩЕСТВО СОВЕТСКОГО СОЮЗА БЫЛО ПРОНИЗАНО СЕТЬЮ ПАРТИЙНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - И ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ПО ВЕРТИКАЛИ.

Соответственно, в обязательном порядке - все силовые структуры - и армия, и милиция, и КГБ - были также подконтрольны аппарату коммунистической партии и ВЛКСМ - от рядового состава до верховного командования.

Да что там говорить - по призыву партии и комсомола все члены должны были выйти на защиту завоеваний Коммунистической Партии Советского Союза! Обязаны были жизнь за это отдать.

И, ТЕПЕРЬ, ВНИМНИЕ! КАКОВА ЧИСЛЕННОСТЬ КОМПАРТИИ И КОМСОМОЛА НА ЭТОТ МОМЕНТ? Держитесь крепче, чтобы не упасть:

КПСС - 18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) членов

ВЛКСМ - около 40 000 000 (сорок миллионов) членов.

Можете себе вообразить - ПОЧТИ ШЕСТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК!

Москвичи возводят баррикады возле здания Верховного совета.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Да никакая армия, милиция и КГБ не нужны - если бы все эти "высокоидейные", "надежные коммунисты-ленинцы" и комсомольцы вышли бы на улицы. Каждый бы взял в руки по кирпичу - и всё, где враги? Где наймиты империалистических разведок? Где "пятая колонна", жаждущая развала СССР? Да никто бы не пикнул?

Почему же никто не вышел? Почему, несмотря на то, что все СМИ были в руках ГКЧП, все силовые структуры были в полном их подчинении, ГКЧП просуществовал только четыре дня, и с позором был ликвидирован, а его члены отправились в тюрьму - как государственные преступники?

Да всё очень просто: уже к 1990-му году подавляющее большинство населения СССР, в том числе и коммунисты и комсомольцы, перестали верить в бредовые коммунистические идеи. Все поняли, что советская социалистическая система, и прежде всего, система социалистического хозяйства - нежизнеспособна, потому что банально НЕ МОЖЕТ ПРОСТО ПРОКОРМИТЬ НАРОД. Народ устал от того, что его кормят идеологическими бреднями вместо масла и колбасы. Холодильник одержал полную победу над телевизором.

Могли ли члены ГКЧП проявить упорство, и попытаться силой "продавить" ситуацию?

Конечно же, могли! Они и ввели войска в Москву, но эти войска отказались выполнять приказ давить людей танками и стрелять в своих сограждан. Часть войск вообще перешла на сторону протестующих. И это в Москве. А ведь в 1990-1991 году полыхнуло сразу во многих местах - в Грузии и Латвии, в Азербайджане и Узбекистане, Казахстане и Киргизии. Даже если бы войска выполнили приказ, без народной поддержки самой идеи сохранения союза это было бы море крови с неопределенной перспективой.

Можно сказать, используя марксистско-ленинскую терминологию, это была "революционная ситуация, когда низы не могут жить по-старому, а верхи не могут управлять по-старому".

Но, как мы знаем, исходя из "передового учения Маркса-Энгельса-Ленина", в основе революционной ситуации всегда лежат фундаментальные противоречия - несоответствие уровня развития производительных сил и производственных отношений. Проще говоря: система совковой плановой социалистической экономики была утопична и неэффективна – поглощала огромное количество ресурсов, выдавая более чем скромный результат.

Но про это - в другой раз.

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