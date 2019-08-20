2019-08-20T13:50:01+03:00
Туризм

Бархатный сезон 2019: 10 самых дешевых курортов для пляжного отдыха в сентябре

В Ассоциации туроператоров России сравнили цены на туры в разные страны на бархатный сезон 2019
Юлия СМИРНОВА
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Отдыхающие на городском пляже Геленджика.Отдыхающие на городском пляже Геленджика.Фото: Антон ПИКУС
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Хорошая новость: с окончанием календарного лета пляжный сезон не заканчивается. На Средиземном море в сентябре приятнейшая для загара и купания погода, да и на Че рном море начало осени тоже обычно радует солнцем и прогревшейся за лет водой. А бархатный сезон 2019 на российских курортах, по прогнозам синоптиков, будет аномально теплым.

Новость менее приятная: в сентябре цены на отдых не падают, вопреки расхожему стереотипу. Дешевле будет только в октябре (но и реально прохладнее). К тому же курс рубля снова просел, что сразу сказалось на стоимости зарубежных вояжей. В итоге в Турции, например, сентябрьский загар будет стоить не меньше, чем в августовский!

Куда же лететь отпускникам, которые отложили поездки на бархатный сезон и все же рассчитывают сэкономить? В Ассоциации туроператоров России сравнили цены у всех крупных российских туроператоров.

В рейтинг вошла средняя стоимость туров на двоих, на 10 дней, с перелетом из Москвы, питанием (каким именно, зависит от курорта, в основном это завтраки, в Турции и Тунисе "Все включено"). Цены - по данным онлайн-сервисов для покупки туров Travelata.ru, Onlinetours.ru и Слетать.ру.

10 КУРОРТОВ, ГДЕ ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО ОТДОХНУТЬ В СЕНТЯБРЕ 2019

Анапа - 39 500 рублей

Крым - 51 000 рублей

Сочи - 52 900 рублей

Болгария - 77 900 рублей

Черногория - 84 100 рублей

Кипр - 91 000 рублей

Греция - 96 900 рублей

Тунис - 102 900 рублей

Хорватия - 111 000 рублей

Испания - 112 700 рублей

А где же Турция? А она в десятку бюджетных курортах не попала. Средний чек за сентябрьский вояж в Анталью или Фетхие 116 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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